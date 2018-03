Längst hat die "Me Too"-Debatte auch Korea erreicht: Von Unterhaltungsindustrie, Kirchengemeinden oder politischen Parteien sind fast alle gesellschaftliche Bereiche von Sex-Skandalen betroffen. Erstmals fassen viele weibliche Opfer den Mut, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen.Wir beschäftigen uns in der heutigen Sendung auch mit der Frage, ob die Me Too-Debatte in Korea einen nachhaltigen Wandel für die Situation von Frauen herbeiführen kann.