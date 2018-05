Die wirtschaftlichen Effekte des Korea-Gipfels

Angesichts des bevorstehenden Gipfeltreffens zwischen Süd- und Nordkorea erwarten nicht nur diplomatische Kreise ein positives Ergebnis, sondern auch die Wirtschaft. Es besteht die Möglichkeit, dass beide Länder offiziell ein Ende des Korea-Kriegs erklären. Vor allem aber können sich die geopolitischen Risiken verringern, die auch immer wieder die südkoreanische Wirtschaft belasten. Zum Thema sagt der stellvertretende Leiter des Instituts der Industriebank Koreas, Cho Bong-hyun:



Der innerkoreanische Gipfel findet am 27. April statt, und ein bisher beispielloses Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA Ende Mai oder Anfang Juni. Oben auf der Agenda steht die Denuklearisierung Nordkoreas. Andere Themen des innerkoreanischen Treffens sind die Schaffung eines Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel und die stabile Entwicklung der bilateralen Beziehungen. Wirtschaftliche Themen werden automatisch besprochen, sobald der Atomstreit gelöst ist. Dem Gipfeltreffen werden hoffentlich weitere folgen. Falls beide Seiten in der Atomfrage einen Durchbruch erzielen, werden sie bei den nächsten Gesprächen auf wirtschaftliche Themen eingehen.



Anders als bei den Korea-Gipfeln 2000 und 2007 wird es hauptsächlich um die Atomfrage gehen. Nordkorea ist Sanktionen des UN-Sicherheitsrats unterworfen. Daher wird es schwierig sein, die wirtschaftliche Kooperation schon voranzutreiben. Das Präsidialamt in Seoul deutete bereits an, dass die betroffenen Länder erwägen, den bestehenden Waffenstillstandsvertrag zur Beendigung des Korea-Kriegs (1950-53) durch ein Friedensabkommen zu ersetzen. Die Aufmerksamkeit richtet sich auch darauf, ob die positive Entwicklung hilft, den sogenannten Korea Discount im südkoreanischen Aktienmarkt zurückzudrängen:



Der Korea-Krieg endete mit einem Waffenstillstand, so dass beide Korea sich technisch noch immer im Kriegszustand befinden. Die Ersetzung des Waffenstillstands durch einen Friedensvertrag wird eine große Auswirkung auf die südkoreanische Wirtschaft haben. Nordkoreas Provokationen in der Vergangenheit haben immer wieder den lokalen Aktien- und Finanzmarkt in Unruhe versetzt. Die Aktien waren wegen der geopolitischen Risiken unterbewertet. Dieses Phänomen wird auch als „Korea Discount“ bezeichnet.



Nach Berichten der Finanznachrichtenagentur Bloomberg lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) Mitte April bei 11. Das war fast die Hälfte des weltweiten Durchschnitts von 19. Das KGV misst die allgemeine Bewertung des Aktienmarkts im Vergleich zu den Gewinnen. Je tiefer diese Kennzahl, desto unterbewerteter sind die Aktien. Sollte es also zu dem angepeilten Friedensschluss kommen, könnte der südkoreanische Markt mehr Investoren anlocken:



Angesichts der wachsenden Erwartungen für friedlichere Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea setzt der südkoreanische Aktienmarkt seinen Aufwärtstrend fort. Am 18. April stieg der Leitindex KOSPI um 26,21 Punkte auf 2479,98. Das war der höchste Wert seit einem Monat. Vor allem die Kurse in Verbindung mit dem Bauwesen und der innerkoreanischen Zusammenarbeit zogen an. Die ausländischen Investoren taten sich verstärkt als Käufer hervor, am 18. April belief sich der Nettokauf auf 350 Milliarden Won, was den KOSPI steigen ließ.



Auch der Kreditausfall-Swap Südkoreas, der die Risiken eines Landes widerspiegelt, fiel auf das niedrigste Niveau in einem Monat. Hoffnung auf eine Wende machen Nordkoreas Andeutungen für Veränderungen:



Seit dem Beginn des Regimes von Kim Jong-un in Nordkorea hat das Land seine ganze Energie auf die Nuklearentwicklung konzentriert. Das war in Übereinstimmung mit der Politik, die Entwicklung von Atomwaffen und der Wirtschaft parallel zu verfolgen. Doch hat Pjöngjang bei einer Sitzung der herrschenden Arbeiterpartei beschlossen, den Fokus mehr auf die Wirtschaft zu richten. Nordkorea scheint geschlossen zu haben, dass wirtschaftlicher Erfolg, selbst ohne Atomwaffen, die Sicherheit und den Erhalt des Regimes garantiert. Um die Wirtschaft wieder aufzubauen, könnte Nordkorea die Reformen und die Öffnung beschleunigen. Ich denke, Nordkorea wird sich darum bemühen, bis 2020 die Grundlage für eine Wirtschaftsmacht durch die Anziehung ausländischer Investitionen in sämtlichen 21 Wirtschaftsentwicklungszonen zu schaffen.



Am vergangenen Freitag verabschiedete Nordkorea eine neue Strategie, um alle Anstrengungen von nun an auf die Wirtschaftsentwicklung zu konzentrieren. Die Tests von Langstreckenraketen und Atomwaffen sollen zudem eingestellt und die Atomtestanlage in Punggye-ri geschlossen werden. Das weckt Hoffnungen, das Land könnte Reformen verfolgen, wie sie China in den 80er Jahren auf den Weg brachte. Die südkoreanische Regierung setzt auf eine Vision einer innerkoreanischen Wirtschaftsgemeinschaft:



Der “neue Wirtschaftsfahrplan für die koreanische Halbinsel” der Regierung von Moon Jae-in sieht die Schaffung eines Dreiachsen-Wirtschaftsgürtels vor, der die demilitarisierte Zone und das Verkehrsnetz entlang des östlichen und westlichen Küstenbereichs einbezieht. Die große Vision zielt nicht nur auf das Wachstum beider Koreas, sondern Nordostasiens ab. Sollte es beim Korea-Gipfel zu einer Einigung über ein Friedensregime kommen, wird der Wirtschaftsfahrplan konkretere Formen annehmen und schließlich massive Entwicklungsprojekte in Nordkorea nach sich ziehen. Falls das passiert, werden ausländische Investoren auf die koreanische Halbinsel als attraktives Ziel für ihre Investitionen blicken. Mehr Investitionen in dieser Region werden das südkoreanische Wirtschaftswachstum anstoßen, die Unternehmensinvestitionen fördern und die nationale Wettbewerbsfähigkeit stärken.