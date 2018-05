Wohl keine Seouler Nachbarschaft hat sich in den vergangenen Jahren derart gewandelt wie Itaewon: Direkt am Fuße des Berges Namsan gelegen, galt Itaewon lange Zeit als schmuddeliges Vergnügungsviertel der dort ansässigen US-Soldaten. Längst jedoch zählt das Viertel zum wohl hippsten Ort in Seoul: Nirgendwo in Korea kann man so authentische Küche aus aller Welt kosten, nirgendwo gibt es schmackhafteres Bier in den Kneipen.Was wir persönlich mit Itaewon verbinden und wie wir die Gentrifizierung des Viertels wahrgenommen haben, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Fabians Korea.