Hyundai Rotem ist Spezialist für Schienenfahrzeuge

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen den Schienenfahrzeug-Spezialisten Hyundai Rotem vor. Das Unternehmen zog zuletzt einen Auftrag für Diesel-Elektro-Züge aus Bangladesh an Land. Chung Byung-joon von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens sagt:Hyundai Rotem liefert aktuell 23 Prozent aller Waggons und 17 Prozent der Diesel-Elektro-Loks, die von Bangladesh eingesetzt werden:Hyundai Rotem betreibt zudem ein System für militärische Kampffahrzeuge und ist auf den Entwurf und Bau von Stahl- und Autowerkseinrichtungen sowie Kraftwerken spezialisiert. Bei den Schienenfahrzeugen gehört es zu den fünf größten Unternehmen weltweit:2013 erhielt Hyundai Rotem einen Großauftrag mit einem Volumen von mehr als einer Billion Won aus Indien für U-Bahnwaggons. Auch wächst das Unternehmen im Markt für Doppeldeckerwagen. In der Türkei ist es im Wartungsgeschäft für U-Bahnen tätig:Hyundai Rotem ist dabei, neue Produkte zu entwickeln:Das Unternehmen schenkt darüber hinaus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea große Aufmerksamkeit. Sollten sich die Sicherheitsbedingungen auf der koreanischen Halbinsel wesentlich verbessern, werden beide Länder voraussichtlich auch ihre grenzüberschreitenden Eisenbahnprojekte sowie das Projekt einer eurasischen Eisenbahn entwickeln. Hyundai Rotem stellt sich daher auf eine neue Ära ein, in der südkoreanische Züge von Busan aus im Südosten von Südkorea starten und über Seoul und die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang bis nach Europa fahren können. Das Ziel des Unternehmens ist es, diesen Traum wahrzumachen.