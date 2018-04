Der Software-Spezialist RSUPPORT

Das südkoreanische Unternehmen RSUPPORT ist ein Software-Spezialist, der eine innovative Fernwartung entwickelt hat. Dazu sagt der Leiter des B2B- Marketing-Teams, Lee Ju-myeong:



RSUPPORT wurde 2001 gegründet. Es handelt sich um einen globalen Software-Anbieter, der erstmals weltweit das Konzept der „Fernwartung“ entwickelt hat und den ersten Fernwartungsservice mit der Bezeichnung RemoteCall herausgab. Der Firmenvorsitzende arbeitete früher bei Hauri, einem Online-Sicherheitsunternehmen. Am Beginn der Internetnutzung griffen viele Nutzer zu Hauris Virusschutz-Programm. Wenn die Nutzer Probleme hatten, etwa mit einem Computervirus, musste er die Kunden besuchen, um das Problem zu beheben. Er fragte sich, wie er die Zeit besser nutzen kann und kam daher auf die Idee des Konzepts einer Fernwartung oder Kontrolle. Er dachte, dass das gleiche Konzept nicht nur für einzelne Personen, sondern für Unternehmen und Industrien zugänglich sein sollte. So gründeten wir die Firma.



Mit der Kontroll-Software kann ein Systemmanager direkt auf einen Computer zugreifen, um das Problem zu beheben. Durch Smartphone-Apps kann die Unterstützungstechnologie auf Computer, mobile Geräte, Waschmaschinen, Kühlschränke und selbst Bürosysteme angewendet werden. Firmen-CEO Seo Hyung-su arbeitete früher als Netzwerk-Programmierer. Im Jahr 2002 startete er ein Web-basiertes Hilfsprogramm für Computer. Seitdem erwarb das Unternehmen zahlreiche Patente, um den Markt anzuführen:







Wir haben 74 Patente erworben, 42 davon in Korea, 21 in Japan und 9 in den USA. Zahlreiche Patente betreffen Sicherheits-Technologien für die Fernwartung und einen schnelleren Service. RSUPPORT wurde durch seinen Web-Dienst und seine Icons bekannt. Früher mussten die Kunden eine bestimmte Zahl an Internetadressen besuchen, um einen Fernwartungsdienst abzurufen. Die Nutzer unseres neuen Systems können den gleichen Dienst einfach durch einen Klick auf die Icons erhalten.



Von der Fernwartung profitierte die lokale Finanzindustrie. Anfang der 2000er Jahre, als Internet-Banking und Online-Aktienhandel rasch zunahmen, hatten Callcenter in Banken und Wertpapierhäusern noch Probleme, die Systemfehler auszumerzen. RemoteControl macht diesen Dienst einfacher. Ein Klick auf das Icon genügt und ein Callcenter-Mitarbeiter kann sich Zugriff auf den Computer-Bildschirm des Kunden verschaffen, um das Problem in Echtzeit zu lösen. Das Unternehmen entwickelte auch zum ersten Mal eine Lösung für das Betriebssystem Android und zog damit etwa 6000 Kunden in 24 Ländern an:



RSUPPORT hat in Südkorea mit 80 Prozent sowie in Japan mit 77 Prozent den größten Marktanteil. Wir stehen mit 34 Prozent Anteil an der Spitze des asiatischen Markts. Forschungsdaten zeigen, dass wir bei Fernwartung-Lösungen an fünfter Stelle weltweit stehen. Der japanische Mobilfunkanbieter NTT Docomo, der 70 Millionen Kunden hat, greift auf unser RemoteCall für 20 Millionen bezahlende Nutzer zurück. 2012 investierte NTT Docomo 14 Millionen Dollar in unser Unternehmen. Es ist unser zweitgrößter Anteilseigner.



Zu weiteren Kunden gehören Samsung Electronics, LG Electronics, Sony, Toshiba und Huawei:







Wir haben unsere eigenen Technologien entwickelt, um einen optimalen Service für unsere Produkte anzubieten. Eine unserer Engine-Technologien ist der Virtual Remote Video Driver. Dank dieser Technologie wählen viele Nutzer uns aus. 63 Prozent der 220 Firmenangestellten sind Techniker. Auch investiert das Unternehmen mehr als 30 Prozent des Jahresumsatzes in die Forschung und Entwicklung.



Im vergangenen Jahr wurde die Software von der koreanischen Behörde zur Förderung von Handel und Investitionen als “Weltklasse-Produkt” anerkannt:



Die Leute brauchen keine Zeit und keinen Platz damit verschwenden, sich an einem gemeinsamen Ort zum Arbeiten zu versammeln. Abhängig von ihrer Arbeit können sie überall arbeiten, um die Produktivität zu fördern. Die Fernkontroll-Technologien ermöglichen es ihnen, im gleichen Umfeld wie ihr Büro zu arbeiten und mit den Kollegen und Geschäftspartnern via Video-Konferenz zu kommunizieren. Wir richten den Fokus jetzt auf das Teleworking oder Fernarbeit in Südkorea und Japan.