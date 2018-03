Die USA nehmen Südkorea von Stahl-Importzöllen aus

Die USA und Südkorea haben nach Angaben des südkoreanischen Handelsministers Kim Hyun-jong bei ihren Verhandlungen über eine Änderung des bilateralen Freihandelsabkommens (FTA) und die Ausnahme Südkoreas von den amerikanischen Zöllen auf die Stahlimporte eine grundsätzliche Einigung erzielt. Kim war am Sonntag von den Verhandlungen in den USA nach Südkorea zurückgekehrt. Zu den Gründen, warum Südkorea zunächst vorläufig von den neuen Importzöllen ausgenommen wurde, sagt der Experte Kim Hyung-joo vom LG-Wirtschaftsforschungsinstitut:



Der wichtigste Grund ist das FTA zwischen Südkorea und den USA. Abschnitt 232 des Handelsexpansions-Gesetzes hat mit der nationalen Sicherheit der USA zu tun. Die Unterzeichnung eines Abkommens mit einem bestimmten Land bedeutet für die USA, die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen beider Seiten aufeinander abzustimmen. Die USA haben die vorläufige Zoll-Ausnahme für die Länder beschlossen, mit denen Handelsfragen besprochen werden, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen oder NAFTA und das Korea-US-FTA eingeschlossen. Washington sieht die betroffenen Länder nicht als Sicherheitsbedrohung. Ein anderer wichtiger Grund ist Nordkorea. Früher wurden Nordkorea-Fragen zwischen den USA und China oder unter den USA, China und Nordkorea besprochen. Südkoreas diplomatische Rolle war eher zwiespältig. Doch zuletzt hat Südkorea einen Dialog mit Nordkorea geführt und selbst zwischen Nordkorea und den USA für ein Gipfeltreffen vermittelt. Aus diesem Grund ist Südkorea Rolle für die USA wichtiger geworden.



Am 22. März erklärte US-Präsident Donald Trump, dass die USA sechs Länder und Blöcke, einschließlich Südkoreas und der EU, vorläufig bis Ende April von den hohen Importzöllen für Stahl und Aluminium ausnehmen. Als Gründe für die Ausnahme Südkoreas nannte das Weiße Haus die gemeinsame Entschlossenheit, Nordkoreas Nuklear-Bedrohung zu beseitigen, sowie die lange militärische Allianz. Das US-Handelsministerium hatte jedoch zuvor vorgeschlagen, einen Zollsatz von 63 Prozent auf die Stahlexporte eines jedes Landes in die USA von 2017 festzulegen. Das heißt, die Möglichkeit, dass für die Länder, für die die Ausnahmeregel beschlossen wurde, später ebenfalls die hohen Zollsätze gelten:



Die USA benutzen die Zollfrage als wichtigen Hebel, um einen besseren Handelsdeal mit den Ländern herauszuschlagen, darunter NAFTA und das Korea-US-FTA. Die USA könnten daher die Zölle wieder ins Spiel bringen, wenn sie denken, dass die Verhandlungen mit Mexiko und Kanada sowie Südkorea nicht in die von ihnen gewünschte Richtung gehen.



Die USA machten klar, dass sie die FTA-Verhandlungen mit den Importzöllen verknüpfen wollen. Um das Problem zu lösen, blieb Südkoreas Handelsminister für die Verhandlungen einen Monat lang in den USA. Nach seiner Rückkehr sagte Kim, die Unsicherheiten mit Blick auf die Stahl-Importzölle seien jetzt ausgeräumt, so dass die koreanischen Stahlhersteller ihre Produkte auf einer stabilen Basis in die USA liefern könnten. Wäre die koreanische Stahlindustrie ebenfalls von den Importzöllen betroffen, könnte der Schaden in den Bereich von Hunderten von Millionen Dollar gehen. Doch die Probleme sind noch nicht gänzlich behoben. Am 22. März unterzeichnete Trump eine Direktive, durch die Zölle auf chinesische Importe im Wert von 60 Milliarden Dollar erhoben werden. Der sich abzeichnende Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte sich auch auf Südkoreas Wirtschaft auswirken:



Das ist der schwierigste Teil. Falls alles in einen Handelskonflikt zwischen den USA und China mündet, oder zwischen Südkorea und den USA, könnte der Konflikt leicht behoben werden. Doch die USA bitten Japan und die EU, sich den Handelssanktionen gegen China anzuschließen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie Südkorea ebenfalls fragen. China wird gegen jeden, der diesem Weg folgt, Groll empfinden, und das kann zu Vergeltungsaktionen im Handel führen.



Washington Maßnahme hat eine starke Reaktion Chinas ausgelöst, das vor Vergeltungsmaßnahmen gewarnt hat. Am 23. März hieß es in einer Erklärung des chinesischen Handelsministeriums, dass Importzölle auf amerikanische Güter im Wert von drei Milliarden Dollar geplant seien, darunter Schweinefleisch und Stahlprodukte:



Falls die USA und China ihre Importschranken erhöhen, obschon das wahrscheinlich nicht zu einem Handelskrieg führen wird, werden der bilaterale Handel und die Produktion zurückgehen. Südkorea verkauft eine große Menge von Teilen, Zwischenprodukten und Anlagen an die USA und China. Die Abnahme der Exporte und Produktion in beiden Ländern wird also auch die südkoreanischen Exporte schrumpfen lassen. Darum ist die Regierung beunruhigt. Auch die wirtschaftliche Verlangsamung in China und den USA sowie die nachlassende Nachfrage werden sich auf Südkoreas Exporte von Fertigprodukten auswirken.



Nach China gehen 25 Prozent und in die USA 12 Prozent der koreanischen Exporte. Falls Korea Probleme hat, seine Güter in eines der beiden Länder auszuführen, wird das die koreanische Wirtschaft direkt treffen. Handelsrestriktionen gegen China, auf das bis zu 29 Prozent der koreanischen Exporte von Zwischengütern entfallen, wird wichtige Ausfuhrprodukte wie Halbleiter, petrochemische Produkte und Displays treffen:



Der wichtigste Faktor bei Handelsstrategien ist die Größe des Markts. Es wird in diesen Tagen oft gesagt, dass ein Land mit einem großen Markt stark ist. Ohne Zweifel haben Länder mit großen Märkten, wie die USA und China, eine starke Stimme in Handelsfragen. Falls Südkorea auf die USA oder China direkt reagiert, wird es schlecht für das Land sein. Bei Handelsfragen mit Weltmächten wäre es für Südkorea wünschenswert, diese Dispute auf internationaler Ebene durch multilaterale Verhandlungen mit Ländern zu lösen, die eine ähnliche Marktgröße wie Südkorea haben, oder wie die EU und Japan eine ähnliche Weltsicht.



Die Regierung in Seoul hat es durch aktive Bemühungen geschafft, die Unsicherheiten mit Blick auf das FTA mit den USA zu beseitigen und den Disput um Stahl-Importzölle beizulegen. Sie muss eine gut durchdachte Strategie entwickeln, um Südkoreas besondere diplomatische und sicherheitspolitische Situation mit Handelsfragen zu verbinden.