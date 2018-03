Interessante Suchwörter der letzten Tage

In koreanischen Grundschullehrbüchern wird der Ausdruck ´Trostfrauen´ wieder benutzt. Dies geschieht vier Jahre, nachdem im Jahr 2014 unmittelbar nach der Einigung mit Japan in der Frage der Sexsklaverei des japanischen Militärs im Zweiten Weltkrieg der Ausdruck aus den Schulbüchern gestrichen wurde. Im Sozialkundebuch für die sechste Klasse, das ab diesem Jahr verwendet wird, tauchte der Ausdruck in der Überschrift eines Fotos auf. In der dazugehörigen Erläuterung heißt es, dass Frauen nicht nur aus Korea, einer damaligen Kolonie Japans, sondern auch aus von Japan besetzten Regionen verschleppt wurden, um als Trostfrauen der japanischen Armee zu dienen, und enormen Leiden ausgesetzt waren. Das Bildungsministerium hatte aus dem im Jahr 2014 zur Zeit der Vorgängerregierung verfassten Schulbuch die Bezeichnungen ´Trostfrauen´ und ´Sexsklavinnen´ gestrichen, mit der Begründung, dass sie unter Berücksichtigung des Entwicklungsniveaus der Grundschüler zum Lernen nicht angebracht seien. Das Ministerium erklärte, dass der Ausschuss für die Herausgabe der Geschichtsbücher die Entscheidung getroffen habe, den Ausdruck Trostfrauen wieder zu verwenden. Es gab aber keine genauen Erklärungen zum Hintergrund der Entscheidung. Viele Netzbürger heißen die Entscheidung willkommen und sagen, dass die Kinder die Geschichte richtig lernen müssen und nur dann eine richtige Aufarbeitung der Vergangenheit möglich sei.



Das Interesse der Netzbürger erweckte auch die Nachricht, dass sich im Zuge der Zunahme der Zahl der Menschen, die auf dem Meer angeln, auch immer mehr Seeunfälle ereignen, so dass entsprechende Maßnahmen dagegen erforderlich sind. Wenn Angelschiffe auf Grund laufen, ist meistens ein defekter Motor die Ursache. Dies könne möglicherweise zu einer großen Katastrophe mit Personenschaden führen. Daher sollten die Schiffe besser kontrolliert werden. Die Provinz Süd-Gyeongsang im Südosten des Landes gab kürzlich bekannt, dass nach dem Stand von Ende des vergangenen Jahres in ihren 7 Städten und Landkreisen insgesamt 1.077 registrierte Angelschiffe in Betrieb seien. Diese große Zahl weist darauf hin, dass es in Südkorea dementsprechend viele Angler gibt. Die Zahl der Bürger, die das Angeln auf dem Meer genießen, lag 2015 bei rund 581.000. Diese Zahl stieg 2016 auf 710.000 und im vergangenen Jahr auf 890.000. Es wird damit gerechnet, dass sie in diesem Jahr die Marke von einer Million überschreiten wird. Mit der Steigerung der betreffenden Zahl steigt auch die Zahl der Angelboote, die stranden oder Schiffbruch erleiden. Diese Unfälle rühren vor allem daher, dass die Boote nicht regelmäßig gewartet werden. Daher sollen die betreffenden Behörden die Schiffsüberprüfung verstärken. Nach dem aktuellen Gesetz müssen Angelschiffe alle fünf Jahre einmal einer regelmäßigen technischen Überprüfung unterzogen werden. Das Gesetz müsse verstärkt werden, damit die Besitzer ihre Angelschiffe besser instandhalten und warten.



Es stellte sich heraus, dass Alleinlebende in ihren 40ern und 50ern zwar ein hohes Einkommen haben, aber wenig Geld ausgeben. Ein Kreditkartenunternehmen hat eine große Menge Daten, die das Konsumverhalten seiner Kunden zeigen, analysiert und bei 2.500 Einpersonenhaushalten eine Umfrage durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse gab es bekannt, dass Einpersonenhaushalte von Bürgern in den 40ern und 50ern im Vergleich zu Alleinlebenden in anderen Altersgruppen ein höheres Einkommensniveau und eine höhere Zufriedenheit mit der finanziellen Situation angeben, aber am wenigsten Geld ausgeben. An den Kunden dieses Unternehmens, die im vergangenen Jahr im Monatsdurchschnitt mehr als 3 Millionen Won, umgerechnet rund 2.820 Euro, verdient haben, machen die Fünfziger einen Anteil von 42,5% aus. Damit war er weit höher als der Anteil der 40er mit 38,7% und der der 30er mit 32.5%. Im Gegensatz dazu gaben die Fünfziger am wenigsten Geld aus. Wenn man die von den 30ern gemachten Kreditkartenausgaben als Referenzwert 1 festlegt, liegt der Wert bei den 20ern bei 0,9, bei den 40ern bei 0,99 und bei den 50ern bei 0,62. Das bedeutet, dass die 50er mehr verdienen als andere Altersschichten, aber nicht entsprechend mehr ausgeben. An den Kreditkartenausgaben der alleinlebenden 40er und 50er machen Medizin- und Verkehrskosten einen größeren Anteil aus als bei anderen Altersschichten. Sie geben aber für Auswärtsessen und Shopping weniger Geld aus als andere Altersgruppen. Nach der Analyse des betreffenden Kreditkartenunternehmens hat dieses Konsumverhalten der 40er und 50er damit zu tun, dass sie damit zögern, allein im Restaurant zu essen oder allein ins Kino zu gehen. In Bezug auf die Freizeitaktivitäten war der Unterschied noch größer. Bei den 20ern und 30ern hatten 16,2% Schwierigkeiten, allein ihre Freizeit zu gestalten. Bei den 40ern und 50ern liegt der Anteil bei 25,3%. Einige Netzbürger meinten, dass die Menschen im mittleren und höheren Alter wenig Geld ausgeben, weil sie Angst vor der Zeit ohne feste Arbeit haben und daher vorsorgen wollen.