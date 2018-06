Derzeit fängt das Fußballherz wieder an höher zu schlagen: Die Fußball Weltmeisterschaft steht an - und sowohl deutsche als auch koreanische Fans können sich freuen, denn beide Nationalmannschaften haben sich für das Turnier qualifiziert. Leider gibt es einen Wermutstropfen: Gleich in der Vorrunde werden beide Mannschaften als Gegner aufeinander treffen. In der aktuellen Sendung von Fabians Korea dreht sich diesmal alles um den beliebten Ballsport.