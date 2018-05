Bitte erinnere dich daran, bitte vergiss mich nicht. Bitte erinnere dich daran, an all unsere Erinnerungen



Auch die Worte, dass ich dich vermissen würde kannst du nicht hören



Die Worte, dass ich dich lieben würde, erreichen dich nicht



Ich werde wohl die Tage, an denen du nicht mehr da bist, nicht lange aushalten können



Bitte weine nicht in Gedanken an mich an einem Ort, wo ich nicht mehr bin



Ich werde zu einem Regentropfen und werde an einem Ort, wo du nicht bist, zu Boden fallen









떠올리다 an etwas denken

기억하다 sich erinnern an