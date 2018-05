Während das Fahrrad in vielen asiatischen Städten das Verkehrsmittel Nummer erster Wahl ist, werden Zweiräder in Seoul vor allem zum Freizeitsport genutzt. Die beliebteste Route führt entlang des Han-Fluss: mit schöner Aussicht, Nähe zum Wasser und idyllischen Picknickplätzen.In der aktuellen Sendung von Fabians Korea dreht sich alles um die Fahrradkultur in Südkoreas Hauptstadt. Wir unterhalten uns unter anderem über Bike-Sharing, neue Fahrradwege und wüste Autofahrer.