ART Licensing betreibt Lizensierungsgeschäft im Animationsbereich

Das Unternehmen ART Licensing hat zuletzt bei der Veranstaltung „Korea Service Market“ im vergangenen Monat einen starken Eindruck hinterlassen. Es handelt sich um ein Lizensierungsunternehmen für Animationsfiguren. Firmenchef Lee Yong-soo sagt:



Ich war zehn Jahre lang bei einer einheimischen Firma im Lizensierungsgeschäft tätig, bevor ich im Januar 2013 ART Licensing gegründet habe. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermarktung verschiedener Figuren. Unter unseren acht Animationsprodukten ist „Stay Pangah!” das populärste. Das ist ein drolliger Hund mit großen Ohren. Der simple, doch liebenswürdige Charakter ist in diesem Jahr des Hundes in Asien besonders populär geworden. Wir haben keine eigene kommerzielle Animationsfigur, doch wir haben Verträge für mehr als 100 verschiedene Figurenprodukte. ART Licensing ist damit eine der führenden Figuren-Agenturen in Korea.



Die Animationsfiguren haben einen großen wirtschaftlichen Wert, was Spiele der erweiterten Realität wie Pokemon Go 2016 bewiesen haben. Der Wert des globalen Lizensierungsmarkts für Figuren ist von 146 Milliarden Dollar 2010 auf 180 Milliarden Dollar in diesem Jahr gestiegen. ART Licensing schützt unter anderem das Copyright von Künstlern durch das Lizensierungsgeschäft:







Vor zwei Jahren unterzeichneten wir einen Vertrag mit dem Pangah-Künstler. Davor arbeitete der Künstler der Hundefigur allein. Er hatte nur wenige Verträge, weil seine Zielgruppe wahrscheinlich Kinder im Vorschulalter zwischen drei und sieben Jahren war. Doch wir erweiterten die Basis der potenziellen Kunden auf ältere Kinder. Die Strategie zahlte sich aus. Die Werbung wurde entsprechend einer größeren Gruppe junger Verbraucher angepasst. Einige denken, dass es nur um Animation geht. Doch das ist ein altes Konzept, das noch vor drei bis Jahren galt. Heutzutage zielen wir auch auf Erwachsene in den Dreißigern oder Vierzigern ab. Wir haben den sogenannten Kidult-Markt im Visier, der nicht unbedingt nur Animationsfiguren umfasst.



Als Kidults werden Erwachsene bezeichnet, die ihren Interessen aus der Kindheit nachspüren. Kidults galten einst als exzentrisch, doch in diesen Tagen erscheinen sie als neue Verbrauchergruppe. Nach Angaben der koreanischen Behörde für Kreative Inhalte, wuchs der Kidult-Markt seit 2014 jedes Jahr um 20 Prozent. 2016 überstieg der Marktwert erstmals eine Billion Won. Lee schenkte dieser Entwicklung seine besondere Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt von „Stay Pangah!” steht ein puppenartiger Hund mit gelocktem Fell. Nur sechs Monate nach der Markteinführung unterzeichnete ART Licensing Verträge zur Vermarktung von 70 verschiedenen Produkten, die sich auf diese Figur beziehen:



Im vergangenen September fand die Messe Tokyo Licensing Fair statt. Japan ist bekannt für Animationsfiguren, und die Messe zog viele Menschen aus der ganzen Welt an. Es gab auch einen Korea-Stand. Tokyo TV filmte unsere Pangah-Figur. Sie sagten, dass diese das anziehendste Produkt in der koreanischen Sektion ist und die populärste unter den ausländischen Käufern. Die Szene wurde um 23 Uhr von Tokyo TV ausgestrahlt. Wir unterzeichneten Verträge mit Käufern, die die Szene gesehen haben. Die Figurenprodukte umfassten Smartphone-Behälter, Spiegel und andere kleine Artikel.



Die Produkte von ART Licensing sind auch in China, Taiwan, Hongkong sowie Zentral- und Südamerika bekannt:







Wir haben mit einer Internet-Varieté-Show mit dem Titel „Big Picture“, in der berühmte Entertainer wie Kim Jong-kook und Haha auftreten, eine strategische Partnerschaft gebildet. In diesem Programm, das auf den chinesischen Markt abzielt, zeigen wir die Pangah-Figur. Die beiden Entertainer sind dort wegen ihrer Auftritte in der Show „Running Man“ in China berühmt.



Das Unternehmen verfolgt eine bestimmte Strategie, um die Verbraucher in anderen Ländern anzusprechen. In Japan lotet es die Möglichkeiten zur Vermarktung verschiedener Figuren aus. In Thailand liegt der Schwerpunkt der Vermarktung auf Nebenprodukten unter Verwendung der koreanischen Popkultur oder Hallyu. Von dort sollen die Produkte in Südostasien bekannt gemacht werden:



Wir hoffen, ein Netzwerk schaffen zu können, das Künstler und Lizenz-Kunden mit asiatischen Ländern miteinander verbindet. Wir haben ein Abkommen mit einer vietnamesischen Firma geschlossen, und sind in Gesprächen mit zwei chinesischen Unternehmen. Wir wollen ein neues System schaffen, durch das die Animationskünstler die Käufer in verschiedenen Ländern wie China, Japan, Vietnam und Thailand erreichen. Durch das neue System kann ein bestimmtes Produkt wie Pangah automatisch in vier Länder exportiert werden, sobald ein Vertrag unterzeichnet ist. Es wäre zeitaufwändig und ineffizient, die Käufer aus den verschiedenen Ländern einzeln zu treffen. Das neue System soll es ermöglich, dass die Figuren in verschiedenen Märkten gleichzeitig eingeführt werden, zumindest in Asien. Unser Ziel ist es, dieses System zu etablieren.