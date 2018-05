Interessante Suchwörter der letzten Tage

Gestern Nachmittag hat es in einigen Regionen Seouls plötzlich gehagelt. Die Hagelkörner hatten einen Durchmesser von etwa 5 Millimetern. Wegen des unerwarteten Hagelschauers stand das Suchwort Hagel in Seoul gestern für einige Zeit lang auf dem höchsten Platz im Suchwort-Ranking. In sozialen Netzwerken waren unzählige darauf bezogene Einträge zu sehen. Viele Bürger veröffentlichten auf ihrer Instagram-, Facebook- oder Twitterseite Fotos oder Videos vom Hagelschauer. Auf den großen Straßen kam es wegen des Hagelschauers zu Stockungen. Bürger, die keinen Regenschirm dabei hatten, flüchteten schnell in ein Gebäude. Der Hagelschauer in Seoul dauerte etwa fünf Minuten. Kurz vor dem Schauer hatte es auch gedonnert und geblitzt. Das Wetteramt erklärte, dass vom Nordwesten her eine kalte und trockne Luft in die mittlere Region einströmte, während in der Region einschließlich Seoul die Lufttemperatur in der unteren Luftschicht um zwei bis drei Grad höher war als erwartet. Wegen dieses großen Temperaturunterschiedes wurde die Luftschichtung plötzlich instabil, so dass es zu einem Regen- und Hagelschauer kam. In einigen Gebieten hat es geregnet, während die Sonne schien, und gleich nachdem der Regen- oder Hagelschauer aufhörte, war ein blauer, klarer Himmel zu sehen.



Eines der Suchwörter, die nach dem innerkoreanischen Gipfeltreffen am vergangenen Freitag das Interesse der Netzbürger auf sich zogen, war Kriegsende und Wehrdienst. Junge Südkoreaner, die vorhatten, im nächsten Jahr ihren Wehrdienst zu leisten, fragen nun, ob sie damit etwas warten sollten. Denn viele in ihrer Altersgruppe schließen nicht aus, dass es hinsichtlich des Wehrdienstsystems vielleicht Änderungen geben kann, wenn der Koreakrieg für beendet erklärt wird. Beide Koreas einigten sich in der beim jüngsten Gipfeltreffen unterzeichneten Panmunjom-Erklärung darauf, dieses Jahr den Koreakrieg für beendet zu erklären und das Waffenstillstandsabkommen durch einen Friedensvertrag zu ersetzen. Nachdem dies bekannt geworden war, thematisierten viele junge Männer in verschiedenen Internetgemeinschaften und sozialen Netzwerken das Thema Wehrdienst. Viele schrieben, dass sie beschlossen haben, ihren Wehrdienst noch etwas zu verschieben. Auch in den Wehrdienstämtern stehen die Telefone nicht mehr still, seit zahlreiche Anfragen zur Verschiebung des Wehrdiensttermins eintreffen. Eine Abschaffung des Wehrdienstes steht aber noch nicht zur Debatte. Aber eine stufenweise Reduzierung der Truppenstärke könnte später Realität werden, weil beide Koreas in der Panmunjom-Erklärung eine Einigung über den gegenseitigen Nichtangriff und die stufenweise Abrüstung erzielt haben. Ein junger Vater schrieb im Internet, dass er hofft, dass sein jetzt vierjähriger Sohn später keinen Wehrdienst leisten muss.



Nach dem Gipfeltreffen am vergangenen Freitag stand das kalte Nudelgericht Naengmyeon nach Pyeongyang-Art das ganze Wochenende über im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die auf das betreffende Gericht spezialisierten Restaurants in Südkorea erleben derzeit dank des innerkoreanischen Spitzentreffens eine Sondernachfrage. Betrachtet man das Ergebnis einer Big Data-Analyse, ist der betreffende Umsatz dank des Gipfeltreffens tatsächlich gestiegen. Das Kreditkartenunternehmen Shinhan Card hat am 1. Mai die Big Data der Benutzung der von ihm ausgestellten Kredit- und Debitkarten in rund 1.500 Naengmyeon-Lokalen analysiert. Danach ist der betreffende Umsatz in den drei Tagen vom vergangenen Freitag bis vergangenen Sonntag gegenüber dem Durchschnitt desselben Zeitraums in den vier vorigen Wochen um 80% gestiegen. Auch im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum ist der Umsatz um 63% nach oben geklettert. Dies beweist das stark gestiegene Interesse an Pyeongyang-Naengmyeon. Interessant ist auch die Tatsache, dass die Zwanziger, denen die nordkoreanische Küche eher fremd sein könnte, auf das aus dem Norden stammende Nudelgericht mit dem größten Interesse reagiert haben. Die Zwanziger waren die Altersschicht, die gewöhnlich die Spezialität aus dem Norden am wenigsten bevorzugte. An den Menschen, die im selben Vorjahreszeitraum Pyeongyang-Naengmyeon gegessen haben, machten die Zwanziger einen Anteil von 12% und damit unter allen Altersschichten den geringsten Anteil, aus. Aber die Zahl der von den Zwanzigern in Naengmyeon-Lokalen getätigten Zahlungen vom 27. bis 29. April dieses Jahres ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 99% gestiegen. In sozialen Netzwerken, die hauptsächlich von jungen Menschen genutzt werden, waren nach dem Gipfeltreffen unzählig viele in einem Naengmyeon-Lokal geschossene Fotos zu sehen.