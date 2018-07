Interessante Suchwörter der letzten Tage

Das Interesse der Netzbürger zog die Nachricht auf sich, dass sich zwei von zehn Jobsuchenden und Angestellten schon einmal auf eine Beamtenprüfung vorbereiteten, und dass sich jeder zehnte Jobsuchende und Angestellte in den 20ern und 30ern gegenwärtig für eine Beamtenprüfung vorbereitet. Das Jobportal Job Korea hat bei insgesamt 2.858 Jobsuchenden und Angestellten in ihren 20ern und 30ern eine Umfrage durchgeführt. Danach antworteten 32,9%, dass sie sich früher für eine Beamtenprüfung vorbereitet haben oder dies gerade tun. Die Anteile der entsprechenden Antworten waren mit 37,2% bei Angestellten etwas höher als bei Jobsuchenden mit 31,3%. 21,6% haben Erfahrung damit gemacht. 11,4% bereiten sich zurzeit auf eine solche Prüfung vor. Bei Jobsuchenden beträgt der Anteil der Personen, die Beamte werden wollen und sich jetzt auf eine Beamtenprüfung vorbereiten, 10,9%. Dieser Anteil ist bei Angestellten mit 12,6% etwas höher. 64% der Jobsuchenden und Angestellten, die sich auf eine Beamtenprüfung vorbereiten, bereiten sich auf die Staatsprüfung für Beamte des neunten Grades vor. 16% wollen die Prüfung für Beamte des siebten Grades ablegen. Der wichtigste Grund dafür, dass Jobsuchende und Angestellte eine Beamtenprüfung ablegen und in den Staatsdienst eintreten wollen, ist die Beschäftigungssicherheit. Die meisten Prüflinge hoffen, bis zum Erreichen des Rentenalters ohne Sorge vor einer Entlassung arbeiten zu können. 37.8% der betreffenden Personen wollen maximal zwei Jahre ihr Glück mit der Beamtenprüfung versuchen. 32% wollen nur einen Versuch wagen und 16% wollen so lange zur Prüfung antreten, bis sie genommen werden.



Viele Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass ein eintägiges touristisches Erlebnisprogramm, das vom koreanischen Fremdenverkehrsamt in Zusammenarbeit mit inländischen Krankenhäusern für ausländische Patienten und ihre Begleiter angeboten wird, bei den Teilnehmern auf gute Resonanz stößt. Das Programm wird seit dem 8. Mai angeboten, und bisher haben insgesamt 314 Personen, darunter zu 66% ausländische Patienten und zu 34% ihre Begleiter, daran teilgenommen. An den Teilnehmern machen Patienten aus dem russischsprachigen Raum den größten Anteil aus. 83% aller Teilnehmer kommen aus Russland, Kasachstan, Usbekistan und Kirgisistan. 46% der Teilnehmer werden in einem Krankenhaus in anderen Regionen als Seoul behandelt. 92% sind zufrieden mit dem Tourprogramm. Das Programm wird bis 14. Dezember an jedem Dienstag angeboten. Die eintägige Reise beginnt im Medizintourismus-Infozentrum des Fremdenverkehrsamtes an der Cheonggyecheon-Straße und führt zum Changdeok-Königspalast, dem Galerienviertel Insa-dong, dem Tongin-Markt und zur Bergstraße Bugak-Skyway. Wenn je nach Krankenhäusern mehr als fünf ausländische Teilnehmer zusammenkommen, kann auch ein auf sie zugeschnittenes Tourprogramm entwickelt werden. Südkorea ist seit Jahren ein beliebtes Ziel des Medizintourismus. Viele Netzbürger finden, dass das eintägige touristische Erlebnisprogramm für ausländische Patienten eine sehr gute Idee ist. Für ausländische Patienten, die sich nach der Behandlung in der Genesungsphase befinden, und auch für ihre Familienangehörigen, die wegen der Krankenpflege erschöpft sind, könne das Programm eine sehr gute Abwechselung sein. Zudem können sie dadurch auch aus touristischer Sicht das Land Südkorea etwas näher kennenlernen, auch wenn sie in erster Linie für die medizinische Behandlung im Land sind.



Es gab die Nachricht, dass nach dem Stand von 2016 die Lebenserwartung der südkoreanischen Bürger mit 82,4 Jahren länger als der OECD-Durchschnitt ist, aber dass der Anteil der Bürger, die denken, dass sie gesund sind, unter den OECD-Ländern in Südkorea am niedrigsten ist. Nach der gestern vom Ministerium für Gesundheit und Soziales veröffentlichten Analyse ist die Lebenserwartung in Südkorea mit 82,4 Jahren um 1,6 Jahre länger als der OECD-Durchschnitt von 80,8 Jahren. Aufgrund der fortschrittlichen Entwicklung der Lebensverhältnisse und der medizinischen Dienstleistungen ist in den meisten OECD-Ländern außer den USA die Lebenserwartung entweder gleich wie im Vorjahr oder länger geworden. Auch die Lebenserwartung in Südkorea ist gegenüber dem Jahr 2015 um 0,3 Jahre länger. Trotz der längeren Lebenserwartung und der niedrigeren Sterblichkeitsrate durch Erkrankungen in Südkorea ist der Anteil der Bürger über 15 Jahre, die denken, dass ihr Gesundheitszustand gut ist, in Südkorea mit 32,5% unter den OECD-Ländern am niedrigsten. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 68,3%. In Kanada und den USA antworteten neun von zehn Untersuchten, dass sie gesund sind. Viele Netzbürger meinten dazu, dass das Ergebnis zeige, dass die Südkoreaner psychisch sehr strapaziert sind. Südkorea gehöre weltweit zu den Ländern mit der besten medizinischen Fürsorge. Dass trotzdem so viele Menschen denken, dass es ihnen gesundheitlich nicht gut geht, scheine mit dem Stress zu tun zu haben. Einige Netzbürger schrieben, dass die vielen Fernsehprogramme zum Thema Gesundheit die Bürger eher zu Hypochondern machen.