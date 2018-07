Im KBS-Studio ist es meist wohltemperiert, aber sobald wir unsere klimatisierten Büros verlassen und auf die Straße gehen, läuft einem der Schweiß in Strömen die Stirn hinab. Der Hochsommer in Südkorea ist oft tropisch und sehr schwül. Wie man am besten gegen die Hitze ankommt, darüber haben wir in der aktuellen Sendung von Fabians Korea gesprochen.