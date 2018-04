Interessante Suchwörter der letzten Tage

Ein wichtiges Thema, das in den letzten Tagen bei den südkoreanischen Bürgern für Gesprächsstoff und auch große Beunruhigung sorgte, war Feinstaub. Seit vergangenem Wochenende wurden viele Regionen des Landes von Feinstaub heimgesucht, so dass überall ein Feinstaubalarm herrschte. Am vergangenen Sonntag stiegen die Tageshöchsttemperaturen in Seoul bis auf 15 Grad, und es war frühlingshaft mild. Aber wegen der hohen Feinstaubbelastung waren die Straßen in Seoul vergleichsweise leer. Die Bürger, die am Sonntag dennoch unterwegs waren, trugen meistens eine Mundschutzmaske. Viele von ihnen klagten trotzdem über brennende Augen und eine juckende Nase. Andere zogen es vor, wegen der schlechten Luft lieber drinnen zu bleiben. Wegen der schlechten Luft zogen am Sonntag viele den Aufenthalt in Gebäuden Aktivitäten in der Natur vor. Auch im Lauf der Woche verbesserte sich die Luftqualität kaum. In Seoul und der Provinz Gyeonggi herrschte wegen des Feinstaubs stets schlechte Sicht. Das Umweltministerium hatte zusammen mit lokalen Verwaltungseinheiten in der ersten Wochenhälfte Notmaßnahmen zur Feinstaub-Reduzierung umgesetzt. Viele Netzbürger meinten im Internet, dass noch stärkere und grundlegende Maßnahmen gegen Feinstaub erforderlich seien. Wenn die Feinstaubbelastung zunehme und wenn sich die Luftqualität weiter verschlechtert, müsste man vielleicht bald mit einer Gasmaske vor die Tür gehen.



Auf dem schwarzen Brett des Blauen Hauses wurde vor einer Woche ein Bürger-Bittgesuch veröffentlicht, das die Regierung dazu auffordert, ein Gesetz zu schaffen, nach dem die Regierung vom Vater des Kindes den Betreuungsunterhalt für die ledige Mutter einbehält. Das Gesuch wurde nach wenigen Tagen von mehr als 200.000 Bürgern unterstützt, so dass das Präsidialamt eine Antwort geben muss. Im Bittgesuch heißt es, dass 2005 das betreffende Gesetz geändert wurde, so dass die ledige alleinerziehende Mutter vom Vater Betreuungsunterhalt verlangen kann. Nach einer Untersuchung des Koreanischen Forschungsinstituts für Frauenpolitik betrage der Anteil der Fälle, bei denen ledige Mütter vom Vater des Kindes für das Großziehen des Kindes finanziell unterstützt werden, jedoch lediglich 4,7%. Es wurde darauf hingewiesen, dass wegen unverantwortlicher Väter lediglich die ledigen alleinerziehenden Mütter unter gesellschaftlichen Vorurteilen und finanzieller Not leiden. In Dänemark zum Beispiel bezahle die Stadt der ledigen Mutter einen Betreuungsunterhalt in Höhe von etwa 560 Dollar im Monat und hole sich den Betrag vom Vater wieder, wenn dieser nicht freiwillig zahlt. Auch in Südkorea sei die Einführung eines solchen Gesetzes dringend erforderlich. In der Tat leiden die meisten ledigen alleinerziehenden Mütter unter finanziellen Schwierigkeiten, weil sie vom Kindsvater nicht unterstützt werden. Viele Netzbürger äußerten ihre Zustimmung zu dem Vorhaben. Das Frauenministerium will angesichts des großen Interesses der Bürger an dieser Frage in diesem Jahr eine Untersuchung hierzu durchführen und auf der Grundlage des Ergebnisses mit den zuständigen Behörden über Lösungsmöglichkeiten beraten.



Die Aufmerksamkeit der Netzbürger zog auch die Nachricht auf sich, dass nach 20 Jahren das System der amtlich zugelassenen Zertikate für den elektronischen Handel abgeschafft wird. Man braucht vor allem bei der Konsulatation einer öffentlichen Behörde bzw. bei der Nutzung von Finanzdienstleistungen als elektronische Signatur ein amtlich zugelassenes Zertifikat. Das Ministerium für Wissenschaft, Technologie, Information und Telekommunikation hat heute die Änderung des Gesetzes für die elektronische Signatur angekündigt, die vor allem die Abschaffung der amtlich zugelassenen Zertifikate vorsieht. Die Regierung wird in den nächsten 40 Tagen Meinungen der Bürger und betreffenden Parteien zu dem Änderungsentwurf sammeln und diesen nach entsprechender Überprüfung und einem Beschluss in der Kabinettssitzung dem Parlament vorlegen. Nach dem Änderungsentwurf des betreffenden Gesetzes können künftig amtlich zugelassene und von privaten Institutionen erstellte Zertifikate unterschiedslos rechtliche Gültigkeit besitzen. Damit können künftig noch vielfältigere elektronische Signaturen verwendet werden, was auch der Wettbewerbsfähigkeit des Marktes für Technologie und Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Signaturen zugute kommen soll. Viele Netzbürger begrüßen die Abschaffung der amtlich zugelassenen Zertifikate, weil deren Nutzung mit vielen Unbequemlichkeiten einherging. Zum Beispiel musste man für die Nutzung eines amtlich zugelassenen Zertifikats als elektronische Signatur auf jeder Website verschiedene Sicherheitsprogramme installieren, weil die Zertifikate auf der veralteten und umstrittenen Active x-Technologie basieren. Es gab auch Kritik wegen Sicherheitslücken.