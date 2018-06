Der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschärft sich. Beide Seiten wollen sich gegenseitig mit heftigen Handelszöllen überziehen. Der Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften könnte sich negativ auf die exportabhängige südkoreanische Wirtschaft auswirken. Zum Thema sagt der Leiter des Amerika-China-Wirtschaftsforschungsinstituts, Cho Yong-chan:



US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, vom 6. Juli an neue Einfuhrzölle in Höhe von 25 Prozent gegen 1102 chinesische Produkte im Wert von 50 Milliarden Dollar zu verhängen. Die Maßnahme gründet auf Sektion 301 des US-Handelsgesetzes. Im Gegenzug beschloss China, ebenfalls Zölle von 25 Prozent gegen US-Güter im Wert von 50 Milliarden Dollar zu verhängen. Trump wies daraufhin das Büro des US-Handelsbeauftragten an, eine Liste mit chinesischen Produkten im Wert von 200 Milliarden Dollar für zusätzliche Zölle von 10 Prozent zu erstellen. Das Weiße Haus machte klar, vor einem Handelskrieg mit China nicht zurückzuschrecken, sollte Peking seine unvernünftigen Handelsmaßnahmen gegen US-Güter nicht ändern. Doch China wird wohl so schnell nicht zurückweichen. Falls die USA zusätzliche Zölle erheben, wird China in ähnlichem Umfang zurückschlagen, was die Situation noch schwieriger macht.



Der Handelskonflikt begann im März dieses Jahres, als Trump die 25-prozentigen Zollsätze gegen 1300 chinesische Produkte im Wert von 50 Milliarden Dollar ankündigte. China entschied, mit eigenen Zöllen auf US-Güter zu antworten. Nach drei Verhandlungsrunden schienen beide auf einen Kompromiss zuzusteuern. Doch am 15. Juni drohte Trump neue Zölle an:



Die Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China ließen weltweit Aktienkurse und Ölmarktpreise fallen. In China, das in einem Handelskrieg mehr zu verlieren hat, ging der Leitindex Shanghai Composite Index erstmals seit zwei Jahren unter die psychologisch wichtige Schwelle von 3000 Punkten zurück. Auch in anderen Märkten gingen die Aktienkurse zurück, vor allem die Autowerte waren betroffen. Der Grund dafür war, dass Trump Importzölle auf Autos und Autoteile verhängte. Die Zölle werden bei einer Anwendung vor allem Länder mit großen Fahrzeugexporten in die USA treffen, darunter Japan, Deutschland und Südkorea.



Am 18. Juni büßten die Aktienkurse in China, Taiwan und Hongkong um mehr als 6 Prozent ein. Die Sorgen um einen Rückgang des Weltwirtschaftswachstums trübte die Stimmung der Investoren. Südkorea machte keine Ausnahme:



Der globale Finanzmarkt und der Devisenmarkt schwanken sehr wegen der Befürchtung, dass sich der Handelskrieg zwischen den USA und China ausweitet. Zwischen dem 5. und 20. Juni verkauften ausländische Investoren auf dem koreanischen Aktienmarkt netto 1,32 Billionen Won, das sind mehr als eine Milliarden Dollar. Auf dem globalen Devisenmarkt ist ein Trend des starken Dollar zu erkennen, da mehr Investoren ihr Augenmerk auf US-Staatsanleihen richten, die als stabile Vermögensanlage gesehen werden. Länder, die stark vom Handel abhängen, und solche mit großer wirtschaftlicher Abhängigkeit von China im Verhältnis zu ihrem BIP werden wahrscheinlich am stärksten durch den Handelskrieg getroffen. Einige Währungen, einschließlich des australischen Dollar, des taiwanesischen Dollar, des koreanischen Won, des Singapur-Dollar und des malaysischen Dollar, könnten eine starke Wertabnahme erfahren.



Der Leitindex Kospi der Seouler Börse fiel am 21. Juni im Vergleich zum Tag davor um 1,1 Prozent auf 2337,83 Punkte. Das war der niedrigste Stand seit neun Monaten. Am selben Tag schloss der Dollar bei 1112,8 Won. So niedrig stand der Won seit sieben Monaten nicht mehr. Auch die Exporte Südkoreas sind betroffen:



Das Volumen der südkoreanischen Exporte ist das siebtgrößte weltweit. Die Exportabhängigkeit von den USA und China ist größer als die anderer Länder. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds entfallen auf die USA und China 36,7 Prozent der gesamten südkoreanischen Exporte. Allein nach China gehen fast 80 Prozent der Zwischen- und Kapitalgüter. Das Hyundai Wirtschaftsforschungsinstitut geht davon aus, dass ein Rückgang der China-Exporte in die USA um 10 Prozent die südkoreanischen Ausfuhren nach China um 28,2 Milliarden Dollar jährlich reduzieren.



Die Zeit bis zum 6. Juli wird knapp, um noch einen Kompromiss zwischen den USA und China zu finden. Südkorea sollte daher eigene Gegenmaßnahmen ausarbeiten:



Der Handelskonflikt zwischen den G2 wird nicht nur den beiden Ländern, sondern auch der Weltwirtschaft schaden. Der Konflikt ohne einen Sieger sollte eingestellt werden, so dass die Weltwirtschaft weiter expandiert und der globale Aktienmarkt sich stabilisiert. Doch im Kontrast zu diesen Erwartungen wird Trump wohl versuchen, das, was er Handelsungleichgewichte nennt, zu beheben und das geistige Eigentum der USA vor den Zwischenwahlen in diesem Jahr zu schützen. Angesichts der zunehmenden Unsicherheiten sollte Südkorea die Risiken durch die Ausweitung der Exportmärkte verringern und die Kommunikationskanäle mit staatlichen und privaten Handelsvertretern in den USA ausbauen. Die Regierung, der Privatsektor und die Universitäten in Korea sollten zusammen einen Notfallplan vorbereiten. Sie müssen für die Möglichkeit gewappnet sein, dass sich die US-Handelsmaßnahmen gegen China auch gegen Südkorea richten.