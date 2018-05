Finotek ist Spezialist für Fintech

Das Unternehmen, das wir ihnen heute vorstellen, ist ein führender Spezialist in der koreanischen Finanztechnologie-Branche. Der Vizepräsident von Finotek, Lee Hyun-mo:







Finotek begann im November 2008. Seitdem hat sich die Firma auf Technologien und Dienste konzentriert, die für Finanzinstitute ohne Filialen gebraucht werden. Wir haben technische Plattformen für effizientere Finanzdienste entwickelt, von Echtzeit-Lösungen für Hypothekenkredite bis Real-Namen-Überprüfungen. Wir haben das Angebot erweitert, um ein AI-Chatbot zu betreiben, über den man mit Kunden kommunizieren und diese beraten kann. Als wir unser Geschäft gestartet haben, kannten wir das Konzept des Fintech noch gar nicht, welches 2014 oder 2015 in Korea erschien. Doch wir überlegten uns, wie sich Finanzinstitute und Angebote entwickeln werden und entwarfen die entsprechende Technologie. So sind zuletzt zahlreiche Internetbanken entstanden, und wir haben die nötigen Dienste für diese Banken geschaffen, die ohne Filialen auskommen.



Mit Fintech wird die Zusammenführung von Finanzen und Technologie umschrieben, oder die Anwendung der Digitaltechnologie auf Finanzdienste. Fintech umfasst Online-Zahlungen sowie einen einfachen Geldtransfer. Finotek zog bei der Veranstaltung Korea Service Market, die verschiedene Dienste in den Bereichen Bildung, Medizin, neue Technologien und Inhalte-Konvergenz vorstellte, große Aufmerksamkeit auf sich:



Für die Kundenidentifizierung bieten wir die optische Zeichenerkennung, oder OCR-Technologie, an, die das Bild eines Ausweises aufnimmt und die Daten erkennt. Ein Videoanruf ist eine weitere Methode der Kundenerkennung. Wir bieten die elektronische Dokumentenverwaltungstechnologie an, die für verschiedene Bankendienste wichtig ist. Unsere elektronische Registrierungsplattform ist ebenfalls sehr nützlich für den Hypothekenkredite-Dienst. Unser E-Unterschriften-Prüfsystem verwendet die persönliche Unterschrift eines Kunden, die er oder sie vorher auf ihr Smartphone geschrieben hat.



Die Technologien, die Finotek anwendet, sind wichtig für die Internetbanken, weil sie es den Kunden ermöglicht, ein Konto zu eröffnen, ohne dass sie eine Bankfiliale aufsuchen müssen. So entwickelte Finoteck zum Beispiel eine One-Stop-Plattform, die sämtliche Verfahrensschritte für einen Kreditantrag automatisiert. Das Verfahren dauert nur noch 30 Minuten statt der üblichen zwei bis drei Tage. Der Dienst gewann 2015 den Preis Mobile Mortgage Solution Award bei einem bekannten Fintech-Wettbewerb namens Citi Mobile Challenge in Hongkong:



Die Mehrheit der koreanischen Banken, inklusive Shinhan, Woori, KB Kookmin und NH Nonghyup Bank, benutzen unsere Online-Hypothekenkredit-Plattform. Bis zu 80 Prozent der koreanischen Finanzinstitute setzen auf unsere Fintech-Lösungen. Wir haben Echtnamen-Erkennungsplattformen für die meisten Provinzbanken bereitgestellt, darunter die Gwangju Bank, Daegu Bank und Busan Bank.



Finoteks Technologie wird auch im Ausland angewendet. Das Unternehmen unterzeichnete 2016 eine Vereinbarung mit der deutschen WebID Solutions GmbH über die Fintech-Zusammenarbeit. Im selben Jahr stieß es auch auf den US-Markt vor. Es unterzeichnete einen Vertrag mit Trulioo, dem Anbieter eines Identitätserkennungsdienstes, und stellte seine Technologie auch Amazon und eBay bereit, so dass diese E-Commerce-Unternehmen einen Identifizierungsdienst ihren Kunden in Südkorea und Südostasien anbieten können. Auch entwickelte Finotek die „Roboter-Beratung“:







Banken ohne Filialen brauchen mehr Call-Center. Diese Center übernehmen über das Telefon die gleiche Funktion wie Bankangestellte, wenn Fragen über Finanzdienste oder Formulare auftauchen. Unser Dienst kann diese Call-Center nicht komplett ersetzen. Doch fanden wir heraus, dass 60 bis 80 Prozent der Kundenfragen gleich sind. Wenn Roboter diese Routinefragen beantworten, können die Call-Center-Mitarbeiter eine bessere Qualität bei der Beratung bieten.



Der Roboter-Beraterdienst wurde 2016 eingeführt. Diese auf künstliche Intelligenz basierende Anwendung beantwortet Kundenfragen über Finanztransaktionen automatisch. Finotek verfügt über eine Technologie, die eine riesige Datenmenge analysiert, wenn der Roboter-Chat eingesetzt wird. So können auch kundenspezifische Fragen beantwortet werden. Der Dienst findet immer mehr Verbreitung. Auch arbeitet das Unternehmen an weiteren Technologien:



Wir haben in den vergangenen beiden Jahren in der Blockchain-Technologie geforscht, und wir haben die ersten Ergebnisse. Wir haben mit der Forschung begonnen, damit wir die zahllosen Dokumente der Finanzdienste effizienter managen können, und wir sehen in diesem Bereich ein großes Potenzial. Unser Ziel ist, die Blockchain-Technologie weiterzuentwickeln. Wir wollen sie in die Finanzdienste integrieren, so dass alle Kunden die Möglichkeit haben, bequem auf die Dienste zugreifen zu können.



Blockchain entwickelt sich zur Schlüsseltechnologie der vierten industriellen Revolution. Bei dieser Entwicklung will Finotek eine führende Rolle spielen.