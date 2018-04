Als Kind warst du klein und dünn. Ich kann mich gut daran erinnern. Klopf. Du hast mir gefallen und ich habe bei dir mal angeklopft



Ich habe dich geneckt, das war ein Zeichen meines Interesses. Why don’t you know. Aber dann kam der Schulabschluss



Ich höre von dir von irgendwoher. Du bist inzwischen erwachsen und toll geworden



Als ich ein Kind war und noch nicht viel wusste, hatte ich dich gemocht



Ich werde es dir sagen, wenn ich dich sehe, dass ich dich aus guten Gefühlen geneckt habe



Ich werde es dir sagen. Würdest du bitte auch wieder in die Vergangenheit zurückgehen und deine ehrlichen Gefühle zeigen?



마음에 들다 jemandem gefallen

네가 마음에 들어 Du gefällst mir.

이 펜이 마음에 들어 Dieser Stift gefällt mir



좋아하다 mögen

이 펜을 좋아해 Ich mag diesen Stift.

널 좋아해 Ich mag dich

고양이를 좋아해 Ich mag Katzen.