Interessante Suchwörter der letzten Tage

Das Interesse der Netzbürger zog in der letzten Zeit die Nachricht auf sich, dass das Verteidigungsministerium Maßnahmen vorantreibt, ab dem nächsten Jahr Soldaten die Handynutzung in der Kaserne und das Verlassen der Kaserne nach Dienstschluss zu erlauben. Dieses System wird eingeführt, um die Lebensqualität der Soldaten zu erhöhen, indem man die auf Kontrollen basierende Kasernenkultur in Richtung mehr Eigenkontrolle und Eigenverantwortung ändert. Bereits seit April wird das System probeweise in vier Einheiten durchgeführt. Die Soldaten dieser Einheiten dürfen nach Dienstschluss zwischen 18 und 22 Uhr von ihren Mobiltelefonen Gebrauch machen. Während der Dienstzeit werden die Handys in einem Schließfach aufbewahrt. Das Verteidigungsministerium will nach der Bewertung der Probeläufe ab August die Zahl der Einheiten für das Experiment erhöhen und das System voraussichtlich ab dem kommenden Jahr auf alle Einheiten anwenden. Falls während der Probeläufe auf die Sicherheit bezogene Probleme auftauchen sollten, kann der Termin für die vollständige Durchführung verschoben werden. Neben der Handynutzung in der Kaserne soll auch das Verlassen der Kaserne nach Dienstschluss erlaubt werden. Die Zahl der Soldaten, die nach Dienstschluss ausgehen, sollte aber einschließlich der beurlaubten Soldaten nicht die Marke von 35% überschreiten. Auch die Gepflogenheiten, dass Soldaten während der Dienstzeit oder an Feiertagen für einfache Arbeiten wie Schneeschippen, Unkrautjäten und Putzen auf dem Truppengelände mobilisiert werden, sollen verschwinden. Mit diesen Aufgaben sollen künftig private Unternehmen beauftragt werden. Viele männliche Netzbürger, die ihren Wehrdienst schon hinter sich haben, meinten, dass die Zeiten viel besser geworden seien. Wenn man abends das Handy benutzen oder auch mal ausgehen kann, werde einem das Soldaten- bzw. Kasernenleben viel leichter fallen. Es ist zwar noch fraglich, ob die Soldaten immer pünktlich zurück sein werden. Aber es sei ein Versuch in die richtige Richtung.



Als Folge der niedrigen Geburtenrate geraten immer mehr private Kindertagesstätten in Schwierigkeiten. In den letzten drei Jahren musste eine von zehn privaten Kitas geschlossen werden. Der wichtigste Grund für die Schließung war die Betriebsnot wegen des Rückgangs der angemeldeten Kinder, und an diesem Beispiel wird die Ernsthaftigkeit des Problems der niedrigen Geburtenziffer deutlich sichtbar. Seit 2010 war die Geburtenziffer mit 1,297 im Jahr 2012 am höchsten. 2012 war das Jahr des schwarzen Drachen. Um die positive Energie des Drachen, der Mut, Aufstieg und Hoffnung symbolisiert, auf das eigene Kind zu übertragen, herrschte in dem Jahr ein Baby-Boom. In dem Jahr kamen 484.550 Babys zur Welt. Seitdem ist die Geburtenziffer wieder ständig gefallen und registrierte 2016 1,172. Nach dem Statistikamt war die Zahl der Kitas im ganzen Land im Jahr 2013 mit 43.770 seit 2010 am höchsten. Bis dahin entstanden jedes Jahr 1.000 bis 2.000 Kitas neu. Die Zahl der Kitas fiel aber 2014 leicht auf 43.742, dann im Jahr 2015 stärker auf 42.517 und im Jahr 2016 auf 41.084. Von der Schließung betroffen waren vor allem private Kitas, die größtenteils in Privatwohnungen betrieben werden. Nicht nur die Zahl der privaten Kitas, die dicht machen müssen, ist stark gestiegen. Es gibt auch kaum noch neue Anträge für die Gründung einer privaten Kita. Im Internet waren aber auch Meinungen von Netzbürgern zu lesen, dass sie es nicht verstehen können, dass so viele private Kitas wegen des Rückgangs der Zahl der betreuten Kinder schließen. In ihrer Umgebung gebe es viele junge Mütter, die in der Nähe keine Kita für ihr Kind mehr finden können. Einige schrieben, dass die Welt nicht gut genug sei, um ein Kind zur Welt zu bringen.



Die Preise für Seeohren, die als repräsentatives gesundheitsstärkendes Nahrungsmittel aus dem Meer gelten, sind in der letzten Zeit stark gefallen. Dies hat damit zu tun, dass in den letzten Jahren die Produktionsmenge stark gestiegen ist, während die Konsummenge geschrumpft ist und der Exportweg weiter gesperrt ist. Seeohren, auch Meerohren oder Abalone genannt, zählten zu den teuren Meeresfrüchten, die lediglich zu bestimmten feierlichen Anlässen auf den Esstisch kamen. Einst kletterten die Preise so sehr, dass 10 Seeohren, etwa 1 kg insgesamt, an Produktionsorten, also im Großhandel 50.000 Won, umgerechnet etwa 46 Dollar, kosteten. Die Preise sind aber nun auf ein Rekordtief gefallen. Der starke Preisrückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Seeohrenzüchter gestiegen ist, und dass die Produktionsmenge gestiegen ist, weil es im vergangenen Jahr keine Schäden durch Taifune gab. In der Tat hat sich die Produktionsmenge von Abalonen, die vor fünf Jahren bei lediglich 9.000 Tonnen im Jahr lag, nun verdoppelt. Der Abalonen-Konsum ist aber nicht gestiegen, und der Grund liegt einerseits im Inkrafttreten des Antikorruptionsgesetzes und andererseits darin, dass anders als im Großhandel der Verbraucherpreis nicht gefallen ist. Zudem ist der wegen der THAAD-Stationierung gesperrte Exportweg nach China immer noch nicht geöffnet. Viele Netzbürger meinten, dass die End-Verbraucher die gefallenen Abalonen-Preise kaum zu spüren bekommen. Der Profit scheine lediglich bei den Zwischenhändlern hängenzubleiben.