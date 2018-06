Die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der sich Südkorea entwickelt hat, merkt man vor allem an der technologischen Entwicklung, die im Vergleich zu fast allen Ländern auf der Welt immer einen Schritt voraus ist. Das beste Beispiel ist wohl das Internet, das in Korea so schnell ist wie nirgendwo sonst. In der heutigen Sendung wollen wir darüber reden, wie sich dieser technische Vorsprung in unserem Alltag bemerkbar macht.