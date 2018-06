SJ CORE exportiert traditionelle Reiskuchen-Snacks

Der Lebensmittelhersteller SJ CORE hat mit dem Export von gebratenen Reiskuchen Erfolg. Tteokbokki ist einer der beliebtesten Straßensnacks in Korea. Unternehmenschef Seo Man-soo sagt:



Das Unternehmen wurde 2012 als Hersteller von Tteokbokki-Produkten unter dem Namen “Cook-Tok Original” gegründet. Ich selber habe sechs Jahre lang eine Beratungsfirma geleitet, die sich auf das Design-Franchise spezialisiert hat, also nichts mit Nahrungsmitteln zu tun hatte. Auch mochte ich Tteokbokki nicht besonders. Doch eines Tages aß ich Tteokbokki, das aus Weißzenmehlkuchen bestand, und ich war begeistert davon. Ich beschloss, diese spezielle Speise zu verkaufen. Ich dachte, das repräsentative Essen Koreas ist nicht Kimchi oder Bulgogi, sondern eher Tteokbokki, das Menschen in der ganzen Welt essen könnten.





Die zähe Reisspeise Tteokbokki wird normalerweise mit einer scharfen Pfeffersauce zubereitet. Als Seo eine andere Art von Tteokbokki aß, die aus Weizenmehl bestanden und lockerer waren sowie mit der koreanischen Chili-Paste oder Gochujang und gesalzenen Fischtörtchen harmonisierten, erinnerte er sich an seine Schulzeit. Damals aß er Tteokbokki mit seinen Freunden an einem Essensstand in der Nähe der Schule. Er bemühte sich, Tteokbokki herzustellen, wie er es aus alten Tagen kannte:Er entwickelte schließlich weiche, längliche Weizenmehlkuchen und spezielle Saucen dazu, die es erlaubten, die Schärfe und Süße je nach Geschmack anzupassen. Anfangs verliefen die Dinge allerdings nicht so wie erwartet:SJ COREs Tteokbokki wurden unter dem Namen “Cook-Tok Original” verkauft. Die Nachfrage stieg so rasch an, dass das Unternehmen kaum nachkommen konnte. Die Online-Verkäufe erreichten 2014 eine Million und im darauf folgenden Jahr drei Millionen Packungen. Im selben Jahr begann das Unternehmen mit dem Export in den amerikanischen Kontinent. Heute gehen die Produkte auch nach Australien, Neuseeland, Europa und Südostasien:Eine Reihe von koreanischen Speisen wurde auch dank der Popularität der koreanischen Popkultur auf dem Weltmarkt eingeführt. In den meisten Fällen wurde der Geschmack entsprechend angepasst. Doch SJ CORE hielt am traditionellen Geschmack fest: