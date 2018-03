Allgemein wird angenommen, dass Lebensmittelhersteller in erster Linie den Binnenmarkt beliefern. Doch der Süßwarenhersteller Orion Corporation ist nicht nur im einheimischen Markt erfolgreich, sondern auch im Ausland stark wettbewerbsfähig. Yoon Hyun-ho von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit erzählt:



Orion ist der einzige koreanische Süßwarenhersteller, der sechs Jahre in Folge unter den ersten Fünfzehn der 100 führenden Unternehmen der Branche rangiert, die das Fachmagazin “Candy Industry” erfasst. Dieses Jahr belegten wir Platz 14. Dazu trugen gute Umsätze unserer Verkaufsschlager Turtle Chip Snack, Toonis und O’Star bei. Wir produzieren auch in China, Vietnam und Russland und exportieren in 60 Länder der Welt. Von unserem bekanntesten Produkt Choco Pie verkauften wir in Vietnam letztes Jahr mehr als 500 Millionen Stück. In Russland gilt Choco Pie als “nationaler Snack”. Die verschiedenen Orion-Produkte kommen weltweit gut an.



Orion war seit der Gründung 1956 daheim der Marktführer und entwickelte sich zu einer Weltmarke. Ein Grund für den erfolgreichen internationalen Vorstoß ist, dass sich das Unternehmen früh ins Ausland wagte.







Südkorea und China nahmen 1992 bilaterale Beziehungen zueinander auf. Schon 1993 eröffneten wir in Peking ein Büro. 1995 begannen wir mit dem Export nach Vietnam und errichteten 1997 unsere Fabrik im chinesischen Langfang. In den 90ern wuchs durch Mundpropaganda die Beliebtheit unserer Choco Pie im Ausland sehr rasch. Wir bauten daher der Reihe nach Fabriken in China, Vietnam und Russland. Unsere Snacks sind dort immer noch sehr beliebt.



Orion erkannte die Wachstumsgrenzen daheim und nahm vor allem den Riesenmarkt China ins Visier. In der Branche sprach man von einer „Mauer aus Bambus“, die es zu überwinden galt. Orion nahm diese Hürde erfolgreich und liefert heute in 60 Länder, darunter die USA, Brasilien und Iran. In China wurden bis 2014 fünf Produkte, einschließlich des Choco Pie, jährlich 100 Millionen Mal verkauft. Der Erfolg kam nicht von ungefähr.



Nahrungsmittel müssen zunächst einmal gut schmecken, damit sie von den Kunden ausgewählt werden. Wir haben 40 Jahre lang an der Qualität gearbeitet und unsere eigene Expertise aufgebaut. Die Grundzutaten des Choco Pie sind immer gleich, aber wir haben je nach Ländern verschiedene Versionen entwickelt. Gelatine zum Beispiel wird meistens aus Schweinen gewonnen, aber für muslimische Länder extrahieren wir sie aus Rindern und bekamen daher ein Halal-Zertifikat ausgestellt. Für Hinduisten gewinnen wir die Gelatine aus Seetang. Wir berücksichtigen bei der Auswahl der Zutaten die jeweiligen Charakteristika der Exportregion, der grundlegende Geschmack bleibt aber gleich. Das ist wohl einer der Gründe für den internationalen Erfolg von Orion.



Der Choco Pie kam in Südkorea 1974 auf den Markt. Die Wirtschaft hatte damals schon ein kräftiges Wachstum hinter sich und die Konsumenten wurden anspruchsvoller. Für den neuen Premium-Snack ließen sich die Experten von Orion zwar im Ausland inspirieren. Heraus kam jedoch etwas Neues: zwei Kuchenschichten mit Schaumzuckerfüllung und Schokoladenüberzug. Auch hinsichtlich der Werbung für das Flaggschiffprodukt machte sich das Unternehmen viele Gedanken.



Orion nutzt als Markenkonzept “jeong”, im Koreanischen ein Gemütszustand, der sich mit Liebe und Leidenschaft umschreiben lässt. In abgewandelter Form wurde das Konzept für ausländische Märkte übernommen. In China wurde 2008 auf den Verpackungen das Schriftzeichen hinzugefügt, das für Freundlichkeit und Gutmütigkeit steht. Für Chinesen ist das die wichtigste Tugend in zwischenmenschlichen Beziehungen. In Vietnam wählten wir “tinh cam, das dem koreanischen “jeong” entspricht. Die lokalisierte Marketingstrategie erwies sich als Erfolg. In Vietnam sind Choco Pie so beliebt, das sie selbst bei Ahnengedenkzeremonien auf den Tisch kommen.



1989 bewarb Orion seine Produkte im Kontext der Gemeinsamkeit und Geselligkeit. Wenn die Familie, Freunde oder Nachbarn zusammenkamen, sollte der süße Snack nicht fehlen. Das Unternehmen traf damit genau den richtigen Nerv und erweiterte seine weltweite Präsenz. Für die Zukunft hat der Konzern ehrgeizige Pläne.







Orion wuchs seit der Gründung 1956 über 60 Jahre lang als Süßwarenhersteller. Doch wir stoßen neuerdings auch in andere Bereiche vor wie Gesundheitsprodukte, Ersatzlebensmittel, Nachspeisen und Funktionelle Getränke. Wir wollen diese Geschäfte erfolgreich in Südkorea starten und dann auf China und Südostasien ausweiten. Langfristig wollen wir uns zu einem internationalen Nahrungsmittelhersteller entwickeln. Ein neues Funktionelles Getränk soll im ersten Halbjahr 2019 auf den Markt kommen, wir verwenden hierfür Meerwasser aus Lavagestein der Jeju-Insel. Auch schenken wir der wachsenden Nachfrage in China nach Funktionellen Getränken Aufmerksamkeit. Wir wollen ein solches Produkt für China entwickeln und aktiv bewerben.



Orion scheint bestens aufgestellt zu sein, um den Schritt zu einem Global Player zu machen und die Bandbreite beliebter Nahrungsmittel aus Korea, dem sogenannten K-Food, zu erweitern.