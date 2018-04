Eagon Windows & Doors ist Spezialist für Isolierglas

Eagon Windows & Doors hat als erste Firma die PHI-Komponenten-Zertifizierung des Passivhaus-Instituts im Bereich der „Vakuum-Isolierverglasung“ erhalten. Der Leiter des Forschungszentrums des Unternehmens, Ahn Jeong-hyuk:



Ein Passivhaus ist ein Gebäude, bei dem es in erster Linie um Energieeffizienz unter Verwendung von Hi-Tech-Komponenten geht. Das Passivhaus-Institut zertifiziert und kontrolliert exzellente Gebäudekomponenten. Produkte mit Passivhaus-Komponenten-Siegel zeigen, dass sie für ihr kommerzielles Potenzial anerkannt sind und als Baumaterialen verwendet werden können, ohne gegen architektonische Regeln zu verstoßen. Wir haben diese Auszeichnung erhalten, was nach innen und außen demonstriert, dass unsere Vakuum-Isolierverglasung oder Vakuumglas sicher in den Markt eingeführt werden kann.



Das Passivhaus-Institut in Deutschland zertifiziert umweltfreundliche Gebäude und Baumaterialien. Es legt dabei strenge Maßstäbe an. Eagon Windows & Doors erhielt die Zertifizierung für sein “Super-Vakuumglas”:







Der wichtigste Teil des Vakuumglases ist, dass es die gleichen Funktionen wie Wände übernimmt, insofern es ums Energiesparen geht. Theoretisch kann es im Vergleich zu gewöhnlichen Häusern die Heizkosten um ein Fünftel reduzieren. Der Kern des Isolierglases ist, zwischen zwei Glasplatten ein Vakuum zu schaffen. Das Vakuumglas kann Wärmeverlust verhindern. Zuvor wurde Gas in das Glas gebracht, oder dickes Glas wurde für die Isolation benutzt. Unser Glas ist nur zehn Millimeter dünn, doch erzielt es die gleiche Wirkung.



Zuvor wurde Vakuumglas dadurch erzeugt, dass die Luft durch eine Vakuumpumpe entzogen wurde, nachdem eine Glasschicht auf eine andere gebracht wurde. Im Gegensatz dazu wurde beim „Super-Vakuumglas“ zum ersten Mal eine Methode eingeführt, bei der zwei Glasschichten im Vakuumumfeld zusammengeführt werden. Ohne Luft, die Schallwellen überträgt, blockiert das Super-Vakuumglas den Schall- und Wärmestrom. Im Vergleich mit bisherigen Produkten ist es um das Vierfache effektiver, was die Isolation betrifft. Der Schall lässt sich um mehr als das Doppelte reduzieren. Das neue Produkt zieht die Aufmerksamkeit als Ersatz für existierendes Isolierglas und Triplex-Glas auf sich:



Es waren nicht die Hersteller von Baumaterialen, die das Vakuumglas produzierten. Zuerst kam die Technologie von Herstellern von Displays, wie TV-Bildschirme und Monitore. Wir haben in den Industriebereichen kontinuierlich geforscht. Wir führten Technologien ein, die für Architekturzwecke eingesetzt wurden. Das Ergebnis war das Vakuumglas. In der Display-Industrie ist die Größe des Glases so klein, das es in Handys oder Notebook-Computer passt. Wir vergrößerten das Glas, das zwei Mal zwei Meter groß ist.



Der Entwicklungsprozess nahm fünf Jahre in Anspruch. Das Vakuumglas wurde 2010 entwickelt, und seit dem vergangenen Jahr verkauft es das Unternehmen. Vor der Markteinführung wurde es zu Versuchszwecken zunächst in verschiedenen Landesteilen installiert:







Vor der Gründung unserer Firma wurden Fenster und Türen nicht in Fabriken hergestellt. Die Qualität der Produkte variierte. Wir waren das erste Unternehmen, das Fenster und Türen systematisch in der Fabrik herstellte und kontrollierte. Andere lokale Hersteller folgten. Wir entwickelten kontinuierlich Technologien und wandten sie auf unsere Produkte an, wie etwa durch die Verwendung von Dämmbrettern, um gänzlich neue Fenster in den Markt zu bringen. In zahlreichen Gebäuden, den Internationalen Flughafen Incheon und die Jangbogo Antarktis-Forschungsstation eingeschlossen, werden unsere Produkte gebraucht.



Eagon Windows & Doors präsentierte 1988 das erste “Fenster- und Türensystem” in Korea, das sich durch einen hohen Schall- und Wärme- Isoliereffekt auszeichnete. Das Unternehmen hat heute einen Anteil von mehr als 60 Prozent im einheimischen Markt. Seit Mitte der 2000er Jahre legte es den Fokus auf umweltfreundliche, energiesparende Baumaterialien, um Fenster unter Verwendung des „Integrierten Gebäude-Photo-Voltaik-Systems“ und des funktionalen Vakuumglases zu entwickeln. In diesem Jahr wurde das „Super-Vakuumglas“ mit dem Pilot-Preis des Passivhaus-Instituts ausgezeichnet:



Wir unternehmen große Anstrengungen, um die Funktionalität von Fenstern zu verbessern. Wir wollen Fenster produzieren, die eigenständig lüften können und als transparente Gebäudedisplays funktionieren. Auf der nächsten Stufe werden wir den Fokus von Fenstern auf Gebäude verlegen, die die Energienutzung kontrollieren.