Die Zinserhöhung in den USA und die Folgen

Zum ersten Mal seit zehn Jahren erreicht der Leitzins der USA die Schwelle von 2 Prozent. Die Zentralbank Federal Reserve erhöhte den Schlüsselsatz am 13. Juni zum zweiten Mal in diesem Jahr um 0,25 Punkte. Es werden zwei weitere Anhebungen vor Ende des Jahres erwartet. Zum Thema sagt der Experte Kim Gwang-seok von der Graduiertenschule für Internationale Studien an der Hanyang-Universität:



In der vergangenen Woche hat die Fed den Fondssatz um 0,25 Punkte auf eine Spanne von nun 1,75 bis 2 Prozent erhöht. Auch deutete sie zwei weitere Zinserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte an. Es gibt wegen der Erhöhungen große Sorgen. Die Zinsdifferenz zwischen Südkorea und den USA hat sich bereits vergrößert, da Koreas Leitzins seit dem vergangenen November unverändert ist. Die Frage ist daher, ob Südkorea die Zinsen ebenfalls erhöht, um mit den USA Schritt zu halten.



Der Schritt der Fed war zuvor erwartet worden, da sich die Prognosen für das Wirtschaftswachstum, die Inflation und den Arbeitsmarkt in den USA im Vergleich zum März, als die Zinsen ebenfalls erhöht wurden, verbessert haben. Südkoreas Schlüsselsatz verharrt seit November bei 1,5 Prozent. Die Kluft hat sich also auf 0,5 Punkte geweitet. Die Fed-Maßnahmen stellen auch einen Unsicherheitsfaktor für die Schwellenländer dar:



Die Zinserhöhung in den USA bedeutet auch eine Wertsteigerung des Dollar. Falls die USA weiter den Zinssatz anheben, während die aufstrebenden Wirtschaften ihre Zinsen einfrieren, werden deren Währungen gegenüber dem Greenback nachgeben. Das könnte Kapitalabzüge in diesen Märkten nach sich ziehen, und die Abwertungen könnten mehr Investoren bewegen, ihr Geld aus diesen Ländern herauszuziehen. Das könnte in den Ländern zu Währungskrisen führen.



Der argentinische Peso ging um 1,95 Prozent auf das Rekordtief von 26,26 Peso pro Dollar zurück. Die Zentralbank in Argentinien hat ihren Leitzins um 6,75 Punkte erhöht, um gegen den Wertverlust der Landeswährung gewappnet zu sein. Doch konnte sie den Kapitalabfluss nicht verhindern. Auch in großen aufstrebenden Märkten wie Brasilien und Türkei büßten die Währungen mehr als 10 Prozent an Wert ein. Schon warnen Analysten vor der Möglichkeit größerer Krisen wie die globale Finanzkrise 2008 oder die Asienkrise 1997:



Kapitalabzüge in den aufstrebenden Märkten sind offensichtlich, und die größer werdende Zinskluft zwischen Südkorea und den USA könnte auch einen Ausfluss des ausländischen Kapitals aus Korea nach sich ziehen. Doch Südkorea zeigt derzeit noch keine Anzeichen eines Abflusses von Kapital. Neben einer soliden Erholung der südkoreanischen Wirtschaft sind auch die geopolitischen Risiken auf der koreanischen Halbinsel zurückgegangen. Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea hat sich verstärkt. Diese makroökomischen Faktoren deuten an, dass Südkorea nicht sonderlich von Kapitalbewegungen betroffen ist. Doch mittel- und langfristig kann sich Korea nicht komplett von den Sorgen um einen Kapitalabfluss befreien, da die USA wahrscheinlich ihre Zinsen weiter erhöhen und es für Korea schwierig sein wird, die gleichen Maßnahmen zu ergreifen.



Die Regierung hat bei einem finanzpolitischen Treffen am 14. Juni über Maßnahmen gegen mögliche Marktschwankungen gesprochen. Das Risiko eines Kapitalabflusses gilt demnach als gering, da schon 74 Monate in Folge ein Leistungsbilanzüberschuss verzeichnet wurde. Auch seien die Währungsreserven auf fast 400 Milliarden Dollar gestiegen, hieß es. Doch der Druck auf die Bank of Korea wächst:



In Übereinstimmung mit der Zinserhöhung der USA sehen es auch Europa und Japan als nötig an, auf den stärkeren Dollar zu reagieren. Das heißt, die USA, Europa und Japan wechseln von ihrer lockeren Geldpolitik zu einer geldpolitischen Straffung. Doch Korea befindet sich in einer schwierigen Situation, weil die wirtschaftliche Erholung nicht schnell genug ist, um die Geldpolitik anzuziehen.



Eine Zinserhöhung in Südkorea würde zudem das Problem der hohen Verschuldung der privaten Haushalte, die 1400 Billionen Won oder etwa 1,3 Billionen Dollar überschritten hat, verschärfen. Die Regierung muss auch die Inflation und die Exporte berücksichtigen:



Südkorea könnte die Zinsen im Juli oder August oder auch im vierten Quartal im Oktober oder November erhöhen. Es wäre wichtig, die Zinskluft zu den USA auszugleichen. Es wird erwartet, dass die USA im Juli oder August einen weiteren Zinsschritt unternehmen. Ich denke, Südkorea wird zu der Zeit mit einer gleichen Aktion reagieren.



Als Reaktion auf die Zinserhöhung in den USA haben die Aktien in Korea und der koreanische Won am 14. Juni nachgegeben. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann die Bank of Korea dem Schritt der Fed folgt.