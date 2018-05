Interessante Suchwörter der letzten Tage

Die Regierung hat seit Juni des vergangenen Jahres einen Teil der 16 Wasserreservoirs an den vier größten Flüssen im Land geöffnet und beobachtet die Verbesserung der Wasserqualität und die Lage der Wiederherstellung des Ökosystems. Am Fluss Geum-gang wurden im vergangenen November drei Reservoirs teilweise geöffnet, und der Pegelstand wurde stufenweise reduziert. Am 25. Januar 2018 wurde das Reservoir Sejong und am 15. März das Reservoir Gongju vollständig geöffnet. Nach der vollständigen Öffnung des Wasserreservoirs Sejong am Fluss Geum-gang konnte man nun beobachten, dass das Ökosystem am Oberlauf des Flusses wiederhergestellt worden ist. Die wuchernden Grünalgen haben sich zurückgebildet und damit ist auch der Gestank verschwunden. Umweltschützer kritisierten das sogenannte nationale Flüsseprojekt der Lee Myung-bak-Regierung und behaupteten, dass die unnützen Wasserreservoirs an diesem Fluss geöffnet werden müssen. Zwei Umweltorganisationen, die jedes Jahr am Oberlauf des Wasserreservoirs Sejong Zugvögelbeobachtung durchführen, gaben im vergangenen Januar bekannt, dass nach der Öffnung des Reservoirs die Zahl der Zugvögelarten und die der Exemplare, die zum Fluss Geum-gang kommen, zugenommen hat. Die Zahl der Schwimmenten ist von 690 Exemplaren im vergangenen Jahr auf 1.266 gestiegen. Von der vom Aussterben bedrohten Vogelart Adler konnte man im vergangenen Jahr vier Exemplare sehen. Diese Zahl ist aber in diesem Jahr auf 31 gestiegen. Viele Netzbürger heißen das gute Ergebnis willkommen und schrieben, dass sie schon geahnt hätten, dass die Öffnung der Wasserreservoire bestimmt die Wasserqualität verbessern würde. Frühere Fehler sollten umgehend korrigiert und wiedergutgemacht werden.



Eines der Suchwörter, die die Aufmerksamkeit der Netzbürger auf sich zogen, war ´Geschenk für den Elterntag´. Nach einer Big Data-Analyse wird der Zeitpunkt, an dem man das Elterntagsgeschenk vorbereitet, jedes Jahr etwas vorverlegt, und Frauen überlegen zu einem früheren Zeitpunkt als Männer, was sie zum Elterntag schenken wollen. Für die Analyse wurden 57.186 Daten aus Internet-Nachrichten, Blogs und Internetgemeinschaften im Zeitraum vom Janaur 2016 bis 15. April 2018 verwendet. Danach wird das Elterntagsgeschenk jedes Jahr zu einem etwas früheren Zeitpunkt erwähnt. Die Menge der auf den Elterntag bezogen erwähnten Schlagwörter erreichte im Jahr 2016 am 8. Mai, dem Elterntag selbst, den höchsten Stand. Im Kontrast dazu erreichte sie im Jahr 2017 7 Tage vor dem Elterntag den höchsten Stand. In diesem Jahr stieg das Interesse am Elterntag bereits Anfang April drastisch, weil darüber diskutiert wurde, ob der Elterntag zu einem provisorischen Feiertag bestimmt werden sollte. Nach der Analyse zogen die Kinder als Geschenk für die Mutter Geld, Schönheitsprodukte und gesundheitsfördernde Produkte in Betracht. Als Geschenk für den Vater wählten die meisten gesundheitsfördernde Produkte aus. Viele Netzbürger schrieben, dass sie der Meinung sind, dass als Geschenk für die älter gewordene Eltern ohne großes Einkommen Geld am besten sei, und dass sich auch ihre Eltern über Geldgeschenke am meisten freuten. Im Monat Mai gibt es mehrere Gedenktage wie den Kinder-, Eltern und Lehrertag, zu denen man Geschenke vorbereiten muss. Daher war im Internet wegen großer Geldausgaben im Mai von der sogenannten Mai-Phobie die Rede.



Das Interesse der Netzbürger zog auch eine Nachricht über Gruppentouristen aus China auf sich. Gewöhnlich wird in der südkoreanischen Vertriebsbranche in Bezug auf die Touristen aus China zwischen Gruppentouristen und Einzeltouristen unterschieden. Die von der chinesischen Regierung nach Ausbruch des THAAD-Streits verbotenen Reisen nach Südkorea waren Pauschalreisen von Gruppentouristen. Einzelne Touristen aus China haben trotz des Verbots bislang immer wieder Südkorea besucht. Aber chinesische Touristen, die in großen Gruppen von Reiseführern zu südkoreanischen Kosmetikläden gelotst werden, und auch viele Reisebusse, die sie beförderten und einst an den Straßen im Einkaufsviertel Myung-dong in Seoul für Verkehrsstockungen sorgten, waren nicht mehr zu sehen. Die chinesische Regierung erlaubt aber je nach Regionen wieder langsam Paulschalreisen nach Südkorea. Ende November des vergangenen Jahres wurde der Verkauf in Peking und in der Provinz Shandong erlaubt, und am 4. Mai schloss sich die chinesische Stadt Wuhan der Maßnahme an. Ein Angehöriger der südkoreanischen Vertriebsbranche sagt, dass die zur Zeit Südkorea besuchenden chinesischen Touristen noch meistens Einzeltouristen und Einzelhändler seien, die hier einkaufen wollen. Während der Feiertage zum Tag der Arbeit haben viele chinesische Touristen Südkorea besucht, und dementsprechend ist auch der Umsatz der südkoreanischen Dutyfreeshops gegenüber dem selben Vorjahreszeitraum stark gestiegen. Der Umsatz hat aber bei weitem nicht das Niveau vor dem THAAD-Streit erreicht. Im Internet war die Meinung zu lesen, dass die Abhängigkeit von chinesischen Shopping-Touristen ein zu großes Risiko berge. Südkorea sollte besser ein Reiseland werden, in dem die ausländischen Touristen nicht nur einkaufen, sondern sich für Kultur, Geschichte und verschiedene andere Contents interessieren.