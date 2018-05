Neue Richtung in der Restrukturierung koreanischer Unternehmen

Koreanische Unternehmen, darunter Kumho Tire, STX Offshore & Shipbuilding sowie GM Korea, haben einen Restrukturierungsplan vorgelegt. Während es früher vor allem um Entlassungen im großen Umfang ging, demonstrierten diese Unternehmen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite bei der Umstrukturierung zusammenarbeiten können. Zum Thema sagt der Direktor des Real Good Economic Institute, Lee In-chul:



Kumho Tire war einmal der größte südkoreanische Reifenhersteller. Doch erlebte es Insolvenzkrisen, bevor letztlich eine Entscheidung zum Verkauf an ein ausländisches Unternehmen getroffen wurde. Die Krise geht bis 2006 zurück, als die Kumho Asiana Group sechs Billionen Won in die Übernahme von Daewoo Engineering & Construction steckte. Zwei Jahre später kaufte die Gruppe auch Korea Express und erlebte eine Liquiditätskrise. Das Tochterunternehmen Kumho Tire unterwarf sich 2010 einem Restrukturierungsprogramm. Die Pläne zum Verkauf an den chinesischen Reifenhersteller Doublestar wurden zunächst wegen des Widerspruchs der Gewerkschaft verschoben. Diese argumentierte, dass Ssangyong Motor als bloße Technologiequelle ausgeschlachtet wurde, nachdem es vom chinesischen Autohersteller Shanghai Automotive übernommen wurde. Doch die Gläubiger von Kumho Tire machten deutlich, dass das Unternehmen wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht einmal die Löhne der Arbeiter bezahlen kann. Sie sagten der Gewerkschaft, dass der Reifenhersteller Insolvenz anmelden muss, sollte es nicht an Doublestar verkauft werden. Die Gewerkschaft stimmte dem Verkauf schließlich zu.



Am 1. April stimmte eine Mehrheit der Kumho-Arbeiter der Übernahme zu. Die Gläubiger versprachen, Sicherheitsmaßnahmen würden einen Technologie-„Diebstahl“ durch einen ausländischen Investor verhindern. Auch sollte das Unternehmen weiterhin seine lokale Produktionsanlage selber managen können. Die Übernahme soll sich über drei Jahre hinziehen und die Arbeiter drei Jahre lang eine Arbeitsplatzgarantie haben. Am 2. April wurde der Übernahmevertrag unterzeichnet, um das Unternehmen wieder zu normalisieren. Am 10. April folgte der Restrukturierungsplan für STX Offshore & Shipbuilding:



Die Finanzstruktur und der Auftragseingang von STX Offshore & Shipbuilding zeigten, dass das Unternehmen zumindest bis Jahresende mit Geld ausgestattet war. Doch die meisten Experten schätzten, dass das angesichts der Arbeitskosten und anderer Ausgeben schwierig sein wird. Der Hauptgläubiger Korea Development Bank forderte, dass das Unternehmen 75 Prozent der 700 Arbeiter in der Produktion entlässt. Diese Forderung war für die Gewerkschaft nicht akzeptierbar. Als Alternative schlug sie vor, dass sämtliche Arbeiter über fünf Jahre lang einen sechsmonatigen, unbezahlten Urlaub einlegen. Auch sollte es Lohn- und Boni-Kürzungen geben.



Am 23. April einigten sich die Gewerkschaft und das Management des Autobauers GM Korea auf einen Sanierungsplan, der unter anderem einen Lohnstopp sowie eine Reduzierung jährlicher Sozialzuschüsse im Wert von 90 Millionen Dollar vorsieht. Das größte Problem in den Verhandlungen war die Frage, wie die Arbeiter des Werks in Gunsan, dessen Schließung entschieden wurde, weiter beschäftigt werden können. Für einige sollten weitere Vorruhestandsregelungen getroffen werden, für die übrigen sollten Arbeitsplätze in den Werken in Bupyeong und Changwon geschaffen werden.



Durch die Verhandlungen bei den drei koreanischen Unternehmen konnten auf diese Weise Massenentlassungen vermieden werden. Das steht in starkem Kontrast zu früheren Beispielen. So mussten 2009 bei Ssangyong Motor und 2010 bei Hanjin Heavy Industries & Construction viele Beschäftigte gehen:



Das Prinzip der jetzigen Regierung ist es, die Restrukturierung allein vom wirtschaftlichen Standpunkt, ohne Rücksicht auf politische Interessen, durchzuführen. Auf diesem Prinzip beruhen auch die jüngsten Restrukturierungsfälle. Der Schiffbau und die Autoproduktion, die einst die lokale Wirtschaft anschoben, haben es nicht geschafft, sich zeitlich neu zu organisieren, und sie verloren dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit. Ihre chinesischen und japanischen Konkurrenten konnten ihr Management dagegen straffen und ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Übernahmen und Liquidationen stärken. Südkorea hat bisher mehr als 20 Billionen Won an Steuergeldern, fast 18 Milliarden Dollar, allein in die Restrukturierung der Schiffbauindustrie gesteckt.



Es ist angesichts des immer noch schwachen Sozialnetzes in Korea nicht überraschend, dass sich die Gewerkschaften gegen Entlassungen stemmen. Die Regierung bestand darauf, dass die angeschlagenen Unternehmen in Eigenregie, ohne politische Intervention, einen Rettungsplan entwickeln sollten:



Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ist bei der industriellen Restrukturierung sehr wichtig. Nicht eine von der Regierung angeleitete Reorganisierung sollte im Vordergrund stehen, sondern eine marktorientierte. Es ist dringend notwendig, das Gesetz über die Verwendung öffentlicher Gelder für die Hilfe insolventer Unternehmen zu überarbeiten. Das Haushaltsdefizit der jetzigen Regierung könnte steigen, da sie die Sozialausgaben erhöhen will. Es ist an der Zeit, ein neues Restrukturierungssystem zu schaffen, das auf Marktprinzipien beruht, egal, ob es sich um Fusionen und Übernahmen oder Liquidationen handelt.



Nach der globalen Finanzkrise 2008 rutschten die Schiffbau- und Schifffahrtsunternehmen sowie die Stahl- und Petrochemie-Industrie ebenfalls in die Krise. Die Regierung verpasste damals jedoch die Gelegenheit der Restrukturierung und verwendete stattdessen öffentliche Gelder, um eine Krise zu bewältigen. Die Regierung hat jetzt eine zweigleisige Wirtschaftspolitik ausgearbeitet:



Die Regierung wählt eine zweigleisige Strategie. Auf der einen Seite sollen Wege zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit verfolgt werden. Auf der anderen Seite will sie bestehende Regulierungen für die vierte industrielle Revolution aussetzen oder hinauszögern. Die Regierung sollte möglichst schnell ein Gesetz ausarbeiten, um die Entwicklung neuer Technologien und Produkte zu fördern, etwa für die Finanztechnologie oder Fintech, Drohnen und selbstfahrende Autos.