Die Wirtschaftspolitik von Moon Jae-in

Die wichtigen Wirtschaftsindikatoren für Korea, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden, zeigen an, wie sich die Wirtschaftspolitik von Präsident Moon Jae-in – auch J-nomics genannt – im ersten Jahr seiner Amtsführung entwickelt hat. Der Ökonom Choi Bae-geun von der Konkuk-Universität, sagt dazu:



Präsident Moon hat am 29. Mai ein Treffen geleitet, bei dem es um den Trend der privaten Haushaltseinkommen ging. Die Statistiken zeigen, dass das Durchschnittseinkommen der unteren 20 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent zurückging. Das sind schlechte Nachrichten, weil selbst ein Anstieg nicht genug für die Haushalte mit niedrigem Einkommen sind. Bei den oberen 20 Prozent dagegen stiegen die Einkommen um 9 Prozent. Damit weitet sich die Einkommenskluft weiter. Die auf die Menschen und das Wachstum zentrierte Wirtschaftspolitik der Moon-Regierung stellt grundsätzlich die Erhöhung der niedrigen Einkommen an oberster Stelle. Das sich die Kluft vergrößert hat, war für den Präsidenten ein Schock.



Der Einkommensrückgang ist der größte seit 2003, als Südkorea damit begann, die entsprechenden Daten zu sammeln. Am 28. Mai hatte Moon seine Berater angewiesen, die Pläne für höhere Einkommen und neue Arbeitsplätze zu überprüfen. Die Indikatoren zeigten an, dass die Fabriken des Landes im März im Durchschnitt eine Auslastung von 70 Prozent verzeichneten. Das war der geringste Wert seit März 2009. Eine geringere Fabrikauslastung bedeutet auch weniger Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote lag bei über 4 Prozent. Es gibt aber auch positive Anzeichen:



Nach Angaben der Bank of Korea hat sich die Verbraucherstimmung im Mai nach fünf Monaten des Rückgangs wieder verbessert. Das Ergebnis basiert auf einer Umfrage zu den Erwartungen der Menschen hinsichtlich der künftigen wirtschaftlichen Bedingungen. Die Zentralbank sagt, dass die Verbesserung in den Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea- wie das auch durch das Gipfeltreffen Ende April angezeigt wurde - sowie die Hoffnungen der Bauunternehmen auf gemeinsame Entwicklungsprojekte mit Nordkorea, die Stimmung aufgehellt haben. Auch der koreanische Aktienmarkt entwickelt sich gut.



Der umfassende Index für die Verbraucherstimmung lag im Mai bei 107,9. Das war um 0,8 Punkte höher als im Monat davor. Ein Wert über 100 bedeutet, dass die Menschen optimistischer sind, was die Wirtschaft betrifft:



Am 31. Mai teilte Statistics Korea mit, dass sich die Industrieproduktion im April im Vergleich zum Monat davor dank der steigenden Nachfrage für Halbleiter und stärkerer Exporte von Autoteilen erhöht hat. Die koreanische Autoindustrie hat große Probleme, denn ihre weltweiten Marktanteile sinken. Doch glücklicherweise haben sich die Exporte nach Europa im April belebt, was dazu beitrug, dass die Produktion von Autoteilen anzog. Doch wir sollten vorsichtig sein, der Einzelhandelsumsatz ging zurück und auch die Sachinvestitionen sind geschrumpft.



Der Anstieg der Industrieproduktion im April um 1,5 Prozent war der höchste seit November 2016. Doch im Gegensatz zur steigenden Produktion von Chips, Autoteilen sowie zu den steigenden Bautätigkeiten gingen der Verbrauch und die Investitionen zurück. Das heißt auch, die negativen Indikatoren haben sich verbessert, während sich die positiven verschlechtert haben. Das macht eine genauere Analyse der Wirtschaftslage schwierig:



Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, oder OECD, prognostiziert ein Wachstum von 3 Prozent für Korea in diesem Jahr. Auch für nächstes Jahr wird ein Wachstum von 3 Prozent vorausgesagt. Die gleichen Prognosen gaben auch die südkoreanische Regierung und die Bank of Korea ab. Das staatliche Koreanische Entwicklungsinstitut, oder KDI, ging Ende des vergangenen Jahres von einem Wachstum von 2,9 Prozent in diesem Jahr aus. Auch nach der Verabschiedung eines Nachtragshaushalts von 3,8 Billionen Won blieb KDI bei seiner Prognose.



Ein genauerer Blick auf die Berichte zeigt einige alarmierende Zeichen. Die OECD weist auf die Möglichkeit eines stärkeren Handelsprotektionismus und langsamerer Bautätigkeiten als Risikofaktoren für die koreanische Wirtschaft hin. Das KDI geht davon aus, dass sich die Wirkung der Arbeitsmarktpolitik der Regierung und des Nachtragshaushalts im nächsten Jahr abschwächt. Auch bei den Exporten könnte es Probleme geben:



Die äußeren Bedingungen sind zunehmend ungünstig. Erneut zeigt sich eine Krise der Eurozone, es gibt die Sorge, dass Italien sich zurückzieht. Der US-Aktienmarkt zeigt große Schwankungen, da die amerikanischen Investmentbanken in italienische Anleihen investiert haben, deren Wert sich mindert. In Korea bleibt das Problem der Schulden der privaten Haushalte ein großes Problem. ich denke, die Regierung sollte ihre von den Einkommen geleitete Wachstumspolitik ergänzen, um die Nebeneffekte zu reduzieren.



Die Regierung muss angesichts der verwirrenden Indikatoren ihre Wirtschaftspolitik überprüfen. Die Frage, wie ein von Innovationen geleitetes Wachstum geschaffen werden kann, steht dabei im Vordergrund.