Südkoreas Autoindustrie steht vor neuen Herausforderungen

Die koreanische Autoindustrie steht großen Herausforderungen im In- und Ausland gegenüber. Die Hersteller haben ihre weltweite Expansion aggressiv vorangetrieben. Doch ist Korea jetzt das einzige der zehn größten Hersteller-Nationen, dessen Autoproduktion seit Jahren zurückgeht. Es gibt zudem Spekulationen, dass sich GM aus Südkorea zurückziehen wird. Zum Thema sagt Kim Pil-soo von der Abteilung für Autotechnik an der Daelim-Universität:



Die Indizes der Autoindustrie zeigen an, dass die Situation sehr ernsthaft ist. Im vergangenen Jahr bewegten sich die operativen Gewinnmargen von Hyundai Motor und Kia Motors im Vier- beziehungsweise Ein-Prozent-Bereich. Die der anderen globalen Hersteller lagen im Durchschnitt bei sieben bis neun Prozent, bei einigen Marken sogar bei zehn Prozent. Doch für die koreanischen Autobauer bleibt nach dem Verkauf der Produkte nicht mehr viel übrig. Die koreanische Autoindustrie wird bald auf den siebten Platz der größten Produzenten zurückfallen. Der Anteil der koreanischen Autohersteller in den USA geht zurück, während sie kaum noch neue Märkte erschließen. Mit einem Wort, bei Quantität und Qualität fallen sie zurück.



Im vergangenen Jahr verzeichnete die koreanische Autoindustrie einen Verkaufsrückgang im In- und Ausland. Nach Angaben des Handelsministeriums fiel die Produktion aufgrund des sinkenden Absatzes und von Arbeitsstreiks im Vergleich zu 2016 um 2,7 Prozent auf knapp 4,2 Millionen. Die Exporte gingen um 3,5 Prozent auf 2,53 Millionen Autos zurück. Der operative Gewinn bei Hyundai Motor fiel zum ersten Mal seit 2010 auf unter fünf Billionen Won. Hyundai und die Schwesterfirma Kia fielen unter den größten Autoherstellern von Platz fünf auf Platz sechs zurück:



Die Industrie hat es nicht geschafft, eine grundlegende Lösung für die Probleme zu finden. Erstens, es gab Konflikte zwischen der Belegschaft und dem Management. Beide verweigerten, Kompromisse einzugehen. Der Konflikt bedeutet, dass die Arbeiter zwar genug verdienen, aber die Produktivität nur etwa die Hälfte derjenigen in den fortgeschrittenen Industrieländern erreicht. Das heißt, die Branche steckt im Muster von geringer Produktivität und hohen Ausgaben fest. Das sollte mit allen Mitteln verbessert werden. Die Regierung müsste zudem eine Rolle als Kontrollturm wahrnehmen. Doch die Abteilungen innerhalb der Regierung schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Ein anderes Problem ist, dass die Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht ausreichen. Korea hinkt den fortgeschrittenen Ländern bei der technologischen Entwicklung hinterher.



Das Verhältnis der Arbeitskosten zum Absatz bei den fünf koreanischen Autoherstellern lag 2016 bei 12,2 Prozent. Es lag damit über den 7,8 Prozent bei Toyota und den 9,5 Prozent bei Volkswagen. Es braucht 26,4 Stunden, in Korea ein Auto zu fertigen, bei Toyota sind dies 24,1 und bei GM 23,4 Stunden. Auch büßen die koreanischen Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit ein. Nach der asiatischen Finanzkrise Ende der 90er Jahre konnte die koreanische Autoindustrie dank der Popularität der Limousinen wachsen. Doch schaffte sie nicht, die Modellpalette zu erweitern. Korea konnte keine Hits mit Geländelimousinen und Pick-Up-Laster präsentieren, die in den 2000er Jahren den globalen Trend anführten. Zuletzt hatte GM Korea beschlossen, das Werk in Gunsan zu schließen:



Die Regierung sollte nichts übereilen und Steuergelder zur Verbesserung der finanziellen Lage bei GM Korea ausgeben. Zunächst sollten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite sich um die Rettung bemühen. Doch beide Seiten sind noch weit voneinander entfernt. Es scheint so, als ob GM in den USA großen Druck auf Korea ausübt. Es wird befürchtet, es könnte das Geld für das kurzfristige Überleben nutzen, um dann später das Land zu verlassen.



Die Firmenzentrale von GM erklärte, dass die koreanische Tochter bis zum 20. April Restrukturierungspläne vorlegen sollte. Andernfalls müsse sie insolvent erklärt werden. Nach einer Schätzung des Hyundai-Forschungsinstituts könnte der Rückzug von GM aus Südkorea das Bruttoinlandsprodukt um 8,4 Billionen Won, oder 7,6 Milliarden Dollar, reduzieren. Etwa 94.000 Arbeitsplätze könnten verlorengehen. Die Insolvenz könnte eine Kettenreaktion in der lokalen Wirtschaft auslösen, weil viele Firmen drinhängen:



Im Ganzen hat Südkorea im Autosektor bei den jüngsten Verhandlungen mit den USA über das bilaterale Freihandelsabkommen Konzessionen gemacht. Positiv ist jedoch zu verzeichnen, dass sich Seoul der Forderung Washingtons erwehren konnte, dass mehr als 50 Prozent der Autoteile in den USA produziert werden sollten. Doch die US-Zölle auf Importe koreanischer Pick-Up-Laster werden um weitere 20 Jahre bestehen bleiben.



Am 28. März verkündeten Südkorea und die USA, im Grundsatz eine Änderung ihres FTA vereinbart zu haben. Südkorea stimmte unter anderem zu, die Sicherheits- und Umweltvorschriften für amerikanische Autos zu lockern. Doch konnte Südkorea den schlimmsten Fall vermeiden. Es gibt eine Pflichtquote für US-Autoteile und keine US-Zölle für koreanische Autoimporte. Doch erklärte US-Präsident Donald Trump am 29. März, dass er die Umsetzung hinauszögern könnte. Das wurde als politisches Druckmittel gegen Südkorea mit Blick auf die Verhandlungen über Nordkoreas Atomprogramm verstanden. Südkoreas Autoindustrie sollte ihrerseits Zukunftstechnologien entwickeln:



Natürlich werden Verbrennungsmotoren in den nächsten zwei oder drei Jahrzehnten noch eine Rolle spielen. Doch im Vordergrund werden Elektroautos und selbstfahrende Autos stehen. Südkorea ist drei bis fünf Jahre zurück, was die relevanten Technologien betrifft. Die südkoreanischen Autohersteller sollten sich also bemühen, um in dieser Fusionsindustrie Fortschritte zu erzielen.



Südkoreas Autoindustrie steht an einem kritischen Punkt. Sie sollte sich um einen industriellen Paradigmenwechsel bemühen und die schwierige Lage als Chance nutzen.