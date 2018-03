Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit

Die Regierung hat am 15. März einen Plan gegen die Jugendarbeitslosigkeit vorgestellt. Ob der Plan ein effektives Mittel ist, um das chronische Problem der Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen zu bekämpfen, erläutert Park Jeong-il, Mitglied des präsidialen Ausschusses für Arbeitsplatzschaffung und Informatik-Professor an der Hanyang Universität. Er stellt zunächst Details des Plans vor:



Der Plan wurde anderthalb Monate nach der Weisung von Präsident Moon am 25. Januar vorgestellt, durch Nothilfefonds Arbeitsplätze für junge Menschen zu schaffen. Die Regierung mobilisierte alle zur Verfügung stehenden Ressourcen hierfür, einschließlich der Aufstellung eines Nachtragshaushalts, Steuerbegünstigungen, Zuschüssen und Systemverbesserungen. Der Fokus liegt auf vier Aufgaben: Anreize für kleine und mittlere Unternehmen, die junge Bewerber einstellen, Förderung von Start-ups, zusätzliche Arbeitsgelegenheiten im Ausland und Schaffung eines neuen Marktes im Dienstleistungssektor. Junge Menschen sollen ermutigt werden, zunächst eine Arbeit zu suchen und dann zu studieren. Auch sollen im Wehrdienst erworbene Spezialkenntnisse bei der Stellensuche anerkannt werden. Start-ups, die junge Arbeitskräfte einstellen, werden von der Unternehmens- und Einkommenssteuer befreit. Arbeitssuchende bekommen dieses Jahr drei Monate lang Zuschüsse in Höhe von insgesamt 900.000 Won. Nächstes Jahr soll die Hilfe auf drei Millionen Won (etwa 2.800 Dollar) für sechs Monate oder 500.000 Won monatlich aufgestockt werden.



Die Regierung will die Jugendarbeitslosigkeit auf unter acht Prozent senken, indem zwischen 2018 und 2021 220.000 neue Jobs geschaffen werden. Ein Schwerpunkt der Maßnahmen liegt darauf, die Lohnlücke zwischen Mittelstand und Großunternehmen zu verringern. Denn das deutlich niedrigere Gehalt ist der Grund, warum junge Südkoreaner nur ungern für kleine und mittlere Unternehmen arbeiten wollen. Daher will die Regierung den jährlichen Reallohn der jungen Mittelstandsbeschäftigten in den kommenden drei bis vier Jahren um zehn Millionen Won oder 9.300 Dollar steigern. Ein Jahresgehalt von 25 Millionen Won bei kleinen und mittleren Unternehmen würde dann näher an den Durchschnitt von 38 Millionen Won bei Großunternehmen heranreichen. Mittelständler bekommen künftig von der Regierung neun Millionen Won Zuschuss, wenn sie junge Arbeitssuchende fest einstellen. Professor Park erklärt, warum dringend gehandelt werden muss:





Die Jugendarbeitslosigkeit in Südkorea begann nach der asiatischen Finanzkrise zu steigen. 2017 erreichte sie 9,9 Prozent und damit fast ein zweistelliges Ergebnis. Letztes Jahr waren eine Million Menschen arbeitssuchend, während weitere 483.000 die Suche nach Arbeit aufgegeben haben. Einer von zehn jungen Koreanern hat keine Arbeit. Die verdeckte Arbeitslosigkeit lag letztes Jahr bei 22,7 Prozent, 0,6 Prozentpunkte höher als im Jahr davor. Aufgrund der Bevölkerungsstruktur wird sich das Problem in den kommenden Jahren verschärfen. Laut dem Statistikamt erreichte die Mitgliederzahl der Altersgruppe zwischen 25 und 29, die am stärksten Arbeit nachfragt, 2014 ein Rekordtief von 3,26 Millionen, soll bis 2021 aber auf 3,67 Millionen steigen.



Der Anteil der jungen Menschen an den Arbeitslosen hat sich seit den 1990er Jahren mehr als verdoppelt. Auch betrug die tatsächliche Arbeitslosigkeit seit Beginn ihrer Erfassung im Jahr 2015 stets über 20 Prozent. Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht, da seit diesem Jahr die sogenannten Echo-Boomer, die zwischen 1991 und 1996 geborenen Kinder der Baby-Boomer, auf den Arbeitsmarkt drängen. Die Versuche früherer Regierungen, eine Entspannung am Arbeitsmarkt herbeizuführen, schlugen fehl.



Frühere Regierungen haben in den letzten zehn Jahren 21 Mal Pläne zum Arbeitsmarkt veröffentlicht, aber das Problem der Jugendarbeitslosigkeit wurde in keiner Weise gelöst. Erstens, weil die Regierung sich auf die Schaffung von Jobs konzentrierte, die bei jungen Menschen nicht beliebt sind. Zweitens waren die Maßnahmen nicht geeignet, wirtschaftlich inaktive Bürger von sich aus zum Eintritt in den Arbeitsmarkt zu bewegen. Drittens gingen die Maßnahmen nicht mit der Industriepolitik konform, so dass keine Synergieeffekte erzielt wurden. Die Regierung sollte daraus lernen und neue politische Maßnahmen entwickeln.



Im Rahmen früherer Maßnahmen wurden zwar rasch zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten geschaffen, doch handelte es sich meistens um Teilzeitarbeit und Praktika. Die Moon-Regierung will sich auf die Schaffung fester Arbeitsplätze konzentrieren. Mit Steuerbegünstigungen sollen strukturelle Probleme in Angriff genommen werden, doch die Pläne sind kein Selbstläufer.



Der Erfolg des ersten Beschäftigungspaketes der Moon-Regierung hängt davon ab, ob das Zusatzbudget bewilligt wird. Sperrt sich die Opposition dagegen, könnte der Plan scheitern. Ohne das Extrabudget könnten dem Mittelstand keine Zuschüsse gezahlt werden, die den Neulingen Rücklagen in Höhe von 30 Millionen Won über einen Zeitraum von drei Jahren ermöglichen sollen. Die Regierung erwägt mit 1,2 Prozent niedrig verzinste Wohnkredite und eine Pendlerförderung in Höhe von monatlich 100.000 Won. Auch sollen junge Arbeitssuchende sechs Monate lang Unterstützung in Höhe von 500.000 Won bekommen. Der Zeitpunkt für die Umsetzung der Vorhaben hängt vom Nachtragshaushalt ab.



Die Regierung plant mit einem Nachtragshaushalt in Höhe von vier Billionen Won oder 3,6 Milliarden Dollar. Die Opposition kritisiert die Pläne, da lediglich viel Geld ausgegeben werde, aber keine grundlegende Lösung vorgestellt worden sei. Die Regierung weist die Kritik mit dem Argument zurück, dass wegen der Echo-Boomer sofort Notmaßnahmen ergriffen werden müssten. Beide Seiten haben recht.



Für eine ordentlich funktionierende Beschäftigungspolitik sind langfristige und beständige Investitionen erforderlich. Kein fortgeschrittenes Land hat das Problem der Jugendarbeitslosigkeit in kurzer Zeit in den Griff bekommen. Deutschland und Großbritannien haben die Jugendbeschäftigung innerhalb von fünf Jahren um fünf Prozent steigern können. Die Schaffung von Jobs für junge Menschen hängt mit den neuen Technologien zusammen. Im Zuge der vierten industriellen Revolution können gute Arbeitsplätze entstehen. Dies betrifft Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, 3D-Druck, selbstfahrende Autos, Cloud-Computing, Blockchain-Technologie und Smart Cities. Die Regierung sollte relevante Vorschriften lockern, um ein günstiges Umfeld für Unternehmensinvestitionen und die Entstehung von Arbeitsplätzen für junge Menschen auf diesem Gebiet zu schaffen.



Die hohe Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen ist strukturellen Problemen und nicht ausreichenden Investitionen der Großkonzerne geschuldet. Für eine grundlegende Lösung ist ein starker Wandel erforderlich. Die vierte industrielle Revolution bietet die Chance für einen solchen Wandel, der langfristig Besserung verspricht.