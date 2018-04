Der Won legt gegenüber dem Dollar zu

Seit dem Beginn dieses Monats ist der Won-Dollar-Kurs stark gefallen. In der vergangenen Woche wurde die koreanische Währung unter der psychologisch wichtigen Schwelle von 1060 Won gehandelt. Das löste Spekulationen aus, der Kurs könnte auf ein dreistelliges Niveau zurückgehen. Zum Thema sagt der Ökonom Kim Young-ik von der Sogang-Universität:



Am 3. April schloss die koreanische Währung mit 1054 Won auf dem höchsten Niveau gegenüber dem Dollar seit Oktober 2014. Das war zugleich ein Wertanstieg um 3,4 Prozent im Vergleich zu den 1092 Won am 6. Februar. Das US-Finanzamt sieht drei Kriterien, um einen US-Handelspartner als Währungsmanipulator zu bestimmen. Das sind: Ein Leistungsbilanzüberschuss, der 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts übersteigt, mehr als 20 Milliarden Dollar Überschuss im Handel mit den USA sowie die Intervention in den Devisenmarkt durch den Nettoankauf ausländischer Devisen, wenn diese 2 Prozent des BIP übersteigen. Im Fall von Südkorea steht das Leistungsbilanzplus bei über 5 Prozent des BIP. Es gibt also die Sorge, dass die USA das Land als Währungsmanipulator sehen. Tatsache ist, dass der koreanische Aktien- und Devisenmarkt wegen der Nordkorea-Risiken nicht genug Wertschätzung erhielt. Doch mit den geplanten Gipfeltreffen Südkoreas und der USA mit Nordkorea im April und Mai haben sich die geopolitischen Risiken reduziert, was zur Wertsteigerung des Won führte.



Als Folge der Entspannung haben mehr Investoren auf den koreanischen Won gesetzt. Ein weiterer Faktor ist die Spekulation, dass es nicht einfach sein werde für die Regierung, im Devisenmarkt zu intervenieren. Die USA veröffentlichen in der Regel im April und Oktober einen Bericht über ihre Währungspolitik. Südkorea erfüllt zwei der drei Kriterien für einen Währungsmanipulator, und es ist eines der Länder, die auf der Beobachtungsliste stehen. Falls die koreanische Regierung vor der Veröffentlichung des Berichts im Markt interveniert, könnte das Land unter starken wirtschaftlichen Druck geraten. Hinzu kommt die Kontroverse über einen angeblichen „Nebendeal“ im geänderten bilateralen Freihandelsabkommen (FTA), die zur Schwankungsbreite des Won-Dollar-Kurses beiträgt:



Am 28. März teilte der US-Handelsbeauftragte auf seiner Website mit, dass eine Vereinbarung zwischen Südkorea und den USA unter den Bedingungen abgeschlossen wird, eine wettbewerbsverzerrende Abwertung und Devisenkursmanipulationen zu verhindern, um ausgeglichene Handelsinvestitionen zu fördern. Diese Bemerkungen haben den Rückgang des Won-Dollar-Kurses beschleunigt. Doch das Finanzministerium in Seoul dementiert Gerüchte über einen Nebendeal zum Währungsaustausch. Finanzminister Kim Dong-yeon sagte, dass Korea mit Blick auf die Währungspolitik seine Souveränität schützen wird, und dass die Regierung im Devisenmarkt intervenieren wird, um extreme Ausscherbewegungen zu verhindern. Nach diesen Äußerungen hat sich der Won-Dollar-Kurs etwas stabilisiert.



Allerdings gibt es angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China Sorgen um die Wiederkehr eines sogenannten Plaza Accord:



Das Plaza-Abkommen wurde im September 1985 unterzeichnet. Die USA hatten damals mit wachsenden Leistungsbilanzdefiziten zu kämpfen. Fünf Länder, die USA, Frankreich, Deutschland, Japan und Großbritannien, unterzeichneten das Abkommen, um den japanischen Yen und die Deutsche Mark zu stärken. Der Yen wurde damals stärker als die Mark aufgewertet, so dass die japanischen Exporteure in Schwierigkeiten gerieten. Jetzt ist viel von einem zweiten Plaza Accord die Rede. Die USA richten offensichtlich ihr Augenmerk stärker auf China als auf Südkorea, da das Handelsdefizit mit China im vergangenen Jahr 375 Milliarden Dollar erreichte. Bei einem zweiten Plaza-Abkommen wäre das Ziel der chinesische Yuan, nicht der Won.



Wann immer die USA Handelsdefizite ausmachen, richten sie ihren Finger auf China, Japan, Südkorea und Deutschland. Sollten die USA Südkorea zwingen, den Won aufzuwerten, wird das ohne Zweifel der südkoreanischen Wirtschaft schaden:



Viele nehmen den Ausdruck Thukydides-Falle in den Mund, was sich auf eine Situation bezieht, in der eine aufstrebende Macht mit einem Krieg gegen eine etablierte Macht droht. Die USA werden heute als dominierende Macht und China als neue, sehr rasch aufstrebende Macht angesehen. Angesichts ihres Handelskonflikts könnte China amerikanische Staatsanleihen verkaufen. Falls das passiert, würde der Dollar an Wert verlieren und der Yuan stärker werden. Bleibt der Yuan stark, wird auch der koreanische Won aufgewertet, da Südkorea bei den Exporten sehr stark von China abhängt. Der Won-Dollar-Kurs wird daher langfristig eher zurückgehen als steigen. Die koreanische Wirtschaft sollte sich auf einen schwächeren Dollar einstellen.



Am 3. April kündigte der US-Handelsbeauftragte an, einen Importzoll von 25 Prozent auf 1300 Produkte aus China anzuwenden. Nur kurze Zeit später deutete das chinesische Handelsministerium Vergeltungsmaßnahmen an. Sollte sich der Konflikt, der noch kein Handelskrieg ist, verschärfen, wird sich das ohne Zweifel auf die Finanzmärkte einschließlich des südkoreanischen Devisenmarkts auswirken:



Es ist für die Regierung schwierig geworden, direkt im Devisenmarkt zu intervenieren. Sie sagt, dass alle Interventionen sofort veröffentlicht werden. In dieser Situation ist es das Wichtigste, die Exportziele zu erweitern. Einige Produkte aus Südkorea wie Halbleiter sind ungeachtet des Devisenkurses sehr wettbewerbsfähig im globalen Markt. Für Südkorea ist es unvermeidlich, seine Exportabhängigkeit von den USA zu reduzieren. Die Achse des Verbrauchs wechselt von den USA nach Asien. Positiv ist, dass Südkorea die Exporte in die Länder des Verbands südostasiatischer Nationen, oder ASEAN, ausgeweitet hat. Das größte Problem für die koreanische Wirtschaft ist, dass sie zu stark von den Exporten abhängt. Auf die Exporte entfallen mehr als 50 Prozent des BIP. Es ist also nötig, den Inlandsverbrauch zu stimulieren.



Die exportorientierte koreanische Wirtschaft reagiert leicht auf Devisenkurs-Schwankungen. Daher sollten auch makroökonomische Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um den Devisenmarkt geht.