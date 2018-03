Ncloud24 ist Spezialist für Cloud-Computing

Das Unternehmen Ncloud24 ist in Südkorea ein führender Anbieter von Cloud-Computing-Diensten. Wir haben mit Firmenchef Maeng Sang-young gesprochen:



Wir stellen seit 2003 den Webhosting-Service des Internet-Datenzentrums bereit. Im Jahr 2011 begannen wir das Geschäft mit der Cloud-Service-Vermittlung, da wir in diesem Bereich Potenzial sahen. Damals startete KT seinen Cloud-Dienst in Korea, und Amazon Web Services konzentrierte sich auf Cloud-Computing-Plattformen. Die meisten Menschen kannten sich mit dem Konzept des Cloud-Service noch nicht aus. Doch gingen wir davon aus, dass diese Zukunftsdienste einen immensen Wert schaffen werden. So begannen wir die Cloud-Dienste unter der neuen Marke Ncloud24. Die Strategie funktionierte, und seitdem wachsen wir.



Cloud steht hierbei für die Technologie, bei der Daten über virtuelle Server geteilt werden. Früher speicherten die Nutzer ihre Computerdaten auf ihrem eigenen PC oder einem USB-Drive. Doch Cloud-Computing ermöglicht es den Nutzern, Inhalte in virtuellen Servern zu speichern und sie jederzeit abzurufen, soweit sie eine Internetverbindung haben. Die Nutzer zahlen für die Dienste in ähnlicher Weise, wie sie für ihre Strom- und Wasserdienste bezahlen. Die Dienste sind die Basis für die vierte industrielle Revolution, durch die alles durch das Internet miteinander verbunden wird. Die Entwicklung des Internets der Dinge (IoT) produziert eine große Datenmenge. Um diese Daten zu analysieren und zu verwalten, ist die Cloud-Computing-Technologie wesentlich:





Ncloud24 war mit seinem eigenen Portal die erste Firma in Südkorea für die Cloud-Dienste-Vermittlung. Das Programmpaket ermöglicht es den Nutzern, Cloud-Plattformen auf der Basis von Amazon Web Services, dem weltweit größten Anbieter von Cloud-Computing-Diensten, sowie KT ucloud aus Südkorea aufzubauen und zu verwalten. Zahlreiche Unternehmen können damit ihre Produktivität steigern. Die Cloud-Dienste spielten eine große Rolle bei der Entwicklung der einheimischen Computergame-Industrie:Früher kauften die Spiele-Entwickler Server unter Berücksichtigung der erwarteten Nachfrage für ein bestimmtes Spiel. Erwartete ein Entwickler zum Beispiel, dass 200 Personen an einem neuen Spiel teilnehmen, beschafft er sich zwei Server. Doch wenn 1000 Personen Zugang zum Spiel hatten, brauchte das Unternehmen acht weitere Server. Die Cloud-Technologie änderte das Branchenumfeld. Die Entwickler konnten jederzeit zusätzliche Server einsetzen oder sie abmelden. Ncloud24 bot seine Dienste für verschiedene Spiele wie etwa “Everybody Play” von Hotdog Studios an, das 17 Millionen Downloads verzeichnete. Auch half es Entwicklern, auf Auslandsmärkten vorzustoßen, indem es ihnen lokale Unterstützung in Ländern wie China und Indien anbot:Ncloud24 versucht, die Technologie auf andere Bereiche anzuwenden: