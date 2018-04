Viel Zeit ist inzwischen vergangen, und ich bin neugierig, wie du wohl leben wirst



Heute ist ein Tag, an dem ich mich selber nicht leiden kann. Denn heute sage ich den Leuten die Unwahrheit, die sich doch um mich sorgen, dass ich dich schon vergessen hätte



Es gibt keinen schönen Abschied auf der Welt. Wenn ich dich doch damals nur etwas gelassener gehen gelassen hätte



Du wirst wohl inzwischen einen Anderen getroffen haben und glücklich sein. Aber ich bin neugierig, welches Gesicht du machen wirst, wenn du manchmal an mich denkst



Ich mochte deine Augen, die mich angeschaut haben. Wie an jenem schönen Tag, an dem dein Gesicht errötete



Ich hoffe, dass du einen Guten treffen wirst und viel geliebt wirst. Ich hoffe, dass du nun wieder lachen kannst wie an jenem Tag wir es getan hatten



참 궁금해 Ich bin sehr neugierig

참, 아주, 매우, 너무 sehr