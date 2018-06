BF Medical Group bietet medizinische Dienste an

Erneut stellen wir Ihnen ein Unternehmen vor, das bei der Veranstaltung Korea Service Market große Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Diesmal geht es um BF Medical Group, die den Boom der koreanischen Popkultur, oder Hallyu, auf den Bereich der medizinischen Versorgung ausweitet. Firmenpräsident Kim Seong-hyo:







Unsere Tochterfirmen sind alle optimal auf die medizinische Industrie eingestellt. BF Medical etwa bietet medizinische Dienstleistungen an, während sich BF Life Sciences der Forschung auf der Grundlage genetischer Tests widmet. Wir sind auch im Geschäft mit dem Managementservice tätig, bei dem es um die Unterstützung der Krankenhausverwaltung geht. Die Medizin-Industrie der Zukunft wird den Fokus auf den Anti-Alterungstrend richten. BF Hillapi konzentriert sich daher auf entsprechende Dienste. Wir betreiben auch Kliniken in China.



Mit ihrer Management-Unterstützung in Korea und im Ausland zieht die koreanische Firmengruppe auch zahlreiche ausländische Patienten an. Daneben entwickelt sie unter anderem auch kosmetische Produkte unter Anwendung der DNA-Sequenzierung und der Stammzellenforschung. Sie fördert durch ihre Tätigkeiten das sogenannte Medizin-Hallyu:



Anfangs war ich im Kosmetikgeschäft tätig. Vor dem Hallyu-Boom waren die kosmetischen Produkte vor allem für die einheimischen Verbraucher gedacht. Doch hatten wir keinen Platz mehr im lokalen Markt, der von großen Unternehmen beherrscht wird. Also beschlossen wir, spezielle Produkte herzustellen, und begannen dann mit der Produktion von Kosmetika für medizinische Zwecke. Korea rühmt sich fortgeschrittener Techniken und Technologien bei der Schönheitschirurgie. Auch verfügen zahlreiche koreanische Ärzte über ausgezeichnete Operationstechniken für bestimmte Krankheiten, Krebserkrankungen eingeschlossen.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums besuchten 2016 etwa 364.000 ausländische Patienten medizinische Einrichtungen in Südkorea. Das ist das Sechsfache der Zahl im Jahr 2009. Auch kommen viele ausländische Ärzte zur Weiterbildung nach Korea. Die medizinischen Einrichtungen selbst verändern sich zu Exporteuren von medizinischen Dienstleistungen. Kim erkannte das hohe Niveau der medizinischen Behandlung in Korea, als er 2001 ins Geschäft mit der Managementservice-Organisation, oder MSO, einstieg. Wenn eine Firma Organisationsaufgaben eines Krankenhauses übernimmt, kann sich das medizinische Personal besser auf die Behandlung der Patienten konzentrieren:







Ich bin seit 17 Jahren im Geschäft. Als ich anfangs den chinesischen Markt ergründet habe, hingen wir von den Einheimischen ab. Wir versorgten sie mit allem, was sie wollten, einschließlich Geld. Eines Tages verloren wir den Kontakt mit Chinesen, denen wir schon Geld gesandt hatten, und der Tag der Vertragsunterzeichnung rückte näher. Wir konnten den Vertrag letztlich nicht unterschreiben. Ich sah daher die Notwendigkeit, eigene Spezialisten zu haben. Fünf Jahre lang bemühten wir uns, unsere eigenen Spezialbereiche zu etablieren.



Kim wies alle Tochterfirmen an, sich auf den Bereich der Biomedizin zu konzentrieren. 2013 gründete sein Unternehmen ein One-Stop-System unter dem Namen BF Medical Group, um Krankenhäusern einen spezifischen Beraterdienst anzubieten. Auch entwickelte es eine Smartphone-Anwendung, über die Nutzer Informationen über koreanische Krankenhäuer erhalten. Nach zehn Jahren harter Arbeit konnte BF Medical die Früchte in China ernten:



Wir betreiben direkt ein Krankenhaus in China. Es sind dort Schönheitschirurgie, Dermatologie, eine zahnärztliche Klinik, Geburtshilfe und Gynäkologie vorhanden. Auch betreiben wir zusammen mit chinesischen Partnern Hospitäler.



Die Klinik, die die Gruppe eigenständig betreibt, wurde 2015 in der chinesischen Provinz Guangdong gegründet. Weitere gemeinsam mit Partnern betriebene Kliniken sollen in den Städten Shanghai, Tianjin und Dalian entstehen. Die Veranstaltung Korea Service Market der koreanischen Behörde zur Förderung von Handel und Investitionen (KOTRA) im vergangenen Monat, bot dem Unternehmen eine gute Chance, seine Exportziele zu erweitern:



Unsere Töchter haben ihre eigenen medizinischen Dienste, um den Krankenhäusern dabei zu helfen, die nötigen Systeme einzurichten oder andere Dienste anzubieten. Zu diesem Zweck brauchen wir Kunden, die mit uns zusammenarbeiten. KOTRA hilft vielen Firmen auf effektivere Weise, Käufer zu finden und selbst Verträge abzuschließen. Daher haben wir uns am Korea Service Market mit großen Erwartungen beteiligt. Wir stärken stetig unsere Geschäftstätigkeiten in China, das natürlich ein internationaler Markt ist. Auch bereiten wir uns darauf vor, nach Südostasien, Japan und Russland vorzustoßen.