Interessante Suchwörter der letzten Tage

Der Mittwoch dieser Woche war die Frühjahrs-Tagundnachtgleiche, die in Korea als der Frühlingsbeginn gilt. Jedoch hat es am Mittwoch in den meisten Regionen des Landes stark geschneit. Vor allem in der Region Süd-Gyeongsang gab es zum ersten Mal nach acht Jahren Frühlingsschnee, wobei die Niederschlagsmenge in vielen Regionen bei über 5 Zentimeter lag. Nach dem Wetteramt der Region Busan hatte es am 10. März 2010 in 9 Städten und Landkreisen der Provinz Süd-Gyeongsang geschneit. In Kimhae betrug die Niederschlagsmenge damals 9,2 Zentimeter. Wenn man die Zeit nach der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche betrachtet, gab es zuletzt am 28. März 2006, also vor 12 Jahren in der betreffenden Region im offiziellen Frühlingsmonat März Schnee. In der Stadt Daegu in der Region Süd-Gyeongsang wurde am Mittwoch eine Schneemenge von 3,3 Zentimeter registriert. So viel Schnee hat es in der zweiten März-Hälfte seit dem Beginn der Wetterbeobachtung in Korea im Jahr 1907 noch nie gegeben. Am Mittwoch hat es auch in Seoul und der Hauptstadtregion gelegentlich geschneit. Es gab nicht nur Schnee, sondern es war auch deutlich kälter als an den Vortagen. Die Frühlingskälte hielt bis heute an. Gestern morgen fiel die Temperatur in Seoul bis auf 1 Grad Celsius. Am Mittwoch hinterließen viele Netzbürger im Internet Kommentare über das Wetter. Viele von ihnen machten darauf aufmerksam, dass wegen der Trockenheit in der letzten Zeit der Niederschlag willkommen war.



Das Interesse der Netzbürger erweckte auch die Nachricht, dass im vergangenen Jahr die Heiratsquote auf den bisher niedrigsten Stand gefallen ist. Dass nun viele junge Menschen auf die Heirat verzichten, hat vor allem mit der großen finanziellen Belastung, die die Heirat mit sich bringt, zu tun. Diese Belastung rührt vor allem von der Wohnung her. Frisch Vermählte geben nach einer Untersuchung für die gemeinsame Wohnung durchschnittlich rund 160.000 Dollar aus. Die gesamten Kosten für die Heirat einschließlich der Kosten für die Wohnung betragen durchschnittlich rund 214.600 Dollar. Es stellte sich heraus, dass vier von zehn Menschen in ihren 20ern und 30ern wegen ihrer finanziellen Situation auf die Heirat verzichten. Dies hat dazu geführt, dass im vergangenen Jahr lediglich 5,2 Paare auf 1.000 Personen geheiratet haben. Damit zeigte diese Zahl seit dem Beginn der Erfassung der betreffenden Statistik im Jahr 1970 den niedrigsten Stand. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Eheschließungen bei 264.000. Dieser Wert ist damit im Vorjahresvergleich um über 6% geschrumpft. Diese Zahl ist sechs Jahre in Folge rückläufig und hat den niedrigsten Stand seit 1974 erreicht. Viele junge Menschen beschwerten sich im Internet über verschiedene gesellschaftliche Verhältnisse, die die Heirat, die Geburt sowie das Großziehen der Kinder in Südkorea erschweren.



Viele Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass ein Überangebot an Lehrern herrscht, und dass die Zahl der Studienplätze an den Hochschulen für die Lehrerausbildung in den letzten drei Jahren um über 6.000 geschrumpft ist. Das Bildungsministerium hat am Mittwoch dieser Woche das Ergebnis der Evaluierung der Institutionen für die Lehrerausbildung 2017 veröffentlicht. Die betreffende Bewertung wird seit 1998 durchgeführt, und in diesem Jahr wurde die Bewertung bei 9 Universitäten und 108 Fachhochschulen im ganzen Land durchgeführt. Nach dem Ergebnis der diesmaligen Evaluierung wird die Zahl der betreffenden Studienplätze bei den Hochschulen, die den Grad C oder D erhalten haben, jeweils um 30% und 50% reduziert. Bei zwei Institutionen, die mit dem Grad E eingestuft worden sind, werden die betreffenden Studienabteilungen abgeschafft. Damit wird die Zahl der betreffenden Studienplätze im nächsten Jahr gegenüber dem Jahr 2017 um mindestens 770 reduziert. Diese Zahl ist in den letzten drei Jahren insgesamt um 6.449 zurückgegangen. Die Evaluierung der Institutionen für die Lehrerausbildung hat zwar den Zweck, die Qualität der Ausbildung zu erhöhen. Auf die ständige Kürzung der Zahl der betreffenden Studienplätze hat aber vor allem der Rückgang der Zahl der Bürger im schulpflichtigen Alter einen großen Einfluss ausgeübt. Mit dem ständigen Rückgang der Zahl der Schüler gibt es bereits mehr Lehrer als gebraucht werden. Im Jahr 2000 betrug die Zahl der Schüler 11,38 Millionen. Diese Zahl ist im vergangenen Jahr auf 8,46 Millionen geschrumpft. Es wird damit gerechnet, dass sie im Jahr 2027 unter die Marke von 7 Millionen fallen wird.