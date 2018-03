Die Einfuhrzölle der USA auf Stahl und Aluminium

US-Präsident Donald Trump hat am 8. März ein Dekret zu höheren Zöllen auf Einfuhren von Aluminium und Stahl unterzeichnet. Die höheren Zollsätze können Südkoreas Stahlexporteure schwer belasten. Dr. Je Hyun-jeong vom Zentrum für Handelsstudien des Koreanischen Internationalen Handelsverbandes sagt zu der Entscheidung:



Die USA beschlossen einen 25-prozentigen Einfuhrzoll auf Stahl und zehnprozentigen Zoll auf Aluminium. Mexiko und Kanada wurden hiervon ausgenommen, weil die Verhandlungen mit der Nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA noch laufen. Die USA wollen die Verhandlungen noch diesen Monat abschließen und durch die Nichtberücksichtigung offenbar ihre Forderungen durchsetzen. Auf der anderen Seite müssen sich die USA mit Freihandelsgesprächen mit Südkorea, das von den neuen Zöllen nicht ausgenommen wurde, nicht beeilen.



Die Unterzeichnung der Importzoll-Proklamationen erfolgte gemäß Abschnitt 232 des US-Handelsrechts, nach dem zum Mittel der Sanktionen gegriffen werden darf, wenn Einfuhren die nationale Sicherheit bedrohen. Südkoreas Überzeugungsversuche liefen ins Leere. Die Folgen bekommt insbesondere die Stahlindustrie zu spüren, deren Ausfuhren in die USA künftig mit 25 Prozent zusätzlich verzollt werden müssen. Südkoreas Stahlexporte in die Vereinigten Staaten beliefen sich letztes Jahr auf 3,54 Millionen Tonnen mit einem Wert von 3,2 Milliarden Dollar. Die Stahlexporte werden aufgrund der höheren Zölle voraussichtlich auf 880 Millionen Dollar schrumpfen, da ein Preisanstieg von einem Prozent für einen Exportrückgang in Höhe von 1,42 Prozent sorgt. Schon 2017 waren Südkoreas Stahlexporte in die USA um 38 Prozent verglichen mit drei Jahren davor geschrumpft. Ein weiterer Rückgang würde die Probleme der Hersteller verschärfen. Doch besteht noch Hoffnung auf eine Befreiung von den zusätzlichen Zöllen.



Die neuen Zollsätze treten 15 Tage nach der Unterzeichnung in Kraft, das heißt am 23. März. Trump hatte Bereitschaft signalisiert, mit Staaten zu verhandeln, mit denen gemeinsame Sicherheitsinteressen bestehen. Daher besteht auch für Südkorea die Möglichkeit einer Ausnahmeregelung. Die Regierung sollte ihre Verhandlungskapazitäten stärken und die Unternehmen sollten ihrerseits Vorbereitungen treffen. Selbst wenn vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen für Südkorea keine Ausnahme gemacht wird, sollte die Regierung am Ball bleiben, um zu einem späteren Zeitpunkt oder wenigstens teilweise eine Befreiung von den höheren Zöllen zu erwirken.



In der Tat wurde einen Tag nach der Beschließung der Zölle auch für Australien eine Ausnahme gemacht, mit dem Argument, dass dessen Exporte keine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA darstellten. Südkorea will erneut betonen, dass die Investitionen der Unternehmen zum Wohl der USA sind und südkoreanische Stahlprodukte die amerikanische Sicherheit und Volkswirtschaft nicht beeinträchtigen. Die Regierung versprach bei einem Treffen mit Vertretern der Stahlindustrie am 9. März, mit den USA verhandeln zu wollen. Auch eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) wird erwogen. Sollten die Bemühungen der betroffenen Staaten fehlschlagen, würde dies Schockwellen für die Weltwirtschaft auslösen.



Als Trump seine Pläne ankündigte, erwähnten die Europäische Union und China eine Vergeltung und sprachen vom Beginn eines Handelskriegs. Offenbar deshalb ließ Trump noch Spielraum für Verhandlungen offen. Doch wir müssen die Schritte der betroffenen Staaten abwarten. Es könnte aber Veränderungen in der Weltwirtschaft geben, je nachdem wie flexibel die ergriffenen Maßnahmen sind.



Sorge bereiten die Dominoeffekte eines Handelskriegs, sollten die EU und China zu Vergeltungsmaßnahmen greifen. Wenn führende Volkswirtschaften Zollmauern errichten, würden Südkoreas Ausfuhren schwer darunter leiden. China nimmt 24,8 Prozent der südkoreanischen Exporte ab, die EU 12 Prozent und die USA 9,4 Prozent. Zusammengerechnet ist das fast die Hälfte der südkoreanischen Ausfuhren. Südkorea muss das Problem daher aus einer breiteren Perspektive betrachten und nicht lediglich die USA um eine Ausnahme von den Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium bitten.



Die USA haben ihren Protektionismus seit letztem Jahr verschärft. Dieser Trend wird voraussichtlich anhalten, da dieses Jahr in Amerika Zwischenwahlen stattfinden. Südkorea muss seine Exporte in die Vereinigten Staaten genau verfolgen, ebenso Klagen von US-Unternehmen gegen südkoreanische Konkurrenten.



Im Januar hatten die USA bereits Strafzölle gegen südkoreanische Waschmaschinen und Solarmodule verhängt. Die USA werden den Handelsdruck gewiss weiter erhöhen. Südkorea muss daher mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um dem protektionistischen Kurs der Trump-Regierung entgegentreten zu können. Nicht zuletzt muss auch die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlindustrie gestärkt werden.