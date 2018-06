Die südkoreanische Stahlindustrie in der Krise

Die südkoreanische Stahlindustrie steckt wegen des wachsenden Handelsprotektionismus in einer Krise. Die USA hatten Südkorea eine Ausnahme von ihren Importzöllen gewährt. Im Gegenzug stimmte Seoul einer Exportquote zu. Doch verschiedene andere Länder verhängen ihrerseits Beschränkungen für den Import koreanischer Stahl- und Metallprodukte. Zum Thema sagt der Handelsexperte Choi Byung-il von der Ewha Frauen-Universität:



Südkoreanische Stahlprodukte werden als beste der Welt gewürdigt, was die Qualität und den Preis betrifft. Doch seit der Finanzkrise von 2008 geht die globale Nachfrage nach Stahl deutlich zurück, während die fortgeschrittenen Industrieländer verschiedene Restriktionen gegen Stahlimporte mit dem Argument verhängt haben, die lokale Industrie zu schützen. Dieser Trend trifft unvermeidlich größere Stahlexportländer wie Südkorea. Eine andere negative Entwicklung ist, dass die staatlichen Unternehmen in China ihre Stahlproduktion in den vergangenen zehn Jahren erhöht haben, was zu einem Überangebot im Weltmarkt führte. Wegen dieser beiden Faktoren befindet sich die koreanische Stahlindustrie in einer sehr schwierigen Situation.



Nach Angaben des koreanischen Internationalen Handelsverbands sind Südkoreas Stahlexporte das Ziel von Anti-Dumpingzöllen, Importschutzmaßnahmen und anderen Restriktionen in 95 Fällen. Das ist fast die Hälfte der 202 Importbeschränkungen für die gesamten südkoreanischen Exporte. Von den USA kommen 28 Restriktionsmaßnahmen für die Stahlprodukte, von Kanada 11, von Thailand 8 und von Indien 7:



Stahl ist ein Kernprodukt der wichtigen Industriebranchen. Südkorea hat seine Stahlindustrie in den 1960er Jahren entwickelt. Korea hätte Stahl aus anderen Ländern importieren können, doch entschied es, die Stahlindustrie zu fördern, weil sie aus langfristiger Sicht eine nötige Basis für sämtliche wirtschaftliche Aktivitäten ist. Wie gesagt, viele Länder versuchen, seit 2008 ihre eigene Stahlindustrie zu schützen. Seit dem Antritt von US-Präsident Donald Trump und dem Brexit insbesondere wird der Handelsprotektionismus stärker.



Der Nahe Osten hat in diesem Monat damit begonnen, Schutzmaßnahmen gegen koreanische Stahlimporte zu ergreifen, während die EU ähnliche Schritte in Erwägung zieht. Im vergangenen Jahr exportierte Südkorea Stahlprodukte im Wert von 3,61 Milliarden Dollar in die EU. Diese ist Koreas viertgrößter Stahlexportmarkt, hinter China, den USA und Japan:



Die Autoindustrie könnte vom Protektionismus hart getroffen werden. Trump sagte, dass amerikanische Autos in Europa und China das Ziel von Zöllen von 10 Prozent und 25 Prozent sind, während die USA lediglich einen Importzoll von 2,5 Prozent erheben. Er schlug vor, dass die anderen Länder ihre Zölle reduzieren oder dass die USA ihre Zollsätze erhöhen. Eine ähnliche Situation könnte auch für die südkoreanische Halbleiterindustrie blühen. Südkorea und die USA sind die größten Produzenten von Halbleitern. Wenn man bedenkt, dass sich die USA wegen der chinesischen Chipindustrie Sorgen macht, kann sich Washingtons Protektionismus auf diesen Bereich ausbreiten. Das wäre schlecht für Korea.



Im Mai erreichten die Exporte koreanischer Stahlprodukte, Autos und Chips zusammen 17,3 Milliarden Dollar. Das waren 34 Prozent aller Ausfuhren. Doch die Stahlexporte allein nahmen zuletzt im Vergleich zum Vorjahr, als die Ausfuhren um 6 Prozent gestiegen waren, ab, und zwar um 7,6 Prozent im April und um 0,1 Prozent im Mai. Auf die Autoexporte in die USA entfiel im vergangenen Jahr mit 14,6 Milliarden Dollar fast ein Drittel der Gesamtexporte. Die Chipexporte machten im Mai dieses Jahres 20 Prozent des gesamten Exportvolumens aus. Doch China leitete eine Untersuchung gegen koreanische Hersteller wegen des Verdachts der Preisabsprache ein:



Der zunehmende Handelsprotektionismus wird dazu führen, dass die Exportpreise für koreanische Güter steigen. Das bedeutet, dass weniger koreanische Produkte in den wichtigsten Märkten abgesetzt werden, und das wiederum führt zu weniger Arbeitsplätzen. Um Protektionsmaßnahmen zu umgehen, könnten Unternehmen Fabriken in den USA bauen. Auch das dürfte zu einer Reduzierung der Jobs in Korea führen, was sich wiederum negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirkt.



Angesichts der Gefahr von größeren Handelskonflikten wegen der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium muss die Regierung in Seoul eine klare Handelspolitik verfolgen:



Was das produzierende Gewerbe angeht, konnte Korea den globalen Protektionismus nur beschränkt abwehren. Südkorea sollte sich mit anderen Ländern zusammentun, die in einer ähnlichen Lage sind, und die Probleme gemeinsam mit ihnen zur Sprache bringen. Es ist die Dienstleistungsindustrie in Korea, die 70 Prozent aller Jobs schafft. Doch in Wirklichkeit ist dieser Bereich im Vergleich zur Fertigungsindustrie schwächer, wenn es um Exporte geht. Die Regierung sollte die Exporte im Dienstleitungssektor fördern. Falls Korea wichtige Exportgüter in dem Bereich findet, könnte es mittel- bis langfristig die Nebenwirkungen des Protektionismus bis zu einem gewissen Grad reduzieren, die die verarbeitende Industrie trifft.



Die Störungen der globalen Handelsordnung können nicht mit einer Überbrückungsmaßnahme überwunden werden. Südkorea muss sich bewusst werden, dass es Partner braucht, und den Service-Export stärker fördern, um in der Situation zu bestehen.