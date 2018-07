Der Koreaner Chung Seong-heon ist Spezialist für Rüstungselektronik

Die führenden Unternehmen in den Bereichen Roboter, Drohnen und virtuelle Realität (VR) – der Kern der vierten industriellen Revolution – kamen im vergangenen Monat in Korea zusammen. Vom 28. bis zum 30. Juni fand im KINTEX-Kongresszentrum in Ilsan nordwestlich von Seoul die Veranstaltung “RoboUniverse & K Drone, Conference & Expo/VR Summit” statt. Entwickler der künstlichen Intelligenz (KI) und VR aus Korea und dem Ausland zeigten die jüngsten Trends in diesen Bereichen. Zu den Vortragenden gehörte unter anderen auch Cory Krumm, Vizepräsident für Unternehmensentwicklung bei Bohemia Interactive Simulations, einer globalen Softwarefirma, die sich auf simulierte Militärübungen spezialisiert hat. Wir wollen ihnen in dieser Reihe einige koreanische Redner bei der “RoboUniverse & K Drone” vorstellen. Den Anfang macht der Leiter des Command, Control and Communication Research Institute bei Hanwha Systems, Chung Seong-heon:



Der Bereich Kriegsführung hat sich stark gewandelt. Weniger Menschen dienen in den Streitkräften. Die Zeit des Militärdienstes ist kürzer geworden. Doch die Soldaten müssen ein breiteres Kampffeld überschauen. Um die Probleme effektiv zu lösen, richtet die Armee fünf wegweisende Einheiten ein. Das geänderte Umfeld erfordert unbemannte Kampfeinheiten, die speziell Drohnen einsetzen. Unser Unternehmen erforscht, wie Drohnen vom Militär eingesetzt werden oder wie Drohnen in sechs Kampfführungselementen verwendet werden, dazu gehören das Kommando, Kontrolle, Schutz, Manövrierfähigkeit, Feuerkraft und logistische Unterstützung. Ziel der Forschung ist es, die Kampfkraft unter Verwendung bemannter und unbemannter Flugobjekte zu optimieren.





Chung hielt am 29. Juni einen Vortrag mit dem Titel “Verbesserungspläne für Kommando und Kontrolle für Dronebot“. Dronebot ist eine Wortkombination von Drohne und Roboter. Dronebots gehören mit Raketen, Manövriercorps, der Spezialbrigade und der Kämpferplattform zu den wegweisenden Elementen, sagt Chung:Hanwha Systems ist ein IT-Spezialist für Verteidigungselektronik, der 1978 gegründet wurde. 1984 entwickelte das Unternehmen einen Laserentfernungsmesser. Auch verfügt es über Technologien für Radaranlagen, elektronische und optische Geräte sowie taktische Kommunikationssysteme als Teil der militärischen Waffensysteme. Einige der wichtigsten Produkte sind ein Mehrzweckradar, unbemannte Bodensysteme und ein Thermal-Beobachtungsgerät. Diese Produkte ziehen besonders Interessenten in Asien und im Nahen Osten an. Auch entwickelt das Unternehmen Kampfsysteme wie etwa U-Boote und Schnellboote sowie das Taktische Informationskommunikations-Netz für das südkoreanische Militär:Hanwha Systems verfügt über die Technologie für ein drahtloses Drohnen-Ladesystem, das Hochleistungslaser verwendet. Dadurch lassen sich besser Stromversorgungsprobleme bei Drohnen lösen, die in der Regel 30 Minuten in der Luft sind. Sein Dronebot-Kommando- und Konrollsystem hat das Unternehmen zum ersten Mal bei “RoboUniverse & K Drone” vorgestellt: