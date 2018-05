Die Fingerspitzen waren so kalt, aber nun ist der Frühling gekommen. Überall weht wie ein Traum der Wind



Die Gefühle erfreuen mich, die doch heute anders erscheinen. Werde ich morgen einen anderen besonderen Tag erleben?



Wenn die Nacht hereinbricht, wenn ich alleine gelassen werde



Wenn der Mond leuchtet, wenn das Lied herausströmt



In der Nacht mit leuchtenden Sternen kommst du schwupp



Wir haben so viele Nächte gemeinsam verbracht, ich verfalle in Erinnerungen



기분이 좋다 gute Laune haben

기분이 나쁘다 schlechte Laune haben

기분이 좋아지다 sich besser fühlen

기분이 상하다 schlechte Gefühle haben, die Laune ist verdorben



오늘 기분이 어때? Wie fühlst du dich heute? Welche Laune hast du heute?

기분이 최고야 Ich habe super gute Laune.