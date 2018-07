Südkorea will Immobiliensteuer reformieren

Südkoreas Immobiliensteuer-Reform nimmt konkrete Formen an. Am 3. Juli legte ein Präsidialausschuss zur Steuerreform seine entsprechenden Empfehlungen vor. Diese sehen eine Erhöhung der Steuern für Personen vor, die über teure Immobilien und große Vermögen verfügen. Zum Thema sagt der Immobilienspezialist Park Won-gap von der KB Kookmin Bank:



Die Grundstückssteuerreform, die in der der zweiten Jahreshälfte ein heißes Thema im Immobilienmarkt ist, nimmt Gestalt an. Der Teil des Reformplans, der am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist eine umfassende Immobiliensteuer, die zum ersten Mal seit zehn Jahren erneuert wird. Der Steuerreform-Ausschuss schlug vor, in den nächsten fünf Jahren den angemessenen Marktwert um jährlich fünf Prozentpunkte zu erhöhen, so dass die derzeitigen 80 Prozent bis 2022 auf 100 Prozent steigen. Auf freistehende Grundstücke sowie kommerzielle oder Büro-Grundstücke werden verschiedene Arten der Steuer erhoben. Der neue Vorschlag zielt auf eine Erhöhung dieser Steuern sowie eine Steuer auf Einkommen durch Mietverträge ab.



Der Ausschuss stellte im vergangenen Monat vier mögliche Szenarien vor: Erhöhung des besteuerbaren Teils von Immobilien-Transaktionen, einen schrittweisen Anstieg der umfassenden Immobiliensteuer, eine Zusammenlegung beider Steuerarten oder die Erhebung unterschiedlicher Steuern von Personen, die ein Einzelhaus oder mehrere Häuser besitzen. Der Ausschuss sprach sich für die Anhebung des abgabepflichtigen Teils des Marktwerts und der umfassenden Inmobiliensteuer aus. Das würde eine schrittweise Erhöhung des Marktwerts um jährlich fünf Prozentpunkte und ein strengeres progressives Quotensystem bedeuten. Die umfassende Immobiliensteuer wurde 2008 reduziert, als die Regierung von Lee Myung-bak angetreten war:



Die Immobiliensteuer enthält die Grundstückssteuer und die umfassende Grundsteuer. Eine Erhöhung der Grundstückssteuer könnte Geringverdienende und die Mittelklasse verärgern, die ebenfalls Immobiliensteuer zahlen müssen, wenn sie Hauseigentümer sind. Die umfassende Grundsteuer dagegen gilt für Eigentümer mehrerer Häuser. Die Regierung von Lee Myung-bak erleichterte die Steuerlast, wodurch sich die Zahl der Steuerzahler und die Steuereinnahmen senkten, was zu einer Diskussion über Steuergleichheit führte.



Nach Angaben des Ausschusses ging die Zahl der Steuerzahler der umfassenden Grundstückssteuer 2008 um 47,7 Prozent zurück. Bis Ende 2015 verringerte sich der Anteil der Grundsteuer am Bruttoinlandsprodukt auf 0,8 Prozent. Die effektive Grundsteuer lag bei 0,16 Prozent. Diese Werte waren bedeutend niedriger als der OECD-Durchschnitt von 1,1 beziehungsweise 0,33 Prozent. Die neue umfassende Steuer wird etwa 346.000 Hausbesitzer betreffen und etwa eine Milliarde Dollar mehr Steueraufkommen bedeuten:



Viele Besitzer mehrerer Häuser werden voraussichtlich eine Lösung finden, indem sie sich als Hauseigentümer mit Mietwohnungen registrieren lassen und größeres Interesse an Immobilien mit hohem Ertrag wie etwa kleinen Gebäuden und Geschäften zeigen. Viele Mehrfachhausbesitzer werden versuchen, ihr Vermögensportfolio zu diversifizieren, wenn sie die Zahl ihrer Häuser verringern.



Die neuen Steuerpläne könnten dazu führen, dass Eigentümer einige ihrer Wohnungen oder Häuser veräußern und in Läden und sogenannte Officetels investieren. Officetels sind Mehrzweckwohnungen mit Wohn- und Geschäftseinheit. Die Zahl der Transaktionen auf dem Immobilienmarkt könnte sich verringern. Der Ausschuss hat darüber hinaus vorgeschlagen, Menschen mit höheren Einkommen stärker zu besteuern:



Das Komitee empfahl, die Schwelle für die umfassende Finanzeinkommenssteuer von 20 auf 10 Millionen Won zu reduzieren. 2016 waren rund 90.000 Südkoreaner von dieser Steuer betroffen. Die Änderung wird etwa 310.000 Menschen treffen. Die Regierung und die Regierungspartei zögern, diesen Vorschlag zu akzeptieren. Sie sagen, den Standard auf 10 Millionen Won zu reduzieren, könnte zu drastisch sein, weil dieser auch Ruheständler und die Mittelklasse betrifft.



Der Vorschlag soll die Steuergleichheit verbessern, da die zehn Prozent der Bestverdienenden über mehr als 90 Prozent des Finanzeinkommens verfügen:



In etwa 40 Änderungsbereichen, darunter Seoul, müssten Besitzer mehrerer Häuser 52 bis 62 Prozent der Kapitalertragssteuer tragen, wenn sie ihre Liegenschaften verkaufen. Diejenigen, die seit langer Zeit Häuser besitzen, sollten von den Steuern ausgenommen werden. Doch selbst, wenn sie ihre Immobilien wegen der Steuerlast verkaufen, könnten sie dies wegen der Kapitalertragssteuer nicht machen. Die Regierung sollte die Kapitalertragssteuer ergänzen, so dass Besitzer mehrerer Häuser einen Ausweg finden. Ich denke, die Richtung der Immobiliensteuerreform ist richtig, doch eine übereilte Umsetzung könnte großen Widerstand hervorrufen und unerwartete Opfer produzieren.



Die Regierung will der Nationalversammlung auf der Grundlage der Empfehlungen ihren Steuerreformplan für das nächste Jahr im September vorlegen. Das Gesetzgebungsverfahren soll vor Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die Kernfrage ist, wie die Steuerreform den Immobilienmarkt und die Wirtschaft beeinflussen wird.