Generationswechsel bei den koreanischen Konzernen

Der Vorsitzende der südkoreanischen LG Group, Koo Bon-moo, ist am 20. Mai gestorben. Koo wird das Verdienst zugeschrieben, LG unter seiner 23 Jahre langen Führung zu einem global anerkannten Technologie-Konzern gemacht zu haben. Im nächsten Monat soll der als Nachfolger gehandelte älteste Sohn Koos, Koon Kwang-mo, bei einer Gesellschafterversammlung in den Verwaltungsrat des Konzerns gewählt werden. Damit wird die Nachfolgeregelung der Gründerfamilie auf die vierte Generation übertragen. Auch bei anderen Familienkonzernen (Chaebols) in Südkorea gibt es einen Generationswechsel. Der Wirtschaftskommentator Chung Chul-jin sagt zum Thema:



LG Group verfolgt zwei hauptsächliche Prinzipien bei der Nachfolgefrage an der Konzernspitze. Das erste ist die Übergabe der Führung an den ältesten Sohn des Vorsitzenden. Das zweite ist, der Konzernchef verlässt seinen Posten, wenn er 70 Jahre alt ist. Die Familientradition der Nachfolge durch die erstgeborenen Söhne hat sich seit den Jahren des Konzern-Mitgründers Koo In-hwoi gehalten. Das ist ein Unterschied zu anderen Konzernen in Korea, insoweit in fast allen Chaebol-Gruppen ein Kampf zwischen Brüdern um die Management-Übernahme tobt. Koo In-hwoi hatte die Führung bei LG an seinen Sohn Koo Ja-kyung übertragen, und dieser tat 1995 das Gleiche mit seinem ältesten Sohn Koo Bon-moo. Es wird jetzt erwartet, dass Koo Kwang-mo den Chefposten übernimmt.



Der Konzerngründer Koo In-hwoi starb im Dezember 1969. Sein jüngerer Bruder und Gründungsmitglied Koo Chul-hwoi kündigte im Januar 1970 seinen Rückzug an. Der Vorsitzende wählte dann seinen Neffen und ältesten Sohn seines Bruders, Koo Ja-kyung, der damals Vizevorsitzender des ehemals Lucky Goldstar genannten Konzerns war, zum Nachfolger aus. Als er 70 war, übergab Koo Ja-kyung die Führung an seinen 30-Jährigen Sohn Koo Bon Moo im Jahr 1995. Dieser arbeitete damals bei einer Chemie-Tochter des Konzerns. Er erweiterte die Tätigkeitsfelder unter anderem um die Bereiche Telekommunikation und Displays. Bei seiner Übernahme lagen die Konzernumsätze bei 27 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr erreichten sie 148 Milliarden Dollar:



LG war in verschiedene Unternehmensgruppe unterteilt, LG selber, GS, LIG und LS Group. Doch gab es keine großen Störungen. Die Tradition der reibungslosen Trennung kann auf die Partnerschaft zwischen den Co-Gründern Koo In-hwoi und Huh Man-jung, einer wohlhabenden Verwandten von Koos Frau, zurückgeführt werden. Die beiden gründeten 1947 die Lak Hui Chemical Industrial Corporation, die heute als LG Chemicals bekannt ist. Die Tradition führte 2005 zur reibungslosen Trennung der GS Group, die von der Huh-Familie geführt wurde, und der LG Group. Im Jahr 2003 übernahm LG als erster Konzern in Korea eine Holding-Struktur. Das verhinderte Konflikte zwischen Verwandten um die Managementkontrolle.



Doch der künftige LG-Vorsitzende Koo Kwang-mo steht noch vor Problemen:



LG Group wird der erste koreanische Industriekonzern sein, der eine Führerschaft-Nachfolge in vierter Generation durchführt, sollte Koo Kwang-mo erfolgreich das Management übernehmen. Er müsste eine Erbschaftssteuer von etwa 900 Millionen Dollar zahlen. Die Handelskommission hat bereits den Vizevorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, als Chef der Samsung-Gruppe, Koreas größtem Konzern, anerkannt. Die Fusion zwischen zwei Samsung-Unternehmen 2015, Samsung C&T (Bauwesen und Handel) und Cheil Industries, galt als Schritt über die Übernahme der Konzernspitze durch Lee. Doch seine Verurteilung wegen Bestechung im Zusammenhang mit einem Skandal um Machtmissbrauch um die frühere Präsidentin Park Geun-hye und ihrer Vertrauten Choi Soon-sil lastet auf Lee. Das Revisionsverfahren ist eine große Hürde, die er überwinden muss.



Lee ist Nachfolger seines erkrankten Vaters Lee Kun-hee. Noch ist unklar, wie das Urteil in dritter Instanz im Korruptionsprozess gegen den Sohn ausfallen wird. Die Hyundai-Motor-Gruppe kommt unterdessen mit ihren Reformplänen für die Konzernführung nicht weiter, die ebenfalls die Nachfolge regeln will. Es gibt vermehrt Kritik an den Familienkonzernen:



Es gibt Kritik und Sorgen. Viele fragen sich, ob die erbliche Nachfolge bei den Familienkonzernen rechtens ist. Es wäre kein Problem, wenn sie das Gesetz befolgen und die entsprechenden Steuern zahlen und eine Holding-Struktur übernehmen. Doch Unregelmäßigkeiten einschließlich Steuerhinterziehungen sind sehr verbreitet. Einige jüngere Mitglieder der Gründerfamilien übernehmen Managerposten in ihren Dreißigern. Es gibt Zweifel an ihrer Qualifikation dafür.



Die Stimmen mehren sich, die fordern, dass die Nachfolgeregelung bei den Konzernen transparenter sein müsse:



Gesetzmäßigkeit oder Legitimität sind wichtig bei der Management-Nachfolge. Ein Unternehmen kann von einem professionellen Manager oder von einem Mitglied der Gründerfamilie geführt werden. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Die Samsung-Gruppe beispielsweise hatte unter ihrem Vorsitzenden Lee Kun-hee große Erfolge im Halbleiter-Bereich verzeichnet. Für die Erben und Erbinnen ist es eine wichtige Aufgabe, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und positive Ergebnisse vorzeigen zu können.



Neben der LG Group geht es auch bei Samsung, Hyundai, SK und Lotte um Fragen der Führung in nächster Generation. Wie sie die Forderung nach Reformen erfüllen, bleibt abzuwarten.