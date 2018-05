Iconix produziert Zeichentrickserie “Pororo, der kleine Pinguin“

In den nächsten vier Wochen wollen wir Ihnen Firmen vorstellen, die an der Förderveranstaltung für den Dienstleistungsbereich, „Korea Service Market“, teilgenommen haben. Organisiert wird sie von der Behörde zur Förderung von Handel und Investitionen, oder kurz KOTRA. In diesem Jahr beteiligten sich an der Messe 400 Unternehmen in den Bereichen Erziehung, Medizin und Content-Konvergenz. Es wurden Absichtserklärungen und Exportverträge im Wert von 36 Millionen Dollar unterzeichnet. Besondere Aufmerksamkeit zog Iconix Entertainment, der Produzent der populären TV-Kinder-Zeichentrickserie “Pororo, der kleine Pinguin”, auf sich. Die stellvertretende Leiterin des Auslandsgeschäfts, Oh Se-ji, sagt:



Zusätzlich zu unseren herausragenden Marken Pororo und Tayo zeigten wir auch Titipo, eine Zeichentrickreihe, die über einen kleinen Zug erzählt, sowie zwei weitere. Käufer aus Indonesien, Hongkong und Europa waren sehr an unseren Produkten interessiert. Pororo wurde in verschiedene Teile der Welt exportiert, doch am bekanntesten ist die Serie in Asien. Wir wollen diese also in mehr Ländern bekannt machen. Auch hoffen wir, neue Märkte für „Tayo, der kleine Bus“, erschließen zu können.



In diesem Jahr fand “Korea Service Market” und die “ASIA-EU Cartoon Connection” zur gleichen Zeit statt, um für lokale Anbieter den Zugang zu ausländischen Märkten zu erleichtern. Unter anderen globale Inhalte-Produzenten, wie etwa France TV, das dänische Lego und Alibabas Video-Sharing-Kanal Youku in China, besuchten dazu Korea:







Pororo wurde zum ersten Mal 2003 vom koreanischen Bildungskanal EBS TV ausgestrahlt. Im Jahr darauf kam der Zeichentrickhit auch ins französische Fernsehen. Bisher wurde die Cartoon-Serie in 140 Länder verkauft. Als wir mit dem Trickfilm-Geschäft begannen, wurde der Markt von japanischen Produkten beherrscht. Unser CEO wollte Zeichentrickserien entwickeln, die auf Kleinkinder abzielen. Selbst kleine Kinder haben ihre eigenen Probleme, und Pororo gibt ihnen Ratschläge, die sich von denen der Eltern unterscheiden können. Sie können von Pororo lernen, mit den Problemen umzugehen.



Unternehmenschef Choi Jong-il gründete Iconix 2001. Die Firma untersuchte die typischen Verhaltensweisen von Kindern unter drei Jahren und deren Lieblingstiere. Sie wählte einen Baby-Pinguin aus, der sich wie ein Kleinkind bewegt. Die Animationsfigur trägt eine Fliegerbrille sowie einen Fliegerhelm, die seinen Traum vom Fliegen symbolisieren. Der Film dreht sich um die Abenteuer von Pororo und seine Tierfreunde, darunter ein Eisbär, ein Baby-Dinosaurier und ein Fuchs:



Während Pororo die beliebteste Figur in Korea ist, ist “Tayo, der kleine Bus” im Ausland populärer. Die Zahl der YouTube-Klicks für Tayo ist um das Fünffache höher als das weltberühmte “Thomas & Friends”. Es geht um Geschichten über den kleinen Bus Tayo und seine Fahrzeugfreunde. Einige, wie ein Feuerwehrauto und ein Bagger, sind zum Beispiel frustriert, und Tayo hilft ihnen.



Besonders in Seoul löste die Tayo-Serie 2014 einen Bus-Boom aus. Die Stadt dekorierte vier Busse mit Figuren der Serie. Viele Kinder warteten darauf, den „Tayo-Bus“ zu besteigen. Die Busse zogen etwa 60.000 Kinder an:







Es gibt mehr als 2500 Arten von Figurenprodukten, und allein in Korea arbeiten wir mit über 200 Partnerfirmen zusammen. Dank der großen Popularität der Pororo-Serie, suchten viele Leute nach Figurenprodukten. Das sind vor allem Spielzeugsachen, wir gaben aber auch Pororo-Bücher für die Bildung heraus. Auch richteten wir verschiedene Orte, wie ewa den Pororo-Themenpark ein und das Tayo-Kinder-Café. Das Parkprojekt kam gut in Korea und im Ausland an. Es gibt Pororo-Themenparks in China, und weitere kommen hinzu. In Singapur ist auch solch ein Park, und in Thailand gibt es einen Pororo-Wasserpark.



Die koreanische Behörde für kreative Contents schätzt den Wert des Pororo-Markennamens auf 770 Millionen Dollar. Das lasse sich in einen wirtschaftlichen Effekt von 5,2 Milliarden Dollar umrechnen:



Sie können AR-Videos für die erweiterte Realität finden, die Pororo auf YouTube zeigen. In den Videos erscheint Pororo im wirklichen Leben und ist mit einem Mädchen befreundet. Als Content-Produzent wollen wir verschiedene AR oder VR-Anwendungen ausprobieren. Derzeit entwickeln wir ein Programm, das AI-Lautsprecher heißt und direkt mit Kindern kommunizieren kann. Wenn die Kinder etwas sagen, kommt aus dem Lautsprecher eine Antwort. Wir hoffen, als Content-Anbieter wie Disney zu wachsen, und noch mehr koreanische Figuren im Ausland bekannt zu machen.