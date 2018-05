Südkorea bringt Handelsstreit mit USA vor die WTO

Am 14. Mai hat die südkoreanische Regierung bei der Welthandelsorganisation (WTO) eine Beschwerde gegen die Schutzzölle der USA auf Waschmaschinen und Solarmodule aus Südkorea eingereicht. Washington verstoße gegen WTO-Regulierungen, hieß es zur Begründung. Zum Thema sagt der Experte Kim Hyung-joo vom LG Wirtschaftsforschungsinstitut:



Wir müssen uns die US-Schutzmaßnahmen zuerst genau ansehen. Als sie die Maßnahmen beschlossen haben, behaupteten die USA, dass importierte Waschmaschinen und Solarenergie-Produkte der einheimischen Industrie schaden. Die USA sagten, sie würden Importbeschränkungen auf solche Produkte für die nächsten drei bis vier Jahre einführen. Doch ist unklar, ob die Importe der lokalen Industrie wirklich schaden. Auch ist es nötig zu prüfen, ob sich amerikanische Hersteller von Waschmaschinen und Solarmodulen wirklich in einer schwierigen Situation befinden. Südkorea und die USA führten in den vergangenen drei Monaten Gespräche, um das Problem außerhalb der WTO zu lösen, doch kamen sie zu keiner Einigung. Daher rief Südkorea die WTO an, um den Disput beizulegen.



Im Februar verkündete die US-Regierung, dass Einfuhrzölle in Höhe von 40 bis 50 Prozent auf Waschmaschinen erhoben werden, wenn die Importquote 1,2 Millionen Stück übersteigt. Außerdem würden Zölle von bis zu 30 Prozent auf importierte Solarmodule jenseits einer bestimmten Quote eingeführt. Doch die koreanische Regierung geht davon aus, dass die USA nicht zeigen können, dass es eine klare Verknüpfung zwischen importierten koreanischen Produkten und einem potenziellen Schaden für die amerikanische Industrie gibt. Die USA weigerten sich, die betroffenen südkoreanischen Firmen zu entschädigen:



Korea und die USA führten aus freiem Willen bilaterale Gespräche, doch werden sie jetzt ein oder zwei Monate lang weiter in Übereinstimmung mit den WTO-Richtlinien verhandeln. Falls sie wieder keine Einigung finden, kommt es zu einer Anhörung. Wenn beide Seiten das Urteil in der ersten Anhörung akzeptieren, ist der Schlichtungsprozess beendet. Doch in den meisten Fällen gibt es eine zweite Verhandlung, bei der ein endgültiges Urteil getroffen wird.



Sollten beide Länder es nicht schaffen, innerhalb von 60 Tagen eine Einigung zu erzielen, kann die koreanische Regierung die WTO um die Einsetzung eines Gremiums bitten. Es könnte dann zwei bis drei Jahre dauern, bis das Schlichtungsgremium zu einem Ergebnis kommt. Koreanische Exporteure werden während dieser Zeit unvermeidliche Verluste hinnehmen müssen, weil sie ihre Produkte in den USA um 20 Prozent teurer verkaufen:



Die Wahrscheinlichkeit, den Streit durch bilaterale Gespräche zu lösen, ist gering. Zahlreiche Länder, einschließlich der USA, haben Schutzmaßnahmen nicht deswegen erlassen, weil sie Prinzipien folgten, sondern weil sie Zeit gewinnen wollten. Es wird eine Weile dauern, bis die USA der WTO-Entscheidung folgen und die Schutzmaßnahmen beenden.



Nur einmal ist es bisher Korea gelungen, bei einer Beschwerde eine Einigung bei bilateralen Gesprächen zu erzielen. Dabei ging es 1997 um den Export koreanischer Farbfernseher in die USA. Doch jetzt scheint eher alles für eine zweite Verhandlung zu sprechen:



Die Chancen, dass Korea den Fall gewinnt, liegen hoch, wenn man bedenkt, dass die USA den Schutzmechanismus scheinbar ohne guten Grund eingeführt haben. Wenn wir uns die Bilanzen und den Marktanteil des amerikanischen Waschmaschinenherstellers Whirlpool ansehen, ist es schwierig zu sagen, dass dessen Ertragskraft so geschwächt wurde, dass eine Insolvenz droht. Der amerikanische Haushaltsgeräteproduzent hat eine Reihe von Filialen in anderen Ländern, darunter China, Vietnam und Brasilien, und er verdient dort gut.



Von den elf Petitionen, die Südkorea bei der WTO gegen die USA eingereicht hat, gingen acht Fälle zugunsten von Seoul aus. Auch wenn die Aussichten auch diesmal gut für Korea aussehen, kann sich der Prozess lange hinziehen. Zudem verweigern es die USA seit dem Antritt von Präsident Donald Trump, der WTO Autorität einzuräumen. Auch gilt ein WTO-Urteil mehr als Empfehlung, da es kein Land zwingen kann, sich daran zu halten:



Es ist nur natürlich, dass die koreanische Regierung den Fall vor die WTO gebracht hat. Die WTO-Mitglieder sollten sich gegenseitig dazu ermutigen, dem Prinzip des freien und fairen Handels der Organisation zu folgen. Doch die USA stören diese Ordnung. Korea sollte an die USA ein bestimmtes Signal senden, und aktiv die Aufmerksamkeit auf Probleme lenken, selbst wenn der Vorgang viel Zeit in Anspruch nimmt und es Probleme geben wird.



Südkorea ist das erste Land, das seit dem Antritt der Trump-Regierung eine Beschwerde bei der WTO gegen die US-Schutzmaßnahmen eingelegt hat. Südkorea demonstriert damit, eine striktere Handelspolitik zu verfolgen. Doch ist es schwierig, die Hürde des Handelsprotektionismus zu überwinden.