SG Robotics entwickelt tragbare Roboter

SG Robotics entwickelt Roboter, die ab der Hüfte abwärts gelähmten Menschen und Senioren eine große Hilfe sind. Das Unternehmen stattete einen Läufer des Paralympischen Fackellaufs für die PyeongChang-Spiele mit einem Roboteranzug aus und sorgte damit für Aufsehen. Der leitende Forscher Na Byung-hoon erzählt:





Lee Yong-ro hatte in dem Wunderanzug “WalkOn” gemeinsam mit dem Entwickler, Professor Kong Kyung-chul von der Sogang Universität, den Fackellauf eröffnet. Lee ist seit einem Unfall in seinen Zwanzigern gelähmt, doch er bewältigte die Strecke in dem Roboteranzug allein und übergab die Fackel an den zweiten Läufer.WalkOn verfügt über ein Drehmoment von 250 Newtonmeter und ist damit stärker als andere Konstruktionen dieser Art. In dem technischen Wunderwerk sorgt eine Vielzahl von kleinen Motoren dafür, dass der Anzugträger auf jedem Untergrund sicher vorankommt. SG Robotics ist eine 2017 erfolgte Ausgründung der Robotik-Abteilung der Sogang-Universität. Der Gründer und Mechanik-Professor Kong Kyung-chul wurde 2011 mit nur 29 Jahren Professor an dieser Hochschule. Auf Vorschlag eines französischen Kollegen entwickelte er einen tragbaren Roboter. Später wurde die Entwicklung vom Zentrum für Chiropraktik und Rehabilitation der Severance-Klinik unterstützt. Das Ergebnis war WalkOn. Unterdessen konnte auch das zweite Produkt vorgestellt werden.Angelegs ist zurzeit konkurrenzlos. Als einziger Kandidat aus Asien schaffte der Roboter letztes Jahr den Vorstoß ins Finale bei den UAE Robotics for Good Awards in Dubai. Ab dem ersten Halbjahr 2019 soll Angelegs in den Handel kommen. Doch der Dienst am Menschen steht für das Unternehmen immer an erster Stelle.