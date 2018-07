Shinil Industrial ist Spezialist für Haushaltsgeräte

Diesmal stellen wir Ihnen Shinil Industrial, einen Hersteller für kleine Haushaltsgeräte vor, für die das Unternehmen fünf Jahre in Folge mit dem Korean Innovation Frontier Award ausgezeichnet wurde. Der Preis wird seit 19 Jahren vergeben. Kwon Soon-hyung von der Marketingabteilung der Firma sagt:



Der Preis wird an Unternehmen vergeben, die sich durch Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen auszeichnen. Shinil Industrial erhielt ihn für seinen Elektroventilator mit Stimmenerkennung. Der SIF-ALPHA14 ist der erste seiner Art in Korea. Die Benutzer können diesen Ventilator durch Befehle anwerfen, ohne ihn zu berühren. Wenn sie sagen, „Sunny, antworte“, sagt der Lüfter „Hi“. Es folgen verbale Befehle für die Leistung, die Windstärke, Dauer und die Rotation.





Der Elektroventilator kam im vergangenen Jahr auf den Markt:Es gibt einen Spruch in Korea, der heißt: “Alle Elektroventilatoren führen zu Shinil”. Das Unternehmen wurde 1959 als kleiner Motorhersteller gegründet. 1964 begann es mit der Entwicklung von elektrischen Ventilatoren, die zuvor exportiert werden mussten. 1973 war es das erste koreanische Unternehmen, das elektrische Ventilatoren nach Japan, in die USA und Südostasien ausführte. Die tägliche Produktion übertraf 10.000 Einheiten im Jahr 1978. Im Jahr 1980 erhielt die Firma das staatliche KS-Zertifikat. Zwölf Jahre nacheinander stand sie an der Spitze des koreanischen Index für Standardqualität und hatte trotz weltweit bekannter Elektrohersteller im Land den größten Marktanteil in Korea:Von den Beschäftigten sind vier Prozent Forscher. Der gesamte Produktionsprozess, mit Ausnahme der Verpackung auf der letzten Stufe, wird von Hand durchgeführt:Der IoT-Ventilator kam in diesem Jahr auf den Markt. Das Unternehmen versucht stets, die neuesten Trends zu verarbeiten: