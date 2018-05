Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea nach ihrem Gipfeltreffen

Nach dem dritten Korea-Gipfeltreffen am vergangenen Freitag im Grenzort Panmunjom sind die Erwartungen für eine neue innerkoreanische Wirtschaftskooperation gestiegen. Die politischen Führer beider Länder veröffentlichten die „Panmunjom-Erklärung“, die einen Durchbruch in den bilateralen Beziehungen ermöglichen soll. Zum Thema sagt die Forscherin vom Zentrum für Vereinigungsstudien beim Hyundai-Forschungsinstitut, Lee Hae-jeong:



Schon vor der Panmunjom-Erklärung gab es Zeichen, dass der sogenannte Korea Discount im lokalen Aktienmarkt nachlässt. Eine der vielversprechenden Entwicklungen im jüngsten Gipfel ist, dass es um die komplette Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel geht. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die internationalen Rating-Agenturen Südkoreas Kreditwürdigkeit in der Zukunft anheben werden. Was die wirtschaftliche Kooperation betrifft, so einigten sich beide Seiten darauf, die Projekte, auf die sie sich schon in der Erklärung vom 4. Oktober 2007 verständigt hatten, aktiv umzusetzen. Auch sollen praktische Schritte zur Verbindung und Modernisierung der grenzüberschreitenden Schienenstrecken und Straßen unternommen werden. Diese Vereinbarungen werden mit Sicherheit einen neuen Impuls schaffen, um die Grundlage für eine neue innerkoreanische Wirtschaftszusammenarbeit herzustellen.



Die Annäherung zwischen beiden Ländern hilft dabei, geopolitische Risiken zu reduzieren, die insbesondere die südkoreanische Wirtschaft belastet haben. Der südkoreanische Aktienindex Kospi übertraf am 27. April, als der Gipfel stattfand, die Schwelle von 2500 Punkten. Die positive Stimmung verbreitet sich auf die gesamte südkoreanische Wirtschaft. Es wird erwartet, dass der Verbrauch in Südkorea ansteigen und auch der innerkoreanische Industriepark von Kaesong wieder in Betrieb genommen, sowie weitere Investitionen in innerkoreanische Infrastrukturprojekte getätigt werden. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit war zwar keines der wichtigsten Gipfel-Themen. Doch in der Panmunjom-Erklärung wird das Thema berücksichtigt:



Vor dem Jahr 2016 waren die von den UN verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea nicht stark genug, so dass sie die Lebensverhältnisse in dem kommunistischen Land beeinträchtigen könnten. Doch seit dem vierten nordkoreanischen Atomtest im Jahr 2016 zogen die Sanktionen an, und das Leben der Nordkoreaner verschlechterte sich. Ich denke, es waren die schärfer werdenden Sanktionen, die Nordkorea bewogen haben, an den Verhandlungstisch zu kommen. Für Südkorea ist es wichtig, angesichts der niedrigen Geburtenrate im Land und der rasch alternden Bevölkerung die potenzielle Wachstumsrate zu erhöhen. Die Regierung muss einen neuen Wachstumsmotor durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Nordkorea finden.



Nordkorea ist wegen der Entwicklung von Atomwaffen harten internationalen Sanktionen unterworfen. Das beeinträchtigt den Handelsfluss, insbesondere den Import von Öl- und Eisenerzprodukten wie auch täglichen Gebrauchsartikeln. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit würde beiden Koreas zugutekommen:



Die Gyeongeui-Eisenbahnstrecke erstreckt sich entlang des westlichen Teils der koreanischen Halbinsel von Seoul nach Sinuiju in Nordkorea. Ein Teil der Strecke wurde nach dem ersten innerkoreanischen Gipfel 2000 wiederverbunden. Der Bau dieser Strecke sowie der Donghae-Linie an der Ostküste wurde zwischen 2003 und 2004 vollendet. Die südkoreanische Regierung hat auf die Verbindung des Transportnetzes gedrungen. Das Netzwerk umfasst drei wichtige Wirtschaftsgürtel in Form eines „H“ auf der koreanischen Halbinsel. Der westliche Gürtel ermöglicht den Zugang zu China innerhalb eines Tages, während der Ostgürtel die Verbindung mit dem eurasischen Kontinent durch Sibirien schafft. Der horizontale Gürtel ist die demilitarisierte Zone, die den Osten mit dem Westen verbindet.



Die Einrichtung des Transportnetzes ist die Grundlage für die anvisierte “neue Wirtschaftskarte der koreanischen Halbinsel”:



Wir müssen uns an die Vereinbarungen in der Erklärung vom 4. Oktober 2007 ins Gedächtnis zurückrufen. Sie sahen Infrastrukturmaßnahmen, Frieden und Zusammenarbeit, den Bau der ersten Phase des Kaesong-Komplexes und den Start der zweiten Entwicklungsphase, den Wiederaufbau der Straßen- und Schienenverbindungen, den Bau des Anbyon- und Nampo-Werftkomplexes, direkte Flugverbindungen zwischen Seoul und dem Baekdu-Berg in Nordkorea sowie die Zusammenarbeit in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen und beim Umweltschutz vor. Der jüngste Gipfel erhöht die Chancen auf die Wiederaufnahme der Projekte.



Es gibt Pläne für weitere gemeinsame Fabrikparks wie der in Kaesong. Doch für die vollständige Kooperation müssten zunächst die Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea aufgehoben werden:



Nordkorea hat sechs Atomtests durchgeführt, und die internationalen Sanktionen gegen das Land wurden als Folge davon verschärft. Die südkoreanische Regierung hat sich den Sanktionen angeschlossen. Um aber über die innerkoreanische Wirtschaftskooperation zu reden, ist die internationale Unterstützung wesentlich. Es ist nötig, den positiven Zyklus von Frieden und Wirtschaft der internationalen Gemeinschaft gegenüber zu erläutern. Wir hoffen, sie wird Nordkoreas Entschlossenheit zur kompletten Denuklearisierung würdigen, wie sie die Panmunjom-Erklärung vorsieht.