Interessante Suchwörter der letzten Tage

In den 1980er Jahren, als häufig Demonstrationen der Demokratiebewegung veranstaltet wurden, waren die Versammlungsorte immer in dichten Tränengas-Rauch gehüllt. Die Polizei beschloss, bis kommenden Herbst alle Tränengasgranaten bis auf eine ganz kleine Menge zu entsorgen. Wenn man von Tränengas spricht, fällt einem sofort eine bestimmte Szene ein, nämlich die von Yi Han-yeol, der am Kopf blutend von einem Studienkollegen von hinten gestützt wird. Dieses Foto diente als Zündstoff für die Demokratiebewegung vom Juni 1987 und führte auch zur Forderung nach der Verbannung von Tränengas, das bei Versammlungen und Demonstrationen stets eingesetzt worden war. Tränengasgranaten sollten prinzipiell in einem weiten Bogen abgeschossen werden. Damals wurden sie aber auch häufig direkt in die Menschenmenge abgefeuert, so dass viele Menschen durch die Geschosse verletzt oder sogar getötet wurden. Damals, als viele Demonstrationen stattfanden, erlebte die Tränengas-Herstellung eine Blütezeit, und der größte Hersteller verzeichnete 1986 einen Jahresumsatz in Höhe von 50 Milliarden Won, rund 500 Millionen Dollar. Die Kim Dae-jung-Regierung erklärte ein Verbot des Tränengas-Einsatzes, und damit verschwand Tränengas von den Demonstrationsorten. Einige Unternehmen richteten ihren Blick auf den Auslandsmarkt und produzierten weiter. Tränengas aus Südkorea wurde in rund 10 Länder wie die Türkei und Bahrain exportiert. Bürgerorganisationen von Importländern verlangten noch bis 2015 von der südkoreanischen Regierung den Stopp von Tränengas-Exporten. Die Polizei beschloss nun bis kommenden September bis auf eine kleine Menge 450.000 Tränengas-Granaten zu entsorgen. Als Grund wurde genannt, dass sie vor zu langer Zeit gekauft wurden und schwer instandzuhalten seien. Nun haben sich friedliche Kerzenlichtdemonstrationen ohne Auseinandersetzung mit der Polizei etabliert. Damit wird das Tränengas Geschichte. Viele ältere Netzbürger erinnerten sich an den beißenden Rauch und Geruch von Tränengas in den Univierteln in den 1980er Jahren. Sie schrieben, dass Tränengas mit der modernen Geschichte Koreas einhergehe. Sie möchten für viele Menschen beten, die bei ihrem Kampf für die Demokratie Opfer von Tränengas-Einsätzen wurden.



Es stellte sich heraus, dass die Zahl der Einpersonenhaushalte in Südkorea in rund 30 Jahren achtmal größer geworden ist. Nach der vom Ministerium für Gesundheit und Soziales veröffentlichten Statistik betrug die Zahl der Einpersonenhaushalte in Südkorea nach dem Stand von 2016 5.398.000 und machte an den gesamten Haushalten mit 27,9% den größten Anteil aus. Bei der ersten Erfassung dieser Zahl im Jahr 1985 lag sie bei 661.000. Damit ist diese Zahl um etwa das Achtfache gestiegen. Der explosive Anstieg hat verschiedene Gründe. Dazu gehören vor allem die Zunahme der Zahl der Bürger, die spät oder nicht heiraten und deshalb allein leben, die Zunahme der Zahl der geschiedenen oder getrennt allein lebenden Bürger sowie die Zunahme der Zahl der alleinlebenden Senioren. Wenn die gegenwärtige Tendenz anhält, wird die Zahl der Einpersonenhaushalte im Jahr 2020 auf 6.068.000 und im Jahr 2030 auf 7.196.000 steigen. Die Zahl der Eheschließungen pro 1.000 Menschen ist seit 2011 ständig zurückgegangen. 2016 lag dieser Wert bei 5,5 und erreichte damit seit dem Beginn der Erfassung der betreffenden Statsitik im Jahr 1970 den niedrigsten Stand. Der Rückgang dieser Zahl hängt auch mit der Steigerung der Zahl der Einpersonenhaushalte zusammen. Die hohe Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen, die seit 2012 ständig steigt, wird als eine Ursache dafür genannt, dass immer mehr Menschen spät oder gar nicht heiraten. Die betreffende Arbeitslosigkeit ist von 7,5% im Jahr 2012 im Jahr 2017 auf 9,8% gestiegen. Einige Netzbürger schrieben, dass man eine Antwort darauf erhält, welche Maßnahmen die Regierung ergreifen muss, wenn man die Gründe für die Zunahme der Zahl der Einpersonenhaushalte betrachtet.



Im Mittelpunkt der gegenwärtigen Verwirrungen in Südkorea wegen der getrennten Sammlung von wiederverwertbaren Abfällen stehen die Plastiktüten. Nun werden Stimmen laut, dass Plastiktüten sparsamer verwendet werden sollen. Nun treibt das Umweltministerium den Plan voran, nach großen Supermärkten auch in Convenience Stores die Nutzungsmenge von Plastiktüten zu verringern. Dafür will das Ministerium mit der betreffenden Branche eine Einigung erzielen. Große Supermärkte haben 2010 mit dem Umweltministerium ein Abkommen zum Verbot des Verkaufs von Plastiktüten geschlossen und bieten seit Oktober 2010 ihren Kunden keine Einweg-Plastiktüten mehr kostenlos an. Stattdessen bieten sie die offiziellen Hausmüllsäcke oder Papierbeutel sowie Kartons kostenpflichtig an. Gegenwärtig verkaufen die Convenience Stores eine Plastiktüte für 20 Won und geben das Geld zurück, wenn man die Plastiktüte zurückbringt. In Südkorea steigt die Menge der benutzten Plastiktüten jedes Jahr drastisch, seit im Zuge der Zunahme der Zahl der Einpersonenhaushalte der Konsum von verpackten Miniportionen stark gestiegen ist. Nach dem Stand von 2015 benutzt jeder Bürger 420 Plastiktüten im Jahr. Damit benutzen die Südkoreaner viel mehr Plastiktüten als Menschen in fortgeschrittenen Ländern. Die betreffende Zahl liegt in Finnland bei lediglich 4 und in Deutschland bei 70. Viele Netzbürger meinten, dass sie bei ihrem Auslandsbesuch sehen konnten, dass in keinem anderen Land außer Südkorea so viele Plastiktüten im Alltag benutzt werden. Plastiktüten sollen lieber ganz abgeschafft werden, und man solle besser Papierbeutel benutzen.