Was sich am 12. Juni in Singapur ereignet hat, war vielleicht die größte Nachrichtengeschichte des Jahres: Zum ersten Mal hat sich ein US-Präsident mit einem nordkoreanischen Machthaber getroffen. Das US-Nordkorea-Gipfeltreffen wurde daher natürlich auch in Südkorea mit großem Interesse verfolgt. Wie wir beide diesen geschichtsträchtigen Moment erlebt haben, darum geht es in der heutigen Sendung. Bleiben Sie dran!