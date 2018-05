Südkorea stoppt Importe von japanischen Meeresfrüchten

Die Welthandelsorganisation WTO hat in einem Bericht im Februar zugunsten Japans entschieden, das sich über das Verbot Südkoreas für japanische Meeresfrüchte beschwert hatte. Die WTO bestätigte damit ihr Urteil vom Oktober des vergangenen Jahres. Südkorea legte am 9. April Widerspruch dagegen ein. Zum Thema sagt der Wirtschaftskommentator Chung Chul-jin:



Der Disput geht auf das Jahr 2011 zurück, als Japan von einem schweren Erdbeben getroffen wurde und eine Kernschmelze im Atomkraftwerk von Fukushima erlebte. Angesichts der Furcht vor radioaktiver Verseuchung verbot Südkorea den Import von Agrar- und Fischereiprodukten aus Fukushima. 2013 wurde das Verbot um 28 Fischereiprodukte aus acht japanischen Präfekturen nahe Fukushima erweitert. Japan legte dagegen bei der WTO Protest ein. In der ersten Anhörung entschied die WTO zugunsten von Japan. Südkoreas Maßnahmen seien nicht transparent. Koreas Handelsministerium legte Widerspruch ein.



Nach der Atomkatastrophe von Fukushima im März 2011 hatten 46 Länder, inklusive Südkoreas, den Import japanischer Lebensmittel beschränkt. Diese Maßnahmen haben nach wie vor in 24 Ländern Bestand. Japan reichte 2015 gegen die Maßnahme Südkoreas eine Beschwerde bei der WTO ein. Korea ist das einzige Land, gegen das Japan auf diese Weise vorging. Japan argumentierte, dass andere Länder wie etwa die USA und Australien ihre Maßnahmen gelockert oder aufgehoben hätten. Die WTO urteilte, dass sich Südkorea gegenüber japanischen Produkten diskriminatorisch verhalte. Koreas Forderung nach zusätzlichen Tests seien handelsbeschränkend. Allerdings hatten auch 24 weitere Länder, darunter die USA, Russland und Argentinien, von Japan Inspektionsberichte über radioaktive Substanzen in japanischen Produkten gefordert. Neun Länder hoben dabei bestimmte Präfekturen in der Nähe von Fukushima hervor:



Es geht um Lebensmittel. Korea ist besonders wegen der möglichen radioaktiven Kontamination in japanischen Meeresfrüchten besorgt. Die Südkoreaner könnten daher hinsichtlich der Nahrungsmittel verunsichert sein und der Industrie misstrauen. Daher reagiert die Regierung sehr empfindlich. Das Importverbot umfasst Makrelen, Hecht, Meeresschnecken, Seelachs, Sardellen, Tintenfisch und Kabeljau. Diese Produkte sind alle sehr beliebt in Südkorea.



Das in den USA ansässige Institut Woods Hole Oceanographic Institution hat das Grundwasser an acht Stränden innerhalb eines Radius von 100 Kilometern vom Atomkraftwerk in Fukushima untersucht. Es kam zu dem Ergebnis, dass das Niveau von Cäsium 137 um das Zehnfache höher ist als etwa im Wasser im Hafen des AKW selbst. Auch berichteten japanische Medien, dass kontaminiertes Wasser vom AKW weiter ins Meer gelassen werde. Auf dem Grund von Dammanlagen nahe dem Werk sei die Cäsium-Konzentration besonders hoch:



Der Beschwerdeprozess wird kürzer sein als die erste Anhörung. WTO-Beschwerden werden in der Regel innerhalb von 90 Tagen entschieden, und ein Bericht wird binnen 30 Tagen veröffentlicht. Falls die WTO erneut gegen Südkorea entscheidet, muss das Land entscheiden, ob es die Regelung akzeptiert. Sollte das geschehen, muss es das Importverbot sofort aufheben. Andernfalls könnte es die Importe während der Beratungsphase von 15 Monaten hinauszögern. Das Resultat wird wohl im Juni bekanntgegeben. Die Aussichten sind für Korea nicht besonders gut, wenn man frühere WTO-Beschwerden bedenkt. Die koreanische Regierung hat in einer Berufungsanhörung der WTO noch nie gewonnen.



Die Regierung sagt, dass sie mehr Beweise gesammelt habe, um der Einschätzung der WTO zu widersprechen. Falls Korea dennoch den Fall verliert, könnte es noch bis zu 15 Monate dauern, bevor es das Importverbot aufheben kann:



Falls Korea den Fall verliert, könnte es sich entweder der WTO-Entscheidung beugen oder diese ignorieren und am Importverbot für japanische Fischereiprodukte festhalten. Die WTO-Beschlüsse haben nach internationalem Recht keinen verbindlichen Charakter. Doch kann ein Land Vergeltungsmaßnahmen gegen ein anderes Land ergreifen, wenn dieses dem WTO-Urteil nicht folgt. Japan könnte Strafzölle auf koreanische Produkte erheben. Das könnte zu einem Handelskonflikt führen.



Sollte Südkorea den Importbann aufheben, wird es mit einem Problem für die Nahrungssicherheit im eigenen Land konfrontiert sein. Seoul befindet sich also in einer schwierigen Situation. Angesichts der aktuellen Handelsschutzmaßnahmen der USA gegen südkoreanische Waschmaschinen und des Drucks Washingtons auf Stahlprodukte und Autos aus Südkorea könnte ein Handelsdisput mit Japan das Land in eine noch schwierigere Lage bringen, da es stark von Exporten abhängt:



Noch ist unklar, ob japanische Fischereiprodukte auf den koreanischen Markt gelangen. Doch die Regierung muss die japanischen Produkte strenger überprüfen und über die Situation einen genauen Bericht abliefern, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Ich denke, die Bürger wollen mit der Regierung auf der Grundlage objektiver Forschungsergebnisse darüber kommunizieren.



Die Gesundheit der Bürger muss in dem Fall für die Regierung höchste Priorität haben. Daher wird Seoul die WTO-Entscheidung mit Sorgfalt überprüfen müssen.