Der Rückzug der USA aus dem Iran-Abkommen und die Folgen für Südkoreas Wirtschaft

Am 8. Mai hat US-Präsident Donald Trump den Rückzug der USA aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran und die Wiedereinsetzung der Wirtschaftssanktionen gegen das nahöstliche Land angekündigt. Washingtons Entscheidung könnte wegen ihrer geopolitischen Risiken negative Folgen für die koreanische Wirtschaft haben. Zum Thema sagt der Experte Kim Gwang-seok von der Graduierten-Schule für Internationale Studien an der Hanyang-Universität:



Das ist eine sehr ungemütliche Situation. Zur Erklärung des Iran-Atomabkommens: Sechs Länder, darunter die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China und Russland hatten ihre Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufgehoben. Im Gegenzug erklärte der Iran, sein Nuklearprogramm zu beenden. Doch jetzt sagt Trump, dass sich die USA aus dem internationalen Abkommen zurückziehen. Wir sind besorgt, dass sich die Erdölversorgung aus dem Iran reduziert, sobald die Sanktionen wieder in Kraft getreten sind. Die internationalen Ölpreise könnten stark anziehen. Als ein wichtiger Rohöl-Importeur ist Südkorea deswegen sehr besorgt.



Das Atomabkommen wurde im Juli 2015 mit dem Iran geschlossen, und die Sanktionen wurden im Januar des darauffolgenden Jahres aufgehoben. Doch die USA argumentieren jetzt, dass der Deal die Atomwaffenentwicklung durch den Iran nicht stoppen könne, und dass sie daher aus dem Abkommen ausgestiegen seien. Die Ölpreise sind danach ins Schwanken geraten. Iran ist der drittgrößte Ölproduzent der Organisation ölexportierender Länder. Der Preis für die Leitsorte West Texas Intermediate stieg am 9. Mai mit 71,14 Dollar pro Barrel auf den höchsten Stand seit drei Jahren:



Südkorea hängt zu 100 Prozent von den Importen von Öl ab, das dann im Land verarbeitet wird. Südkorea importiert also Rohöl und exportiert Ölprodukte. Die Importe gelten als Herstellungskosten. Wenn die Importpreise steigen, ziehen auch die Preise für Fertigprodukte und auch die Verbraucherpreise an. Eine hohe Inflation beeinträchtigt den Verbrauch und die Investitionen, was sich wiederum auf das Wirtschaftswachstum negativ auswirkt.



Auf Öl aus dem Iran entfielen im vergangenen Jahr 13 Prozent der südkoreanischen Ölimporte. Iran stand damit an dritter Stelle hinter Saudi-Arabien und Kuwait. Internationale Investoren gehen davon aus, dass Korea wegen seiner Importabhängigkeit stark von den steigenden Ölpreisen betroffen sein wird. Ein Kapitalabzug könnte auch den koreanischen Devisenmarkt beeinträchtigen. Es kommen weitere Probleme dazu:



Ein US-Gesetz mit der Bezeichnung National Defense Authorization Act verbietet vielen Ländern den Handel mit dem Iran. Glücklicherweise ist Südkorea für eine Ausnahme bei den Sanktionen qualifiziert, sein Handel mit dem Iran wird daher fortgesetzt. Koreanische Unternehmen erhalten die Bezahlung in koreanische Won über Konten, die unter dem Namen der iranischen Zentralbank laufen und von zwei koreanischen Banken, der Industriebank Korea und der Woori Bank, verwaltet werden. Sollte Südkorea jedoch keine Ausnahmeregelung mehr erhalten, wenn die US-Sanktionen wieder in Kraft treten, könnte das auf Won basierende Zahlungssystem abgeschafft werden. Die koreanischen Unternehmen bekämen Probleme.



Nach dem seit 2012 wirksamen US-Gesetz wird ausländischen Unternehmen, die Transaktionen mit der Zentralbank des Iran durchführen, verboten, Geschäfte mit Finanzinstituten in den USA zu machen. Doch noch ist drei bis sechs Monate Zeit, bis die Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft treten:



Sollte der Iran sein Nuklearprogramm einstellen oder andere Maßnahmen ergreifen, die die USA während der Übergangsperiode überzeugen, könnte Washington die Sanktionspläne wieder zurückstellen. Bisher sind die USA das einzige Land, das sich aus dem Atomabkommen zurückzieht. Es ist zweifelhaft, ob Sanktionen eines einzigen Landes den internationalen Handel unmittelbar beeinträchtigen. Doch wenn sich Länder, die Öl aus dem Iran beziehen, den Sanktionen anschließen, wird sich das spürbar auswirken.



Das Beratungsunternehmen Facts Global Energy prognostiziert, dass die Ölpreise auf 100 Dollar pro Barrel anziehen könnten. Ein anderer negativer Faktor ist, dass die iranische Wirtschaft schrumpft, wenn sich weitere Länder den Sanktionen anschließen. Südkorea, dessen Exporte in den Iran im vergangenen Jahr vier Milliarden Dollar erreicht haben, wird das stark zu spüren bekommen:



Statt nur mit den USA ein Abkommen zu schließen, sollte Südkorea eine politische Kooperation mit den anderen ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats und Deutschland eingehen. Es ist wichtig, dass die Länder mit einer Stimme reden. Die koreanische Regierung muss die Firmen, die Handel mit dem Iran betreiben, über die Lage informieren, so dass sich diese auf eine abrupte Aussetzung des Handels vorbereiten können.



Am 9. Mai beschloss die Regierung in Seoul, eine Sondergruppe zu bilden, um für Probleme beim Handel mit dem Iran gewappnet zu sein. Die Hauptaufgabe wird sein, möglichen Schaden von den südkoreanischen Unternehmen abzuwenden und sich auf Risiken im Devisenmarkt einzustellen.