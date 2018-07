Südkorea führt die 52-Stunden-Woche ein

Die koreanischen Arbeitnehmer können nun ihr Leben zwischen Arbeit und Familie besser einteilen. Am 1. Juli trat ein neues Gesetz in Kraft, das die wöchentliche Arbeitszeit von 68 auf 52 Stunden reduziert. Wie schon die Einführung der Fünf-Tage-Arbeitswoche 2004 wird die neue Regelung wichtige Veränderungen in der Gesellschaft nach sich ziehen. Zum Thema sagt der Leiter des Real Good Economic Institute, Lee In-chul:



Die Verringerung der Arbeitsstundenzahl war eines der Wahlversprechen von Präsident Moon Jae-in. Die Regierung will die jährlichen Arbeitsstunden bis 2020 auf etwa 1800 Stunden reduzieren. Das wäre etwa der OECD-Durchschnitt. Mit Beginn dieses Monats müssen Unternehmen mit 300 oder mehr Beschäftigten die maximale Zahl der Arbeitsstunden auf 52 Stunden bringen, das sind 40 Stunden reguläre Arbeitszeit und bis zu zwölf Überstunden. Firmen mit 50 bis 299 Arbeitskräften müssen die neue Regelung ab Januar 2020 übernehmen und Unternehmen mit fünf bis 49 Arbeitskräften folgen von Juli 2021 an.



Das System der kürzeren Arbeitszeit soll die Lebensqualität der Koreaner wie auch die Arbeitsproduktivität verbessern. Es wird erwartet, dass Südkorea bald ein Pro-Kopf-Einkommen von 30.000 Dollar erreichen wird. Die Koreaner arbeiten durchschnittlich 2052 Stunden im Jahr, das ist weit über dem OECD-Durchschnitt von 1707 Stunden. Trotz der langen Arbeitswoche liegt die Arbeitsproduktivität in Korea weit hinter dem OECD-Durchschnitt. Die Koreaner verdienen pro Arbeitsstunde 34,4 Dollar, in der OECD liegt der Durchschnitt bei 52 Dollar. Die längere Arbeitszeit verursacht mehr Stress bei den Arbeitskräften und als Folge davon sinkt die Produktivität:



Die Regierung und die Gemeinschaft der Erwerbstätigen erwarten, dass die kürzere Arbeitswoche mehr Arbeitsplätze schafft, da die Unternehmen neue Kräfte einstellen müssen, um die Produktionsziele zu erreichen. Das Budgetbüro der Nationalversammlung schätzt, dass 125.000 bis 160.000 Menschen eingestellt werden, da die Unternehmen 6,47 Millionen Arbeitsstunden auffüllen müssen.



Mehr freie Zeit könnte auch zu einem Anstieg des Verbrauchs führen sowie den Tourismus und das Fortbildungssystem ankurbeln:



Samsung Electronics, Südkoreas größtes Unternehmen, hat bereits seit Oktober des vergangenen Jahres die 52-Stunden-Woche erprobt. Seit dem 15. Januar dieses Jahres führte es auch ein neues Arbeitssystem ein, um effektiver Nicht-Arbeitsstunden abzuschaffen. Unter dem neuen System sind Kaffeepausen, Rauchunterbrechungen und andere Pausen von den Arbeitsstunden ausgeschlossen. Die Teamleiter und andere Mitarbeiter erhalten eine schlechte Bewertung, wenn die Mitglieder ihres Teams mehr als 52 Stunden pro Woche arbeiten. Samsung betreibt ein flexibles System. Im kommenden Monat können die Arbeitskräfte über ihre eigenen Arbeitsstunden entscheiden, solange sie die erforderliche Arbeitszeit einhalten. LG Electronics hat im Februar eine 40-Stunden-Arbeitswoche für seine Büroangestellten auf Versuchsbasis eingeführt und die 52-Stunden-Woche auf alle Arbeiter in der Produktion ausgeweitet. Die Beschäftigten bei LG Display können einen Tag oder mehrere Tage frei nehmen, wenn sie an Wochenenden arbeiten müssen.



Probleme mit den neuen Arbeitszeitsystemen stellen sich für kleine und mittelgroße Unternehmen ein:



Arbeitgeber und Arbeitsnehmer bei kleinen und mittleren Unternehmen machen sich wegen des neuen Arbeitswochensystems Sorgen. Die Beschäftigten fürchten, dass sich ihre Einkommen vermindern, während die Arbeitgeber höhere Arbeitskosten aufgrund von Neueinstellungen erwarten. Nach Angaben der Budgetbüros der Nationalversammlung könnte das neue System für diejenigen, die bisher mehr als 52 Stunden pro Woche gearbeitet haben, Abstriche des Monatseinkommens von 3,28 Millionen Won um elf Prozent oder 377.000 Won bedeuten. Die Arbeitgeber müssen höhere Arbeitskosten schultern. Das Koreanische Institut für kleine Unternehmen vermutet, dass die kürzere Arbeitswoche zusätzliche Arbeitskosten von 12,3 Billionen Won pro Jahr verursachen kann. Auf Firmen mit weniger als 300 Beschäftigten müssten 70 Prozent der 8,6 Billionen Won tragen.



Für einige Unternehmen einschließlich Baufirmen ist es schwierig, ihr Arbeitssystem zu ändern. Das Bauwesen ist stark vom Wetter abhängig. Für die Industrie, die mit internationalen Finanzen zu tun hat, sowie die IT-Branche, die rund um die Uhr arbeiten, ist es wichtig, sich auf Alternativen zur 52-Stunden-Arbeitswoche vorzubereiten



Alles in allem ist es eine Frage des Geldes. Auf kleinere wie größere Unternehmen kommen höhere Arbeitskosten zu. Es gibt eine Diskussion über die Steuergelder, die die Regierung anfangs einsetzen will. Ich stimme mit der Meinung überein, dass der staatliche Zuschuss nur ein verzweifelter Versuch ist, das neue System in der Anfangsphase zu stabilisieren, und kein Mittel sein sollte, um Probleme zu lösen. Um die Nebenwirkung von den kürzeren Arbeitsstunden gering zu halten, ist es nötig, die Produktivität zu fördern und Löhne zu kürzen. Die Arbeitnehmer, das Management und die Regierung sollten zusammenarbeiten, um soziale Konflikte zu vermeiden.



Um mit den Problemen umzugehen, hat die Regierung zuletzt eine sechsmonatige Übergangszeit für die Umsetzung des neuen Systems vorgeschlagen. Die Diskussion über die Vor- und Nachteile dürfte sich noch eine Zeitlang fortsetzen.